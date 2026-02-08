Že jde o významnou úpravu pravidel, připouští Jan Sedláček, mluvčí Asociace penzijních společností ČR: „Příspěvek zaměstnavatele je po délce investování a po zhodnocení třetím nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje konečnou částku na účtu penzijního spoření účastníka. Dnes platí, že příspěvek zaměstnavatele čerpá zhruba 40 % ekonomicky aktivních účastníků třetího pilíře.“
K tomu nicméně dodává: „Povinné zapojení zaměstnavatelů týkající se lidí pracujících v rizikových profesích 3. kategorie sice lehce zvýší jejich účast ve třetím pilíři, není ale součástí nějakého systémového řešení. Jde vlastně o vedlejší efekt úprav prvního pilíře, který v souvislosti se změnami u předčasných důchodů realizovala minulá vláda.“
Jak tedy nový systém funguje, kdo má na příspěvek nárok a co musí zaměstnanec udělat, aby o peníze nepřišel?
Co se od roku 2026 změnilo
Od 1. ledna 2026 platí zákon č. 324/2025 Sb., který zavádí povinný příspěvek zaměstnavatele na státem podporované produkty spoření na stáří pro zaměstnance vybraných rizikových profesí.
Konkrétně jde o Penzijní připojištění (PP – starší produkt III. důchodového pilíře, od konce roku 2012 uzavřený bez možnosti vstupu) nebo Doplňkové penzijní spoření (DPS – novější řešení dostupné od roku 2013). Ale pozor. Na dlouhodobý investiční produkt (DIP), soukromé životní pojištění nebo jiné finanční produkty (i když jsou státem daňově zvýhodněné) povinný příspěvek ze strany zaměstnavatele nelze odvádět a nemá tudíž cenu o to žádat.
Kdo má na příspěvek nárok
Nárok mají zaměstnanci, kteří vykonávají práci zařazenou do třetí kategorie kvůli vybraným faktorům pracovních podmínek, kterými jsou vibrace, zátěž chladem, zátěž teplem nebo celková fyzická zátěž i zátěž při dynamické fyzické práci vykonávané velkými svalovými skupinami. Dotyčné pracovníky měl zaměstnavatel o novém povinném přispívání na jejich penzi vyrozumět v první půlce ledna 2026.
Některé penzijní společnosti i zde vystupují aktivně: Jana Petrovská, členka představenstva KB penzijní společnosti uvedla, že vytipovali zaměstnavatele, kteří zaměstnávají pracovníky v rizikových profesích a komunikaci směřují cíleně i na ně. Společnost NN například věnuje tématu pozornost i na sociálních sítích.
Zaměstnavatelé předávají přehled svých profesí ve třetí rizikové kategorii Krajské hygienické stanici, která vede jejich evidenci. Další podmínkou je výkon alespoň tří směn rizikové práce za kalendářní měsíc. Pokud je směn méně, nárok na příspěvek za daný měsíc nevzniká.
Kolik zaměstnavatel přispívá
Výše povinného příspěvku činí 4 % z vyměřovacího základu zaměstnance na pojistné na sociální zabezpečení. Do vyměřovacího základu se započítává jen příspěvek nebo jeho část, která není od daně osvobozená. Samotný povinný příspěvek se z logiky věci vypočítává z vyměřovacího základu před započtením příspěvku. Výši příspěvku v korunách sdělí mzdová účtárna.
Zaměstnanci se nemusí bát, že by šlo o peníze „na úkor mzdy“. Příspěvek je samostatnou položkou a vyplývá přímo ze zákona.
Proč nové pravidlo vzniklo
„Opatření zapadá do dlouhodobé snahy posilovat význam doplňkového penzijního spoření jako klíčového pilíře zajištění na penzi a motivovat zaměstnance i zaměstnavatele k aktivnějšímu zapojení. Každá úprava, která podporuje jeho využívání a usnadňuje klientům přístup k předdůchodu, je podle nás přínosná,“ říká Veronika Hešíková z UNIQA penzijní společnosti.
Smyslem změny je umožnit lidem v náročných profesích odejít ze zaměstnání dříve, aniž by byli nuceni volit předčasný důchod, který znamená trvalé krácení penze.
Právě k tomu slouží předdůchod, který lze čerpat z prostředků naspořených v doplňkovém penzijním spoření (DPS).
Co je předdůchod a proč je výhodný
Nové pravidlo má těžce fyzicky pracujícím a pracujícím ve škodlivých provozech pomoci našetřit vyšší částku na stáří. Dá se předpokládat, že právě tito zaměstnanci budou chtít jít do penze dříve. Díky prostředkům v DPS mohou skončit v práci až o pět let (a nejméně o 15 měsíců) dříve před jejich řádným termínem důchodového věku. Umožní jim to tzv. předdůchod.
Předdůchod umožňuje výhodněji překlenout dobu do vzniku řádného starobního důchodu a vyhnout se tak jeho krácení oproti předčasnému důchodu. Předdůchod je zákonná možnost čerpání pravidelné dávky pro účastníky doplňkového penzijního spoření (DPS), pokud mají na své smlouvě nastřádán dostatek prostředků. Během předdůchodu je účastníkovi vyplácena pravidelná měsíční dávka z jeho naspořených prostředků u penzijní společnosti; žije vlastně ze svých rezerv.
Po dobu jeho čerpání předdůchodu:
- stát za účastníka platí zdravotní pojištění,
- doba se považuje za tzv. vyloučenou dobu, takže nesnižuje výši starobního důchodu.
U předčasného důchodu naopak dochází ke krácení starobní penze, což by bylo pro těžce pracující nepříznivé. „Sníží se počet obyvatel, kteří budou muset například ze zdravotních důvodů díky náročné profesi žádat o předčasný důchod, který je právě v porovnání s předdůchodem méně výhodný, často i výrazným způsobem,“ potvrzuje Petr Milata z ČSOB penzijní společnosti.
Změny pravidel pro předdůchod platné od roku 2026
Pro zaměstnance 3. kategorie se podmínky předdůchodu výrazně zjednodušily:
- zrušila se povinnost minimální doby spoření (ze 60 nebo 120 měsíců),
- minimální doba čerpání předdůchodu se zkrátila z 24 na 15 měsíců.
Kolik je potřeba mít naspořeno
Minimální měsíční dávka předdůchodu aktuálně činí 30 % průměrné mzdy, tedy přibližně 14 450 korun čistého. V praxi se doporučuje počítat s rezervou kolem 15 600 korun měsíčně.
Sumárně to znamená mít přibližně naspořeno:
- na 2 roky předdůchodu: zhruba 374 000 Kč
- na 5 let předdůchodu: přibližně 936 000 Kč
(Poznámka: Jde o orientační výpočet KB penzijní společnosti. Každá penzijní společnost vypočte zájemci potřebnou naspořenou částku individuálně a podle termínu, k němuž plánuje začít předdůchod čerpat.)
Pokud částka na účtu DPS není dostatečná, je možné ji před zahájením předdůchodu dorovnat mimořádným vkladem.
Pozor: předdůchod lze čerpat výhradně z DPS. Kdo má stále starší penzijní připojištění (PP), musí prostředky včas převést do DPS – bez sankcí, ale s dostatečným předstihem.
Co když mi zaměstnavatel přispíval už dříve
Pokud zaměstnavatel přispíval dosud na penzijko dobrovolně, musí nyní výši příspěvku upravit alespoň na předepsané minimum. Povinný příspěvek už není běžným benefitem, ale zákonnou povinností. Firmy však mohou přispívat i více, než ukládá zákon. Nárok je však třeba aktivně individuálně uplatnit, což je velmi důležité.
Jak si nárok uplatnit krok za krokem:
- Informujte se v mzdové účtárně, jaký formulář je k tomuto účelu potřeba vyplnit nebo jak žádost podat. Například KB penzijní společnost na webu připravila i svůj formulář, který mohou zaměstnanci využít.
- Sdělte zaměstnavateli:
číslo smlouvy PP nebo DPS
účet, kam má příspěvek zasílat.
- Ověřte si, že máte ve smlouvě souhlas s příspěvky zaměstnavatele. Pokud nikoli, zřiďte si ho u své penzijní společnosti. To lze i on-line, například v ČSOB penzijní společnosti.
- Pokud smlouvu DPS ještě nemáte, uzavřete DPS co nejdříve. Do PP už vstoupit nelze. Zvolte si, kolik na smlouvu budete pravidelně platit sami, a udělte souhlas s příspěvky zaměstnavatele.
Zaměstnavatel musí začít přispívat od měsíce následujícího po podání žádosti a dodání všech údajů.
Na co se vyplatí nezapomenout
Penzijní produkty patří mezi nejvíce státem podporované formy spoření. Nabízejí:
- daňové odpočty až 48 000 Kč ročně (úspora na dani až 7 200 Kč) v sumě za všechny sjednané a státem daňově podporované produkty zabezpečení na stáří
- státní příspěvek až 4 080 Kč ročně (při vlastním vkladu do PP nebo DPS alespoň 1 700 Kč měsíčně).
Tyto výhody se vztahují pouze na vlastní vklady, nikoli na příspěvky zaměstnavatele. Vyplatí se vyladit si smlouvu s individuálními vklady střadatele tak, abyste výhody využili pokud možno na maximum, ale samozřejmě s ohledem na konkrétní finanční možnosti. Je třeba myslet na to, že jde o dlouhodobé závazky na desítky let s pravidelnými měsíčními platbami.
Jak přemýšlet o nastavení penzijka
U příležitosti startu čerpání povinného příspěvku zaměstnavatele a s plánem na předdůchod se vyplatí upravit aktuální nastavení vaší smlouvy PP nebo DPS, případně vyladit novou smlouvu DPS. S tím souhlasí Petr Milata z ČSOB penzijní společnosti: „Všichni klienti, kterých se tento povinný příspěvek zaměstnavatele týká, by této příležitosti určitě využít měli, protože jim výrazným způsobem pomůže k naspoření zajímavých finančních prostředků nejen pro předdůchod, ale i pro vytvoření finanční rezervy do budoucna.“
Co je dobré mít na paměti:
- aktuální a pravděpodobné budoucí finanční možnosti
- pravidla daňového zvýhodnění
- pravidla pro státní příspěvky
- přibližnou výši cílové částky s ohledem na přípravu předdůchodu
- eventuální přechod z PP do DPS: nejen kvůli předdůchodu, který nelze z PP čerpat, ale i kvůli volbě vhodné investiční strategii z pohledu časového horizontu smlouvy
S nastavením správné investiční strategie – i podle vašeho věku a rizikového apetitu – pomůže poradce penzijní společnosti, který by měl vysvětlit i možná rizika. Veronika Hešíková z UNIQA penzijní společnosti potvrzuje, že taková osvěta je každodenní součástí práce jejích zástupců: „Snažíme se doporučovat optimální nastavení smlouvy s ohledem na věk klienta, výši státních příspěvků i daňové výhody. Součástí je i vysvětlování vhodnosti přechodu z penzijního připojištění do doplňkového penzijního spoření.“
Shrnutí Nečekejte
Podle odhadu Jany Petrovské z KB penzijní společnosti se opatření dotkne asi 100 tisíc zaměstnanců v ČR. Předpokládá proto, že o tento benefit bude velmi vysoký zájem.
Povinný příspěvek zaměstnavatele představuje reálnou šanci, jak si bez vlastního velkého úsilí snadno zajistit více peněz na stáří. Kdo zareaguje rychle, může si postupně vytvořit rezervu, která umožní dřívější odchod z práce, klidnější přechod do důchodu a vyšší finanční jistotu v pozdějším věku. Právě v náročných profesích může jít o zásadní rozdíl.
„Zda toto opatření přinese v kontextu celé penzijní politiky očekávané výsledky, to ukáže až praxe,“ uzavírá Iveta Končelíková z NN.