Prodávající neprodá nikomu jinému, kupující nemovitost koupí – právě takový závazek je podstatou rezervační smlouvy. To proto, aby vám vysněný dům či byt někdo nemohl jen tak vyfouknout a aby prodávající nepřišel o kupce. Jenže tak jednoduché to není. Každý realitní obchod je jiný a ledacos se navíc může zvrtnout. Co si ohlídat?