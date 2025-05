Investice do nemovitostí platí mezi Čechy jako sázka na jistotu. Na mysli tím však obvykle mají především investiční byty, které pak pronajímají. Ale co půda? Vyplatí se investovat do pozemků, jako jsou pole, louky či lesy? A je to jen pro velké hráče, nebo se k nim dostanou i drobní investoři?