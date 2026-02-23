Ironická zákoutí naší mysli aneb Proč náš mozek dělá přesně to, co mu zakážeme

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Jan Urban
Naše mysl se na první pohled tváří jako rozumný orgán. Má ráda cíle, plány a předsevzetí. Jakmile jí ale dáme jasný příkaz, začne se často chovat zcela naopak. Takže když si řekneme „buď v klidu“, odpoví naše tělo zvýšeným srdečním tepem. A když si přikážeme „nemysli na to“, pak se daná myšlenka rázem usadí v centru naší pozornosti. Proč tomu tak je, vysvětluje psycholog Jan Urban.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Psychologie tento paradox neodbývá jen povzdechem, ale i teorií označovanou jako teorie ironických procesů (ironic process theory), kterou v 90. letech představil americký psycholog Daniel Wegner. Opřel ji o výsledky svého známého experimentu, při kterém požádal účastníky, aby nahlas říkali, co se jim právě honí hlavou, a aby zazvonili zvonečkem vždy, když si vzpomenou na bílého medvěda. Současně jim však řekl, aby na bílého medvěda nemysleli.

Zní to jako nenáročná drobnost, ale pokus ukázal, že to zdaleka není jednouché. Výsledek experimentu? Zvonečky zvonily častěji než jednou za minutu. Lidé, kteří se snažili vyhnout myšlence na medvěda, ji paradoxně měli v hlavě mnohem častěji než ti, kteří žádný podobný příkaz nedostali.

Kontrolu nad myslí často získáme teprve ve chvíli, kdy se ji přestaneme snažit kontrolovat.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu

důchodci penze důchod práce věk procházka stáří

Důchodový věk se posouvá stále výš a ani hranice 65 let, která platila ještě nedávno, už není nepřekročitelná. Pro lidi narozené v roce 1966 nebo později je strop pro důchodový věk 67 let. A to není...

Ve 30 řídí technologickou firmu. Bez vysoké školy, ale s odpovědností

Pavel Lískovec, Loxone

Do technologické firmy Loxone nastupoval bez ambicí stát se součástí top managementu. Dnes ale ve svých 30 letech vede Pavel Lískovec region střední a východní Evropy a říká, že za jeho kariérou...

Důchod není loterie. Správná strategie investic může přinést miliony navíc

ilustrační snímek

Stárnutí populace a nejistota kolem státních penzí nutí lidi přemýšlet, jak se na stáří zajistit po vlastní ose. Jen „odkládat si něco stranou“ totiž nestačí. Rozhoduje, kam peníze posíláte, jak...

Advokátka vysvětluje, jak nevěra ovlivňuje rozvod a vypořádání společného jmění manželů

ilustrační snímek

Rozvodem skončí v Česku podle statistik okolo 20 tisíc manželství ročně. Příčinou rozvratu bývají rozdílné názory či zájmy i vzájemné odcizení. Častým důvodem bývá i nevěra, která zásadním způsobem...

Daně 2025: Jak správně zdanit příjmy, když pronajímáte nemovitost

ilustrační snímek

Pronájmem bytu, domu nebo jeho části, ale také třeba pronájmem garáže si každoročně přivydělává hodně lidí. Výhodou tohoto pravidelného finančního přilepšení je, že jde o pasivní příjem, ze kterého...

Ironická zákoutí naší mysli aneb Proč náš mozek dělá přesně to, co mu zakážeme

Premium
ilustrační snímek

Naše mysl se na první pohled tváří jako rozumný orgán. Má ráda cíle, plány a předsevzetí. Jakmile jí ale dáme jasný příkaz, začne se často chovat zcela naopak. Takže když si řekneme „buď v klidu“,...

23. února 2026

Investice do historie: proč filatelie přežila války i pády trhů

David Kopřiva - filatelista, sběratel a soudní znalec

Zapomeňte na zaprášená alba. Soudní znalec David Kopřiva boří mýtus, že filatelie patří do starého železa: „V malé krabičce v trezoru můžete mít majetek v hodnotě luxusní nemovitosti, který je...

22. února 2026

Ve 30 řídí technologickou firmu. Bez vysoké školy, ale s odpovědností

Pavel Lískovec, Loxone

Do technologické firmy Loxone nastupoval bez ambicí stát se součástí top managementu. Dnes ale ve svých 30 letech vede Pavel Lískovec region střední a východní Evropy a říká, že za jeho kariérou...

21. února 2026

Přehled klíčových novinek v pojištění. Co se mění a na co si dát pozor v roce 2026?

Ilustrační snímek

Letošní rok přináší řadu změn v pojištění – od rozšíření hrazené zdravotní péče přes vyšší minimální zálohy pro podnikatele až po nové povinnosti pro pojišťovny. Některé změny mohou domácnostem...

20. února 2026

Méně meetingů, více výsledků: Jak firmy přehodnocují poradovou kulturu

pracovní porada

Porady dnes patří k největším neviditelným nákladům firem. Zaměstnanci na nich tráví třetinu pracovní doby, manažeři ještě víc – a přesto často odcházejí bez jasného závěru. Nejde jen o délku...

20. února 2026

Důchod není loterie. Správná strategie investic může přinést miliony navíc

ilustrační snímek

Stárnutí populace a nejistota kolem státních penzí nutí lidi přemýšlet, jak se na stáří zajistit po vlastní ose. Jen „odkládat si něco stranou“ totiž nestačí. Rozhoduje, kam peníze posíláte, jak...

19. února 2026

Advokátka vysvětluje, jak nevěra ovlivňuje rozvod a vypořádání společného jmění manželů

ilustrační snímek

Rozvodem skončí v Česku podle statistik okolo 20 tisíc manželství ročně. Příčinou rozvratu bývají rozdílné názory či zájmy i vzájemné odcizení. Častým důvodem bývá i nevěra, která zásadním způsobem...

19. února 2026

Kariérní restart bez pětiletého studia. Přichází éra mikrocertifikátů

vzdělávání dospělých

Několik týdnů či měsíců učení, víkendové přednášky a závěrečná obhajoba projektu. Tak vypadá realita mikrocertifikátů, které české univerzity nabízejí pracujícím lidem. Kratší, praxí nabité kurzy...

18. února 2026

S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu

důchodci penze důchod práce věk procházka stáří

Důchodový věk se posouvá stále výš a ani hranice 65 let, která platila ještě nedávno, už není nepřekročitelná. Pro lidi narozené v roce 1966 nebo později je strop pro důchodový věk 67 let. A to není...

18. února 2026

Rozkaz k vyklizení je silnou zbraní, ale s řadou podmínek, vysvětluje advokát

Premium
Tomáš Bubela, advokát a partner advokátní kanceláře Spring Walk

Pronajímatelé nemovitostí získávají od začátku letošního roku do rukou silný nástroj, díky kterému se mohou zbavit neoprávněných nájemníků. Tedy alespoň na první pohled tak nový institut v podobě...

17. února 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Daně 2025: Jak správně zdanit příjmy, když pronajímáte nemovitost

ilustrační snímek

Pronájmem bytu, domu nebo jeho části, ale také třeba pronájmem garáže si každoročně přivydělává hodně lidí. Výhodou tohoto pravidelného finančního přilepšení je, že jde o pasivní příjem, ze kterého...

17. února 2026

Batmanův efekt: proč nás nečekané zážitky dělají vstřícnějšími k druhým lidem

ilustrační snímek

Všimli jste si někdy, co se stane, když naši každodenní rutinu náhle naruší něco nečekaného? Psychologie ukazuje, že takové okamžiky nás dokážou vytrhnout z autopilota. Najednou si víc všímáme okolí...

16. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.