Představa důchodce s letákem v ruce, který obchází supermarkety podle akčních cen, má v českých domácnostech silné kořeny. Nový průzkum společnosti dm však ukazuje jiný obrázek: nejcitlivější na cenu jsou lidé kolem třicítky. Pro 22,3 procenta z nich je cena při výběru prodejny absolutně nejdůležitější. Mezi lidmi ve věku 54 až 65 let to uvádí jen 7,6 procenta.
Starší zákazníci naopak častěji hledají pohodlí. Dostupnost prodejny, prostředí a kvalitu zboží upřednostňuje před nejnižší cenou 43,9 procenta lidí mezi 54 a 65 lety, ale pouze 23,8 procenta třicátníků. Spíše se mění, co jsou lidé ochotni pro úsporu obětovat.
„Cenově nejcitlivější jsou třicátníci. Stereotyp šetřícího člověka před důchodem s letákem v ruce se v datech nepotvrzuje,“ komentuje výsledky zářijového průzkumu ekonom Dominik Stroukal. Pro společnost dm ho provedla agentura Ipsos.
„Chyba je čekat, co zbude na konci měsíce. Většinou totiž nezbude nic,“ říká Ondrušek. Doporučuje začít jakoukoli zvládnutelnou částkou a poslat ji stranou hned po výplatě.