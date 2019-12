Hitem letošních Vánoc jsou odložené platby. Jak na ně a vyplatí se?

Doby, kdy se pro půjčku chodilo do banky, jsou minulostí. Dnes se hlavně kliká. Jak v bance, tak v e-shopech – tam si totiž můžete zboží koupit a současně si na ně půjčit. A tak spoustě lidí ani nedojde, že vlastně dělají dluhy. Oni totiž „nakupují na splátky“ nebo „využívají odloženou platbu“. Ačkoli technicky vzato nejde o spotřebitelský úvěr, ve skutečnosti to forma půjčky je. Mnozí ji totiž využívají proto, že výplata je až za deset dní, na účtu leží posledních pár stokorun a oni si chtějí něco koupit.

Aktuálně třeba televizi, příjem ve standardu DBTV2 je totiž pro mnohé signálem: „Když už ta změna je, koupím si místo set top boxu novou, větší a chytřejší telku.“ A když si ji pořídí na splátky, zbude jim hotovost na dárky, kapra a prskavky. Takže vlastně půjčka na Vánoce, kterou sami před sebou schovávají do kolonky „věci potřebné pro domácnost“.

Podle společnosti Profi Credit z dlouhodobých průzkumů vyplývá, že po půjčce sahají v souvislosti s vánočními výdaji desetitisíce lidí, průměrná výše nebankovní půjčky je 13 810 korun. Lukáš Kropík z tiskového oddělení České spořitelny doplňuje, že v předvánočním období se zájem o úvěry zvyšuje o 8 až 10 procent.

Vyzkouším, pak zaplatím

Hitem letošní sezony je takzvaná odložená platba. Výhodou je, že za zboží neplatíte hned, ale až po jeho dodání. Do té doby za vás obchodníkovi zaplatí třetí strana. Toho můžete využít třeba při nákupu oblečení: objednáte si vyhlédnuté šaty ve třech velikostech, doma vyzkoušíte, nevyhovující kousky vrátíte a ve výsledku zaplatíte jen za vybraný model.

Jak funguje odložená platba Objednáte si v e-shopu, zvolíte odloženou platbu.

Systém vás propojí na Mall Pay či Twisto, kde objednávku potvrdíte.

Mall Pay/Twisto zaplatí za všechno zboží.

Obchodník zboží pošle.

Zboží si prohlédnete a necháte si ho, případně vrátíte celé nebo jen část vrátíte obchodníkovi.

Když vracíte, informujte Mall Pay/Twisto.

Zaplatíte Mallu/Twistu jen za to, co jste si nechali.

Samozřejmě že byste mohli prostě troje šaty koupit a pak dvoje ve 14denní lhůtě vrátit. Blokovali byste si však své peníze, protože obchodník věci pošle až po zaplacení. Takhle uhradíte jen to, co skutečně koupíte. Jako byste si do zkušební kabinky v obchodě vzali víc modelů a zkoušeli, který vám nejvíc sluší.

Samo vrácení zboží přitom není složité – posíláte je klasicky obchodníkovi a plátce o tom informujete po přihlášení k účtu na jeho webu nebo e-mailem.

Službu aktivně nabízejí společnosti Twisto a Mall Pay. Jejich podmínky přinášíme v tabulce. Že je tento způsob financování nákupů perspektivní, potvrzuje i to, že podle zdroje z finančního prostředí, který nechce být jmenován, se minimálně jedna velká banka chystá v brzké době představit službu postavenou na principu odložených plateb.

Ověřte si, kolik máte dluhů

Připadá vám myšlenka odložené platby bezvadná? Souhlas, ale! Než se zaregistrujete a začnete ji využívat, udělejte si přehled o svých aktuálních závazcích.



Ono se to totiž nezdá, ale větším problémem než vysoké hypotéky bývají právě malé dluhy, kreditní karta, kontokorent, půjčka do výplaty nebo lednice na splátky.



Každý z nich je relativně maličkostí, průšvih je, když se jich v jedné domácnosti sejde několik a člověk začne řešit, komu zaplatí dříve a komu později. Případně kde si půjčí na to, aby mohl zaplatit.

Rozkliknutím získáte plný náhled tabulky

Pokud si nejste jisti, jak to máte s dosavadními úvěry, stav svých závazků si můžete ověřit v registrech. Například na stránce kolikmam.cz. Po registraci a zaplacení poplatku získáte svůj výpis z registrů bankovních a nebankovních informací. Výpis stojí v online verzi 2 x 100 korun (jeden poplatek je za bankovní a druhý za nebankovní registr). V případě, že byste chtěli předplatné služby na celý rok, bude cena 499 korun, informováni pak budete při každé změně.

(Nejen) vánoční nabídky bank

Airbank

Na Vánoce žádnou speciální akci spojenou s půjčkami nechystají, do konce tohoto roku nemají naplánovanou žádnou televizní kampaň, která by se týkala úvěrů – nechtějí podporovat půjčky na dárky.

NĚCO NAVÍC: Akci na podporu vánočních nákupů (za své) však klientům přece jen nabízejí: každý týden losují 1 000 nákupů, které lidé uskutečnili u 230 obchodníků zapojených do programu Odměny za placení, a vylosovaným proplatí uskutečněný nákup až do výše 10 tisíc korun.

Česká spořitelna

Sazba půjček začíná na 4,9 procenta, půjčit si můžete od 20 000 korun do milionu. Pokud si půjčujete účelově (například na auto, nábytek, elektroniku), může být sazba ještě nižší.

NĚCO NAVÍC: V rámci spotřebitelského úvěru aktuálně nabízejí garanci nejnižší možné splátky. Pokud klient přijde do banky s tím, že již u konkurence úvěr má, spořitelna mu pomůže splácení nastavit tak, aby měl nižší měsíční splátku. Nabídka platí do 18. ledna 2020. Pozor však: nejnižší splátka ještě nemusí znamenat nejnižší cenu úvěru. Záleží na tom, jak dlouho budete splácet.

ČSOB

Sazba Půjčky na cokoli začíná na 4,9 procenta, týká se však půjček od 600 000 korun výše, menší půjčky (od 20 000 korun) mají vyšší úroky.

NĚCO NAVÍC: Pokud si půjčíte a zvládnete peníze vrátit do tří měsíců, banka vám nebude účtovat úroky.

Komerční banka

Sazba osobní půjčky začíná na 3,8 procenta ročně, týká se však úvěrů nad 400 000 korun. Půjčky již od 10 000 korun si z banky můžete odnést, ale se sazbou 7,9 procenta ročně.

NĚCO NAVÍC: Osobní půjčka je bez poplatků, je-li sjednaná přes internet.

mBank

První půjčku klientovi nabízí bezúročně – může být až do výše 40 000 korun za jednorázový poplatek 800 korun. Klientům, kteří už u banky mají spotřebitelský úvěr, nově nabízí možnost jej navýšit o další hotovost.

NĚCO NAVÍC: Aby si klienti nemuseli brát půjčky, nabízí banka unikátní možnost spoření – při platbě kartou je malá částka (podle výběru procenta z platby nebo třeba zaokrouhlení) odkládána automaticky na účet mSpoření, jeho zůstatek je až do výše 100 000 korun úročen 1,2 procenta. Služba je volitelná a bezplatná.

Moneta Money Bank

Pořídit si spotřebitelský úvěr plně online mohou nově i ti, kdo nejsou klienty tohoto finančního ústavu. Banka nabízí úrokovou sazbu od 3,9 procenta, ta se však podle kalkulačky na webových stránkách týká úvěrů od 200 000 korun výše.

NĚCO NAVÍC: Banka nabízí jeden z nejnižších spotřebitelských úvěrů – 5 000 korun. V tom případě však úroková sazba začíná na 18,2 procenta.

Raiffeisenbank

U takzvané Rychlé půjčky nabízí úrokovou sazbu 3,99 procenta při řádném splácení. Úvěr může být od 20 do 700 tisíc korun bez poplatku za sjednání i vedení.

NĚCO NAVÍC: Podle kalkulačky, kterou má banka na stránkách, se úroková sazba 3,99 procenta týká úvěrů 650 000 korun a více. Dvacetitisícová půjčka je kalkulována se sazbou 9,99 procenta ročně.

Sberbank

Půjčky a konsolidace s bonusovou úrokovou sazbou 3,9 procenta ročně. Dostane ji každý za řádné splácení. Banka se nezaměřuje na poskytování nízkých půjček na financování vánočních dárků – minimální částka je 50 tisíc korun, maximální až 1 000 000 korun. Půjčka je bez poplatků za sjednání, vedení úvěrového účtu a předčasné splacení. Klient si může zvolit výši a datum měsíční splátky a může si je rozložit na období od jednoho roku do osmi let.

NĚCO NAVÍC: Za každou půjčku banka sází jeden strom – v říjnu a v listopadu jich zaměstnanci vysadili pět tisíc.

UniCredit Bank

Presto půjčku nabízí s úrokovou sazbou 3,89 procenta ročně; platí pro každého, kdo řádně splácí. Půjčku si při pravidelných platbách může klient rozvrhnout na 60, 72 nebo 84 měsíců. U půjčky od 20 tisíc korun sám zvolí datum a výši splátky a má možnost ji v průběhu až pětkrát odložit.

NĚCO NAVÍC: Podmínkou zvýhodněné sazby je řádné splácení. Banka je však benevolentní – pětidenní zpoždění platby neřeší vůbec a strpí až tři splátky opožděné o 6 až 29 dní. Pokud se však rozhodnete splatit úvěr předčasně, o výhodu přijdete.