KVÍZ: S rekonstrukcí domu vám finančně pomůžou i dotace. Znáte je?

Základním dotačním programem, který podporuje rekonstrukce budov v rezidenčním sektoru, je Nová zelená úsporám. Oblíbený titul se v loňském roce rozšířil, aby nabídl finanční prostředky pro co nejširší veřejnost. Domácnosti s nižšími příjmy tak mohou získat peníze na jednoduchou a rychlou renovaci domu finanční prostředky v programu Nová zelená úsporám Light, naopak důkladné rekonstrukce neúsporných domů u ekonomicky aktivních obyvatel podporuje program Oprav dům po babičce.

Financovat zelené rekonstrukce pomáhají také stavební spořitelny. Díky spolupráci se státem nabízejí pro tyto účely zvýhodněné úvěry.

„Oproti běžnému komerčnímu úvěru mají několik výhod. Nabízejí nízký úrok po celou dobu splácení s fixací minimálně na pět let. Umožňují dlouhodobé splácení, až na 25 let, a poskytují je bez nutnosti zástavy nemovitosti,“ vysvětluje Milan Pospíšil ze Stavební spořitelny České spořitelny.

Služby stavebních spořitelen se od letošního ledna rozšířily o dotační poradenství ke všem dotačním titulům programu Nová zelená úsporám. Zájemci o úsporná řešení získají na pobočkách kompletní informace a rady ohledně dotací, asistenci při podání žádosti i vyřízení výhodného úvěru.

