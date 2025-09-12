Během covidu byla poptávka po chatách, chalupách a rekreačních apartmánech bez nadsázky masová. A jejich ceny rostly extrémně rychlým tempem. Pro představu, podle statistik Reality.iDNES.cz se v lednu 2020 průměrná cena rekreačních objektů v Česku pohybovala na úrovni 18 197 korun za metr čtvereční. O rok později to již bylo 26 146 korun za metr čtvereční, za další rok 34 027 korun za metr čtvereční.
„Vidíme jasný cenový boom mezi roky 2020 a 2022. Pandemie odstartovala lavinu zájmu o druhé bydlení. Trh na to zareagoval dramatickým růstem cen,“ komentuje vývoj Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku.
Po pandemii se růst sice výrazně zpomalil, v některých lokalitách i dočasně stagnoval, ale... „Zásadní výprodej se nekonal – většina majitelů si své chaty a chalupy ponechala, díky čemuž nedošlo ani k žádnému propadu cen,“ říká Jakub Ryba, šéf digitálního makléře Fingo.cz. Ceny naopak, sice již jen mírně, ale stále rostly. Podle statistik Reality.iDNES.cz stoupla průměrná cena letos v červenci na 43 131 korun za metr čtvereční. To znamená od ledna 2020 nárůst o více než 137 procent!
Vybírat je z čeho. Ale jak kde
Nabídka rekreačních nemovitostí na realitních serverech je asi o třetinu nižší než v roce 2020, přesto však zájemci mají z čeho vybírat. Počet těch aktivních se pohybuje okolo 3 500, rozložení – co se týče lokalit, ale není rovnoměrné. Trh se více selektuje. V atraktivních lokalitách je nabídka tenčí, v těch méně žádaných bývá lepší. Lokalita a dopravní dostupnost totiž stále hrají při výběru prim.
Zájmu vévodí lokality s dostupností do jedné až dvou hodin od Prahy a Brna, nebo v rozvíjejících se horských střediscích. Především, pokud nabízí celoroční vyžití. „K nejžádanějším lokalitám tak patří Krkonoše, Jizerské hory a Lipno,“ říká Ondřej Mašín, ředitel BIDLI reality. Oblíbené jsou rovněž jižní Čechy s dosahem Šumavy a Krušnohorsko. Kdo nelyžuje, ten pak naopak obvykle ocení hlavně krátkou dojezdovou vzdálenost a vybírá si rekreační objekt blíž bydliště.
Podobné je to i na Moravě. Žádané jsou Jeseníky i Beskydy. Oblíbená je rovněž Pálava. „Novým fenoménem jsou pak Luhačovice, které jsou významným lázeňským městem, zároveň se ale pyšní dobrou infrastrukturou pro rekreaci. Projektů je zde několik a nabídka na koupi je tedy zajímavá,“ vysvětluje Dominik Ženatý z kanceláře Doma realitní makléři.
Která další místa mají potenciál
Postupně se ale do hledáčků investorů dostávají i další lokality, a to v závislosti na tom, jak se mění jejich dostupnost a míra možného využití. Například pokračující stavba dálnic směrem do Karlovarského a Královéhradeckého kraje bude dále zvyšovat atraktivitu těchto regionů pro pražskou klientelu.
Tomu ještě napomohou investice, které se očekávají především v Krkonoších. „Od těch masivních, jako je například plánovaná investice do skiareálu v Rokytnici nad Jizerou přesahující 1,3 miliardy korun do zasněžování a propojení areálů, plánované propojení skiareálů Medvědín a Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně nebo zatraktivnění Harrachova novým skokanským můstkem budou hrát roli, i když spíše v horizontu několika let,“ potvrzuje Jakub Ryba.
Další místa pak úspěšně sází na rozšíření celoročního využití dříve tradičně „zimních lokalit“ nabídkou celoročních rekreačních aktivit. Od půjčoven horských kol až po lanové parky a bobové dráhy. Jednou z takových lokalit je například skiareál Pernink v Krušných Horách.
Kupující samozřejmě řeší také stav nemovitosti a část z nich i potenciál pro krátkodobé pronájmy.
Kam se dostaly ceny
Těmto preferencím odpovídá i vývoj cen. Průměrná chalupa – tedy v libovolném stavu – se dnes podle statistik skupiny EHS nabízí za zhruba 3,2 milionu korun. Pokud bychom se však zaměřili pouze na dobré objekty bez nutnosti generální rekonstrukce v prémiových lokalitách, tedy těch žádaných, dostaneme se na dvojnásobek – tedy 6,4 milionu korun.
A jak se na cenách podepsal jejich růst v posledních letech? „Hned dvakrát jsme prodávali objekt v Jestřabí v Krkonoších. V květnu 2021 byl prodaný za 7,9 milionu korun, letos v květnu již za 9,4 milionu korun,“ uvádí příklad Ondřej Mašín z BIDLI reality.
Specialitou jsou pak rekreační apartmány. „Například před šesti lety se dal v Krkonoších apartmán o velikosti 50 metrů čtverečních koupit za cenu kolem 3,7 milionu korun, nyní je jeho cena ale již kolem 5,5 milionu,“ uvádí příklad Milan Krůček, realitní makléř Century 21.
U aktuálně stavěných developerských projektů se pak šplhají ještě výš. Cena kolem 150 tisíc korun za metr čtvereční je tak v atraktivních krkonošských lokalitách dnes už běžná, najdou se však i projekty, kde cena za metr čtvereční přesahuje 200 tisíc korun.
Podobně se pohybují ceny apartmánů rovněž na Lipně, především těch v Lipně nad Vltavou. „S touto vlnou se ale vezou i další lokality kolem Lipna a v okolí,“ doplňuje Ženatý. Stejný vývoj se odehrává rovněž kolem Dolní Moravy na úpatí Králického Sněžníku. Tady boom odstartovala výstavba hotelu Vista a velké investice do místní infrastruktury.
Zvláštním segmentem jsou malé chaty. „Zde se průměrná cena stabilizovala zhruba na 850 tisících korunách a 1,6 milionu korun u nejlukrativnějších lokalit,“ upřesňuje František Brož ze skupiny EHS.
Kde se dají chalupy pořídit levněji
Na opačném konci zájmu, a tedy i cenového žebříčku, se podle statistik Reality.iDNES.cz nachází okresy Bruntál a Jeseník, kde se průměrná cena za metr čtvereční rekreačního objektu pohybuje mezi 17-18 tisíci korunami. Pod 20 tisíci korunami za metr čtvereční jsou pak také chaty a chalupy na Hodonínsku a Znojemsku. „Nižší zájem lze sledovat rovněž v Ústeckém a Karlovarském kraji, kde je možné rekreační objekty také koupit za zajímavých podmínek,“ říká Krůček.
Lehce upozaděná je v poslední době i Vysočina, jinak doména klasického chataření. S výjimkou Nového Města na Moravě jsou také zde ceny spíše nižší a stejně tak i poptávka. To dokládají čísla portálu Reality.iDNES.cz – v okresech Svitavy, Žďár nad Sázavou či Pelhřimov se průměrné ceny za metr čtvereční pohybují těsně nad hranicí 20 tisíc korun.
Samozřejmě ale i v těchto méně žádaných lokalitách bude část nemovitostí stát více. Například bude-li chalupa či chata dobře udržovaná či kvalitně zrekonstruovaná, nebo když bude nabídka v místě hodně slabá a zájemců bude více. „Zájem o levnější okresy narůstá, zejména u lidí, kteří hledají rekreační objekt s nižším rozpočtem nebo možnost přestavby pro bydlení. Mnohdy jde o velmi klidná a přírodně atraktivní místa,“ říká Monika Lukášová, realitní makléřka a ředitelka projektu Realiťák roku.
Kdo si chalupy a apartmány pořizuje
Nejčastěji si lidé stále pořizují rekreační nemovitosti pro vlastní užívání. „Typickými zájemci jsou rodiny z měst, respektive lidé ve věku 30-50 let,“ říká Mašín. Relativně často ale majitelé své chaty, chalupy či apartmány nabízí i ke krátkodobému pronájmu.
Část trhu ale zaujímání investoři, kteří chalupu či apartmán kupují čistě pro podnikání v krátkodobých pronájmech. Někteří investují i ve větším, jako například byznys investor Martin Bernátek. Ten má v pěti moderních chalupách, vystavěných v tradičním stylu, celkem deset apartmánů, které nabízí k pronájmu. Nachází se v atraktivní části Javorníků v těsném sousedství skiareálu Kyčerka. Ceny se snaží držet pod průměrem obvyklé hladiny.
„Cílem je, aby si ubytování u nás mohlo dovolit co největší množství lidí, hlavně rodin s dětmi. Přestože náš projekt ‚Na mú dušu‘ má v mnohých ohledech prémiové parametry, rozhodně nechci cenu zbytečně šponovat, přestože by mi to v regionu ani prošlo,“ konstatuje Martin Bernátek.