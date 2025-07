Nejnovější čísla Českého statistického úřadu ukazují, že reálné výdělky Čechů konečně výrazněji rostou. Zatímco v nedávných krizových letech mzdy nerostly tak rychle jako inflace, letošní první čtvrtletí už si Češi meziročně reálně polepšili v průměru o 3,9 %. Stále ale platí, že růst není napříč příjmovými skupinami rovnoměrný a že nůžky mezi bohatými a chudými se rozevírají.

Střední třída ubývá, bydlení je problém

Nadále roste také majetková nerovnost, která je v Česku dlouhodobě velmi vysoká - podle některých odhadů dokonce jedna z nejvyšších v Evropě a dokonce vyšší než v USA.

Jinými slovy, střední třída ubývá a rozděluje se mezi chudší a bohatší skupinu obyvatel s tím, že rozšiřovat majetek je pro většinu stále těžší.

Jan Hlavsa Vystudoval ekonomii na LSE v Londýně a na IES v Praze. Mnoho let pracoval ve financích v londýnské City a staral se o portfolia v miliardách dolarů. V posledních letech působí jako šéf investiční platformy Direct Fondee, kterou založil spolu s manželkou Evou.

Situaci názorně ilustruje trh s bydlením. Zejména ve větších českých městech je koupě vlastního bydlení stále nedostupnější. Například v Praze stál loni metr čtvereční zhruba 130 000 korun. Průměrná cena sedmdesátimetrového bytu v Praze tak loni činila okolo devíti milionů korun. Měsíční splátka hypotéky na devět milionů přitom může vyjít i na 45 000 korun, a to při závazku na 35 let.

Když se podíváme na medián hrubé měsíční mzdy, který loni v Praze činil 46 429 korun, tak je asi jasné, že průměrná rodina na koupi vlastního bydlení dosáhne jen velmi obtížně.

Klidně i pět a půl milionu dnes může stát v Praze garsonka, kterou bylo možné před šesti lety pořídit o dva miliony levněji, přičemž měsíční splátka hypotéky tehdy dokázala být velmi blízko tržnímu nájemnému.

Jinými slovy. Ti, co už nějaký základ mají, tak jsou pro rozšiřování majetku v mnohem lepší pozici než ti, kteří teď začínají od nuly. Navíc dosáhnout na onen základ je dnes o poznání těžší.

Jaké jsou dnes šance na zbohatnutí?

Jak docílit toho, aby jednou člověk právě třeba na ten byt dosáhl, i když dosud vlastně nic nemá? Odpověď je bohužel jednoduchá, známá, a těžko se poslouchá. Snažit se vydělávat víc, utrácet méně a zbylé peníze investovat.

Je velmi těžké se tím řídit. Přirozeně člověk se rád sem tam rozmazluje, zvlášť pokud na to třeba dlouho neměl. Ještě těžší je tato slova brát vážně, pokud osobní nebo rodinný rozpočet žádné rozmazlování zdaleka neumožňuje. Přesto, pokud člověku nespadne do klína dědictví nebo vítězství ve sportce, vydělávání, šetření a investování je jediná cesta.

Stojí ale těch pár tisíc nebo i jen stovek na konci měsíce vůbec za tu námahu? V posledních letech je celkem časté se setkat s přesvědčením, že tuto kapitalistickou hru nemá smysl hrát a že je za současné situace smysluplnější se neomezovat. A peníze, které člověku zbudou, si užívat, dokud to jde.

Proč by ne. Jen je při takovém rozhodnutí potřeba myslet, že šance na bohatší budoucnost moc velké nebudou. K tomu je potřeba mít vždycky nějaké peníze bokem – ať už jde o investiční portfolio, základ pro hypotéku, či o finanční polštář do začátku podnikání nebo získání nových kompetencí.

Chozením do práce zbohatne málokdo

Šance na zbohatnutí bohužel moc velké nejsou ani v případě, když budeme zbylé peníze z výplaty dávat jen do prasátka. Jak se říká, chozením do práce zbohatne málokdo. Je potřeba úspory zhodnocovat, byť většina společnosti si stále mylně myslí, že investování je jen pro bohaté.

Ano, bohatí velmi pravděpodobně investují, málokomu ale dochází, že jestli by někdo investovat měl, tak jsou to hlavně lidé, kteří bohatí nejsou. Jedině tak lze svépomocí k nějakému jmění přijít. Skrz mobilní aplikace investičních platforem dnes už může investovat opravdu každý. I kdyby na to měl jen pár set korun měsíčně.

Když si budu na investiční účet s průměrným zhodnocením 7 procent posílat každý měsíc stejnou libovolnou částku, tak za 20 let tam můžu mít zhruba dvojnásobek toho, co jsem tam v součtu za tu dobu naposílal. Bez investování se prostě bohatne velmi obtížně a pomalu.

Klíčové mi ale přijde uvědomění si, že rozevírající se pomyslné nůžky majetkové nerovnosti neznamenají, že možnost zbohatnout pro někoho zaniká. Pro běžného člověka zůstává cesta za lepším stále stejná, akorát vyžaduje více úsilí či důvtipu.