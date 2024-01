Co je finančně lepší: předčasné penze, nebo práce na zkrácený úvazek

Podmínky pro odchod do předčasné penze od října 2023 zpřísnily. Proto je dobré pečlivě zvážit, zda do předčasného důchodu opravdu odejít. Finanční rozdíl mezi případným řádným starobním důchodem a předčasným důchodem se totiž zvýšil a je nyní méně výhodný, než tomu bylo dříve.

„Zákonné změny od října 2023 ještě více znevýhodnily výpočet předčasného důchodu. Zvýšilo se krácení za předčasnost a současně je omezena valorizace předčasného důchodu až do dosažení řádného důchodového věku,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

S čím počítat při odchodu do předčasné penze

Kdo se rozhodne odejít do předčasné penze, musí počítat s tím, že tento důchod je krácen nenávratně. „Při volbě předčasného důchodu je přitom nutné počítat i s omezenými příjmovými možnostmi, jinak by nemohl být po dané období předčasný důchod vyplácen,“ upozorňuje daňová poradkyně.

Samotné přiznání předčasného důchodu samozřejmě nezakazuje předčasným penzistům nastoupit opět do zaměstnání na normální pracovní smlouvu či na zkrácený úvazek. Pro možnost pobírání předčasného důchodu však nelze mít do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého se platí sociální pojištění.

Kdo se rozhodne podepsat pracovní smlouvu a nastoupit do zaměstnání, musí svému zaměstnavateli oznámit, že je v předčasné penzi. A povinností zaměstnavatele je předat tuto informaci České správě sociálního zabezpečení, která přestane předčasný důchod vyplácet.

„K výplatě upraveného předčasného důchodu následně dojde na základě žádosti buď při dosažení řádného důchodového věku, nebo po skončení tohoto zaměstnání,“ upřesňuje daňová poradkyně.

Jak je to s přivýdělkem na dohody

V předčasném důchodu je však možnost přivydělat si na dohody s odměnou do limitu. V roce 2023 se sociální pojištění neplatilo z dohody o provedení práce, jestliže byla hrubá měsíční odměna 10 000 korun a méně. U dohody o pracovní činnosti se neplatilo sociální pojištění v případě, že je hrubá měsíční odměna 3 999 korun a méně. „Předčasní důchodci rovněž mohli v roce 2023 pracovat na dohody s odměnou do limitu pro více zaměstnavatelů současně,“ dodává Ivanco.

V roce 2024 však začínají platit pro přivýdělky u dohod o provedení práce ještě přísnější podmínky. Nově se zavádějí dva příjmové limity, jejichž překročením vznikne účast zaměstnanců na důchodovém pojištění a tudíž k pozastavení výplaty předčasné penze. Vycházet se přitom bude z průměrné mzdy pro daný rok.

První limit bude stanoven pro dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy, tedy maximálně 10 081 korun měsíčně.

Druhý limit pak bude platit pro souběh více dohod u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy. To znamená, že pokud bude předčasný důchodce pracovat na více dohod o provedení práce u různých zaměstnavatelů, může si vydělat nejvýše 16 130 korun měsíčně.

Pro důchod se hodnotí příjmy od roku 1986

Kdo má pár let do penze a kvůli zdravotním potížím už nemá sílu pracovat na plný výkon, řešením může být i práce na zkrácený úvazek, a to do doby, než vznikne nárok na řádnou starobní penzi. Tato varianta přitom může být pro budoucí starobní penzi finančně výhodnější.

I ze zkráceného úvazku se sice odvádí daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Měsíční částka budoucího starobního důchodu ale závisí na příjmech dosažených již od roku 1986, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Každý rok přitom hraje stejnou roli. Několik let zaměstnání na zkrácený úvazek s nižší hrubou mzdou proto neovlivní měsíční částku starobního důchodu tolik, kolik by většina lidí očekávala.

Velmi důležité navíc je, že práce na zkrácený úvazek zvyšuje celkovou dobu pojištění, která rovněž významně ovlivňuje výši státního důchodu.

V předdůchodovém věku proto stojí za úvahu zkrácený pracovní úvazek do dosažení důchodového věku, než odejít do předčasné penze.

„Měsíční částka starobního důchodu bude výrazně vyšší při práci na zkrácený úvazek, než při volbě předčasného důchodu,“ poznamenává Gabriela Ivanco.

Daňová úspora pro zaměstnavatele

Dobré je také vědět, že při uzavření pracovní smlouvy na zkrácený úvazek se zaměstnancem starším 55 let mají zaměstnavatelé nárok na slevu na sociálním pojištění. Pro srovnání:

Standardní sazba sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance je 24,8 %.

U zaměstnance staršího 55 let může zaměstnavatel uplatnit 5% slevu a odvod pak činí 19,8 %, což přináší zaměstnavatelům zajímavou finanční úsporu.

Zaměstnanci v předdůchodovém věku jsou tedy v lepší vyjednávací pozici ohledně zkrácených úvazků, než zaměstnanci, kterým chybí do důchodu například 20 let. „Hlavními podmínkami pro čerpání slevy na pojistném je zejména rozmezí pracovní doby od 8 do 30 hodin týdně a hrubá mzda do 1,5násobku průměrné mzdy,“ doplňuje Gabriela Ivanco.