Co je „prokletí znalostí“ a kdo tímto problémem trpí a štve druhé

Známé úsloví říká, že „vědění je síla“. Ekonomie navíc konstatuje, že určité trhy jsou postiženy tzv. informační asymetrií, která spočívá v tom, že některé subjekty těchto trhů, většinou prodávající, toho o určitém zboží či službách vědí více, než kupující. A mohou toho využít. Nejčastěji tak, že své zboží či služby prodávají dráž, protože kupující jejich kvalitu nemůže zjistit, a někdy ani následně ověřit.

Prokletí znalostí, známé též jako prokletí odbornosti, případně prokletí expertů, hovoří jinak. Upozorňuje na to, že když o určitém předmětu víme více než druzí, můžeme být svou znalostí hendikepováni. Při rozhovoru, výkladu, prezentaci, ale i prodeji totiž nesprávně předpokládáme, že druhá strana o dané věci ví v zásadě tolik, co my. Tato skutečnost nám brání jí určité informace předat nebo vysvětlit.

Jde o situaci, kdy se více znalí či lépe informovaní lidé nedokážou vžít do lidí, kteří jsou informováni méně. V extrémním případě mohou dokonce padnout do role, kterou přiléhavě vystihuje německý termín „Fachidiot“, tedy člověk, jehož vysoká odbornost hraničí s neschopností. Jde o člověka, jehož obsáhlé znalosti v určité oblasti snižují jeho schopnost dívat se na problémy kolem sebe i trochu jinou, než jeho odbornou optikou. Často jde o odborníka, který dokáže hovořit jen s podobnými úzce specializovanými specialisty.

Příčiny prokletí

Všichni jsme se občas setkali s vedoucím, který sice rozuměl své věci, ale nedokázal jasně říci, co chce, s učitelem, který byl velmi chytrý, ale při výuce hrozný, nebo odborníkem, jehož žargon nám bránil mu porozumět. Prokletí znalostí je totiž poměrně častou komunikační bariérou. Přesto jde o situaci, kterou si lidé příliš neuvědomují.

Jan Urban Je autorem řady publikací, z článků, které několik let publikuje na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovější kniha Psychologie pro každý den.

Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.

Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Jejím důvodem je, že sdělení člověka, který toho o určité věci ví více, než druzí, může být sice věcně správné a možná i přesné, ale pro druhou stranu, která toho o dané věci ví méně, téměř „nestravitelné“.

Nejjednodušší i nejčastější okolností, která tuto situaci vyvolává, je, že strana, sdělující odborné informace, používá při vzájemné komunikaci, ať již záměrně nebo nevědomě, příliš odborné pojmy. Často jde o termíny, používané v užší profesní komunitě, které nejsou běžně známé. Příčinou však může být i to, že její vyjádření jsou příliš obecná, a postrádají konkrétní případy či podrobnosti, na kterých by druhá strana mohla věc lépe pochopit.

Hlubší příčinou tohoto prokletí bývá, že lidé, kteří takto komunikují, si nedokážou představit, případně je vůbec nenapadne, že by druhým mohly být určité pojmy nebo informace neznámé. Mají sklon považovat i poměrně specializované znalosti za samozřejmé, a vědomosti druhé strany přeceňují. K nesrozumitelnosti jejich komunikace přispívá často i to, že ve svém vyjádření přeskakuji některé informace, nebo je probírají jen velmi povšechně. Domnívají se přitom, že ostatním je vše jasné.

Důsledky problému

Důsledkem prokletí znalostí je, že lidé s vysokými odbornými či specializovaným znalostmi je nedokážou druhým předat. Často je předávají způsobem, jež vede na druhé straně k nedorozuměním, nejasnostem či chybám, což má za následek, že se tato strana na základě jejich sdělení nedokáže správně rozhodnout, nebo o další komunikaci ztrácí zájem.

Sdělení trpící tímto problémem jsou často i ta, která jsou písemná: ilustrací jsou nejrůznější odborné manuály, které jsou pro své uživatele téměř nesrozumitelné.

Neschopnost srozumitelně předat znalosti může mít i zpětný nepříznivý dopad na ty, kteří tím trpí. Může to zasáhnout i jejich pracoviště a vést k tomu, že jako odborníci, neschopní předat či vysvětlit své pohledy na věc, ztrácejí schopnost konfrontovat své názory s pohledy nebo názory druhých.

Pokud mají tito lidé i značné rozhodovací pravomoci, může to vést k tomu, že přímo či nepřímo brání alternativním přístupům, odlišným perspektivám nebo dokonce inovacím. V konečném důsledku pak zavrhují nové nápady, které by mohly jejich pracoviště přivést k lepším výsledkům.

Typické příklady prokletí znalostí

Prokletí znalostí vede k tomu, že zkušení experti nemusí být v praxi vždy těmi, kteří jsou pro předávání určitých znalostí nejvhodnější. Obětí tohoto prokletí se mohou stát jednotlivci i organizace. K typickým oblastem, ve kterých k němu dochází, patří ty následující.

Prodej produktů.

Výzkumy ukázaly, že prodejci či obchodní zástupci, kteří jsou se svými produkty lépe seznámeni, jsou při jejich prodeji často (paradoxně) méně úspěšní oproti těm, kteří se v nich vyznají méně.

Důvodem je, že lépe informovaní prodejci zacházejí při prodeji svého zboží často do zbytečných detailů, týkajících se jeho vlastností, kterým jejich zákazníci nerozumí, plně je nechápou nebo pro ně nejsou důležité. V důsledku tohoto mohou některé zákazníky iritovat a od koupě odradit, a to přesto, že si ho původně koupit chtěli. Své produkty prodávají více informovaní prodejci navíc často i za nižší cenu, než jejich méně informovaní kolegové.

Zadávání pracovních úkolů či vysvětlování podnikové strategie.

K nejčastějším důvodům, proč se lidé dopouštějí v práci chyb, patří, že jim jejich úkoly nejsou zcela srozumitelné. Příčinou bývají nejasná nebo nejednoznačná zadání vedoucích, kteří těmto úkolům rozumí, ale nechápou, že zaměstnancům s menšími zkušenostmi nemusí být stejně jasné a srozumitelné. Zaměstnanci si přitom nesprávného chápání svých úkolů nemusejí být vždy vědomi, nebo se mohou na jejich jasnější vysvětlení obávat zeptat.

Podobný problém může nastat, když se vedení firmy snaží svým zaměstnancům vysvětlit nově budovanou či přijatou strategii. Čím více cizích slov a nejasných či zbytečně šroubovaných výrazů vedoucí použije, tím méně bude jeho vysvětlení úspěšné.

Zaškolování a vzdělávání zaměstnanců.

Při nástupu nových zaměstnanců jejich vedoucí často téměř automaticky předpokládají, že jim jsou některé věci jasné, aniž by se o tom skutečně přesvědčili. Důsledkem může být sklon přeskakovat při jejich zaškolování či instruktáži důležité kroky pracovních postupů nebo podcení potřebu důkladně vše vysvětlit. Noví zaměstnanci se však svými nižšími znalostmi většinou nechlubí, a spoléhají spíše na to, že se na ně nepřijde.

Školní výuka.

Učitelé s rozsáhlými odbornými znalostmi mají občas problém vžít se do žáků nebo studentů, kteří nové znalosti teprve vstřebávají. Důvodem bývá fakt, že si už nevzpomínají na potíže, se kterými se sami jako mladí studenti setkávali. Prokletí znalostí může přitom paradoxně postihovat spíše ty učitele, kteří toho o svém předmětu vědí více. Jejich výklad se totiž stává o to nesrozumitelnější.

Předvídání chování druhých.

Příkladem je zkušený řidič, který nepředvídá jednání nového řidiče, protože nedokáže porozumět tomu, že tento řidič nechápe nebezpečí toho, co dělá. Totéž prokletí může někdy lidem ztížit pochopit jejich vlastní chování v minulosti, a někdy i ochotu si toto jednání připustit. Při zpětném pohledu totiž nedokážou pochopit, že pod vlivem informací, které v minulosti měli, mohli určité rozhodnutí učinit.

Jak s prokletím znalostí bojovat?

Východiskem, jak s prokletím bojovat, je tuto hrozbu si uvědomit a připustit si i to, že čím více o určité věci víme, tím pravděpodobnější je, že prokletí podlehneme.

K nejdůležitějším nástrojům, jak s ním bojovat, patří vědět, s kým hovoříme. Předpokladem je snaha porozumět úrovni znalostí druhých, vžít se do jejich zkušeností a navázat na ně. Zároveň přizpůsobit svá vysvětlení jejich potřebám i možnostem pochopení a vést s nimi trvalý dialog.

Cestou k tomu, bez ohledu na znalosti druhých, bývá vždy snaha zjednodušit a vyjasnit svá sdělení:

používat jednoduchý, srozumitelný a konkrétní jazyk,

rozdělit své sdělení do lépe stravitelných částí,

proložit je příklady a analogiemi,

povzbuzovat své publikum k otázkám,

a jednoduchými otázkami ověřovat, že nám rozumí.

Pokud jsme například v roli šéfa firmy, který se snaží svým zaměstnancům vysvětlit strategii firmy, pak namísto toho, abychom jim sdělili, že se snažíme „stát se lídrem v oblasti zákaznických služeb“, můžeme zaměstnancům říci, že jsme firmou, která „na podporu svého prodeje zákazníkům objedná pizzu“.

Důležitým nástrojem našeho vyjadřování by mělo být i vyprávění. Příběhy jsou totiž ve srovnání s jinými formami sdělení nejen srozumitelnější, ale i poutavější a zapamatovatelnější. Namísto zdlouhavého vysvětlování bychom se měli zamyslet i nad tím, zda k našemu sdělení neposlouží lépe určitý obrázek nebo ilustrace.

Na zjednodušení našich vysvětlení je přitom skvělé, že posilují i naše vlastní znalosti. Když totiž nedokážeme něco vysvětlit bez složitého žargonu, pravděpodobně s tím nejsme zdaleka obeznámeni tak dobře, jak si myslíme.