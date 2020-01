Úroky z vkladů porostou, pojištění zdraží, předvídají analytici

Podle České národní banky se bude inflace v prvních měsících letošního roku pohybovat okolo hranice tří procent. Podle slov guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka přitom není ani vyloučeno, že v některém z následujících měsíců inflace může překmitnout i nad tři procenta. Což je podle jeho slov dost pravděpodobné hlavně v závěru prvního čtvrtletí. Pak by ale měla inflace klesat.

Co se ale už příliš nedá odhadnout, zda Česká národní banka přistoupí ke zvýšení úrokových sazeb. To by se v pozitivním slova smyslu dotklo možnosti vyššího úročení na spořicích produktech a v negativním na vyšších úrocích u hypoték.

Hypotéky velké oživení zřejmě nečeká

To potvrzuje i hypoteční a úvěrová analytička skupiny Partners Lucie Drásalová. „Rok 2020 bude hodně ve znamení stagnace. Neočekávám žádné velké výkyvy ani směrem dolů, ani směrem nahoru,“ říká.

Důležitý bude i vývoj ekonomiky a podstatnou roli bude hrát i novela zákona o České národní bance, která v lednu půjde do prvního čtení ve Sněmovně.

Novela by měla zavést takzvanou hypotéku pro mladé a změnit podmínky pro refinancování hypoték, což by mohlo přinést dlužníkům výhodnější možnosti při refinancování hypoték. A to by mohlo přimět banky k lepší nabídce jak zájemcům o refinancování, tak o nové hypotéky. Na druhou nelze čekat, že novela zákona nabude účinnosti hned. Její schvalování se může táhnout klidně i rok.

„Důležitou roli budou i nadále hrát ceny nemovitostí. Ty se podle mě ale budou držet na svých současných úrovních. Zde neočekávám již žádný velký nárůst, ani extrémní pád cen,“ myslí si Drásalová.

Developeři jsou však opačného názoru. Podle aktuální studie CEEC Research a KPMG letos očekávají další růst cen bytů v Praze, ale i v dalších velkých městech. V Praze by pak podle odhadů developerů ceny stoupnou až o 4,7 % v centru a o 3,7 % mimo centrum, na okrajích prahy pak o 2,7 %. Developeři pak plánují zvýšit ceny svých nemovitostí v průměru o 2,4 %. Důvodem je růst cen stavebních prací, materiálu, ale i stavebních pozemků.

Povinné ručení, pojištění majetku i odpovědnosti

Podle analytiků i bude i letos pokračovat zdražování povinného ručení. Důvod je nasnadě. Je to růst cen opravárenských prací, náhradních dílů a snaha pojišťoven začít na povinném ručení vydělávat a ne prodělávat.

„Určitě bude docházet ještě k větší diverzifikaci ceny pojištění mezi nehavarujícími řidiči a těmi, kteří mají více pojistných událostí,“ vysvětluje analytik neživotního pojištění skupiny Partners Jiří Matusík.

Zároveň poukazuje na trend v přístupu pojišťoven, který jako první zavedla pojišťovna Allianz, kdy jedna z cenotvorných položek povinného ručení je počet ujetých kilometrů.

U majetkového pojištění pak upozorňuje zejména na růst cen nemovitostí, respektive stavebních prací a materiálu. To znamená, že u dříve sjednaných pojistek se mnoho lidí dostává do rizika podpojištění. Jsou pojištěni na částky, které neodpovídají hodnotě jejich nemovitostí.

„Tady doufám, že rok 2020 bude rokem aktualizace těchto smluv, jinak řečeno zvýšení pojistných částek na starých smlouvách,“ upozorňuje.

Dalším významnou změnou podle něj i je zvýšení limitů u pojištění občanské odpovědnosti. Historicky nastavené limity ve výši půl milionu až dva miliony korun nahradily hodnoty kolem pěti milionů korun. „Předpokládám, že letos bude tento trend pokračovat a standardem u tohoto pojištění bude limit krytí ve výši deseti milionů korun, aby všechny rodiny mohly v klidu spát,“ upřesňuje.

Trhy (snad) budou pokračovat v růstu

Loňský rok byl z hlediska finančních trhů rekordní. Akcie si připsaly více než 20 %, výnosy z dluhopisů překonaly inflaci. Jenomže to z hlediska letošního roku nic neznamená.

„U akcií opravdu nikdo neví, kam se nyní vrtnou. Oproti loňskému roku jsou o 20 a některé akcie technologických firem až o 40 a více procent výše. A to znamená, že oproti začátku loňského roku jsou řádově dražší,“ vysvětluje portfolio manažer Partners investiční společnosti Martin Mašát s tím, že logickým pokračováním by byla korekce jejich cen.

Na druhou stranu loňské hrozby, jako byl třeba neřízený brexit či obchodní válka mezi USA a Čínou, obrousily své hrany. Nicméně, růžky již vystrkují nová rizika, jako je například akcelerace konfliktu mezi USA a Iránem. Obecně se tak soudí, že finanční trhy by mohly i nadále růst, ale v mnohem střízlivějším tempu. „Jedním z důvodů by mohlo být i to, že letos v listopadu vyvrcholí prezidentské volby v USA. A volební rok v USA zpravidla přináší pozitivní náladu na akciové trhy,“ vysvětluje Mašát.

Přesto upozorňuje, že minulost se nemusí opakovat a nic není jisté. Jediné, co lze říci, je, že akcie po extrémně úspěšném období s největší pravděpodobností zpomalí svůj růst. A lze také očekávat mnohem větší kolísání cen, což podle Mašáta vyžaduje větší soustředění, respektive připravenost včas a rychle nakoupit či prodat než v období relativního klidu a míru.

„Osobně věřím spíše oné větší volatilitě než jasnému trendu nahoru či dolů. Větší potenciál bych viděl v akciích takzvaných zelených firem, které jsou podporovány politickými strukturami a vezou se na dočasné vlně zájmu, který sice není fundamentální, ale rozhodně je aktuálně v módě,“ upřesňuje.

Co se týče Evropy i zde lze očekávat vyšší volatilitu. A to především kvůli politice Evropské centrální banky, která v zájmu cenové stability pokračuje v kvantitativním uvolňování a svoji sazbu drží dokonce v záporných hodnotách. A zejména na dluhopisových trzích pak nakupuje takřka cokoli, co se na něm objeví.

„To znamená, že i konzervativní investoři se letos dočkají vytouženého kladného a při příznivém vývoji opět několikaprocentního výnosu. Ten bude navíc v České republice podporován centrální bankou s její dvouprocentní základní sazbou,“ tvrdí Mašát.

Úročení vkladů

Dobrou zprávou v letošním roce by mělo být pokračování zvyšování úroků ze strany bank na spořicích a termínovaných vkladech. Důvod je, že na rozdíl od zemí eurozóny, kde se úrokové sazby pohybují kolem nuly nebo jsou rovnou v záporu, činí již zmíněná základní úroková sazba ČNB dvě procenta. To bankám umožňuje přece jenom klientům nabídnout nějaké úročení. I když stále ne takové, aby pokrylo současnou inflaci na hranici tří procent. I tak by se ale úročení mohlo posunout směrem k 1,5 % před zdaněním, a v případě marketingových akcí i výše.

„Ale i zde pozor, dvě procenta p.a. nejsou to samé jako zvýšení úročení na dvě procenta po dobu jednoho měsíce,“ upozorňuje Mašát. Banky se podle něj snaží různě působit a lákat klienty na úročení například jen do určité sumy nebo zase jen nad ní.

Nebo klientům nabídnou „super“ úrok, ale jen na krátkou dobu. Používá se také snížení úroku v případě brzkého výběru peněz. Populární je spojení úroku s využíváním dalších bankovních služeb, u nichž poplatky srazí nebo i převýší výnos z úroku.