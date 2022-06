Tipy, jak na rekonstrukci bydlení, abyste zbytečně netratili peníze

Stále víc Čechů se pouští do rekonstrukce svého bydlení. Letos to podle průzkumu plánuje 41 % lidí. Někdo svépomocí, další s odborníky. Jak rekonstrukci financovat a na co myslet, abyste i v době vysoké inflace ušetřili? Jak sehnat dobrého řemeslníka? A co si ohlídat, abyste netratili?