Pražská plynárenská před zimou zlevňuje fixované produkty na elektřinu a plyn

Pražská plynárenská přichází od 15. října 2025 s novou zvýhodněnou nabídkou fixovaných tarifů na plyn i elektřinu. Stávající nefixovaní i nově příchozí zákazníci si mohou vybrat fixaci na jeden, dva nebo tři roky, a získat tak jistotu stabilní ceny i finanční úsporu oproti standardním ceníkům.

Pražská plynárenská nabízí nové zvýhodněné ceny plynu a elektřiny | foto: Shutterstock

Blížící se topná sezona je pro většinu domácností obdobím, kdy se obzvlášť vyplatí řešit výdaje za energie. Pražská plynárenská proto představuje nové zvýhodněné fixované produkty, které umožní zákazníkům lépe plánovat rodinný rozpočet. Nabídka platí pro stávající nefixované i nové klienty a týká se jak zemního plynu, tak elektřiny.

Ti, kteří chtějí mít jistotu stabilních cen do budoucna, mohou například u zemního plynu zvolit tříletý fixovaný tarif za 919 Kč/MWh bez DPH. U elektřiny v nejběžnější sazbě D02d je cena 2 390 Kč/MWh bez DPH.

Úspory mohou být výrazné. „Domácnost v rodinném domě, která používá zemní plyn na vaření, ohřev vody a topení s roční se spotřebou plynu 11 MWh ročně, tak ušetří více než 5 tisíc korun oproti standardnímu ceníku. U typické domácnosti s elektřinou (spotřeba 2,5 MWh, sazba D02d) jde o úsporu přes 3 tisíce korun ročně,“ říká mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek.

Dalším benefitem je bonus pro nové zákazníky, kteří uzavřou smlouvu na nové odběrné místo – podle délky fixace a spotřeby se pohybuje od 1 000 do 6 000 Kč.

Kompletní ceníky i další informace jsou dostupné na webu www.ppas.cz, v zákaznických centrech nebo na zákaznické lince 267 175 333.

Pražská plynárenská dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější dodavatele energií v Česku. Stabilní zázemí společnosti vlastněné hlavním městem Prahou je základem její konkurenceschopnosti. Do skupiny patří také Pražská plynárenská Distribuce, která spravuje téměř 4,5 tisíce kilometrů plynovodních sítí v Praze a okolí, či společnost Prometheus, rychle rostoucí dodavatel tepla a partner HMP pro naplňování klimatického plánu.

Úspory pro domácnosti – přehledně
Typ domácnostiSpotřebaStandardní ceníkNový tříletý fixRoční úspora
Plyn (rodinný dům)11 MWh1 384 Kč/MWh919 Kč/MWh5 120 Kč
Elektřina (sazba D02d)2,5 MWh3 608 Kč/MWh2 390 Kč/MWh3 037 Kč

