Roznášejí letáky, myjí nádobí v hospodách, češou ovoce, pomáhají ve stáncích s občerstvením... K létu patří neodmyslitelně studentské brigády. Zažil je snad každý a málokdo nemá v rukávu schovanou nějakou zábavnou historku z brigádnických let, často ještě na základní škole a načerno.

„Ve čtrnácti jsme na ulicích vylepovali plakáty. Jezdili jsme na kole a museli dávat pozor, aby nás nezahlédl policajt. Bylo to dobrodružství a dalo se i slušně vydělat. Peníze jsem dostával na ruku,“ vzpomíná například Lukáš z Prahy.

Letos v létě už by mohl pracovat beze strachu z policie – tedy pokud by samozřejmě plakáty vylepoval na legální plochy. Čtrnáctiletí brigádníci totiž budou moci pracovat oficiálně. Umožní jim to novela zákoníku práce, která přináší i řadu dalších novinek (více v boxu Vybrané změny, jež přináší novela zákoníku práce). Platit začne 1. června 2025.

„Doposud mohli v Česku pracovat pouze ti, kteří dokončili povinnou školní docházku, a nejdříve od 15 let. Výjimkou byly jen práce v oblasti umění, kultury, reklamy nebo sportu,“ připomíná Jana Jáčová z UOL Účetnictví s tím, že čtrnáctiletí brigádníci si za hodinu vydělají minimálně 124,40 korun, stejně jako dospělí.

Jen o prázdninách a žádné noční

Pokud jste už začali přemýšlet, jak své školou povinné potomky o prázdninách pošlete za pípu do hospody nebo na noční do skladu, ještě přibrzděte. Nová pravidla pro čtrnáctileté brigádníky totiž přinášejí i řadu omezení.

Například to, že mohou pracovat jen během letních prázdnin. „A navíc s maximálním pracovním úvazkem 35 hodin týdně, respektive sedm hodin denně. Patnáctiletí mají povoleno pracovat až osm hodin denně,“ upozorňuje Jáčová.

Zakázána je také práce přesčas či noční směny. „Platí pro ně i přísnější pravidla týkající se pracovní doby a odpočinku. Zaměstnanci mladší 15 let musí mít nepřetržitý odpočinek v délce alespoň 14 hodin během každých 24 hodin,“ upozorňuje Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.

Čtrnáctiletí brigádníci samozřejmě potřebují písemný souhlas rodičů (či jiného zákonného zástupce). „A navíc také budou smět vykonávat pouze lehké práce zařazené do první kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví,“ upřesňuje Jáčová.

Instruktoři na táborech či práce v kuchyni

Co tedy budou moci dělat? I přes hromadu omezení je toho pořád celkem dost: mohou například sklízet ovoce, pomáhat v pohostinství – třeba mýt nádobí nebo obsluhovat v občerstvení (ovšem bez prodeje alkoholu a cigaret a samozřejmě také nebudou smět přijímat peníze).

Mohou také doručovat listovní zásilky a lehké balíčky, uklízet, soukromě doučovat nebo spravovat sociální sítě či webové stránky. Uplatnění najdou třeba i na letních táborech.

Práci pro čtrnáctiletého brigádníka nabízí například agentura Tapaza, která právě letní tábory pro děti pořádá.

„Měli bychom místo – a to pomocné práce v rekreačním středisku, šlo by především o úklid,“ říká zakladatel agentury Michal Chmelař. Jedním dechem ovšem dodává, že více míst pro školou povinné děti nemají. Všechny ostatní pozice už jsou pro brigádníky od 16 let.

Firmy chtějí raději starší pracanty

Potvrzuje tak to, na čem se shodují i personalisté z pracovních agentur: zaměstnavatelé mají o 14leté brigádníky jen omezený zájem.

„Předpokládáme, že půjde spíše o ojedinělé případy například tam, kde zaměstnavatel osobně zná mladého uchazeče či jde o rodinný podnik. Obecně totiž firmy dávají přednost starším brigádníkům, kteří mohou pracovat bez zvláštních omezení,“ říká Michal Španěl z portálu JenPráce.cz.

To vyplývá i z odpovědí firem, které jsme s dotazem, zda by 14letého brigádníka zaměstnaly, oslovili. Jeden příklad za všechny: „Ve společnosti Wolt je požadavek na nejnižší věk 16 let. S mladšími zájemci Wolt nespolupracuje,“ uvedla Jana Jarošová z kurýrní společnosti Wolt.

Cenné pracovní zkušenosti

Přesto podle expertů není posunutí hranice pro legální letní brigádu zbytečné. „Mladí chtějí pracovat jen málo, projevuje se to již delší čas na zpětné vazbě, kterou nám aktivně posílají, když hledají pro sebe brigádu. Proto z tohoto pohledu je novela velkým posunem vpřed,“ říká k tomu Martina Ryšková z portálu Fajn-brigady.cz.

Podle Španěla může první kontakt s pracovním trhem dým lidem usnadnit budoucí volbu povolání, podpořit jejich samostatnost a finanční nezávislost a zároveň přinést cenné zkušenosti, které využijí v dalším životě.

„Eliminuje se tím také část neoficiálních brigád načerno a děti budou pod dohledem dodržování pracovních standardů,“ vyzdvihuje datový analytik JenPráce.cz

Nejlepší brigáda? Na fotbale

A také si z brigád často odnesou zážitky na celý život a je jedno, jestli je jim 14 nebo 30 let. Česání chmele, točení piva na festivalu, stavění kulis v divadle... Každý, kdo jako student chodil na brigády, si vzpomene na tu svou „nej“.

„Dělal jsem kdysi brigádu na Letné na zápase naší reprezentace se Slovenskem. Stál jsem poblíž postranní čáry a koukal zblízka na fotbal. Jednou jsem hodil hráčům míč zpět na trávník. Po zápase jsem si vyzvedl pět stovek, což byly v té době pěkné peníze, a šel domů,“ směje se Lukáš.

Podobné „brigády snů“ se podle personalistů najdou v nabídce agentur i dnes. „Evidujeme inzeráty hledající komparzisty do filmových a televizních projektů nebo tzv. mystery shoppery, kteří v roli utajených zákazníků hodnotí kvalitu služeb prodejců. Vyskytují se také brigády na letních festivalech a koncertech či v přírodě například asistence při výzkumných projektech v národních parcích,“ říká Španěl.

„Mezi kuriózní nabídky bychom určitě zařadili třeba pozici na vystání fronty před úřadem s velice hezkým ohodnocením, po brigádě se prakticky hned zaprášilo,“ připojuje se Ryšková.

Hezky ohodnocené superbrigády bývají samozřejmě v nabídce agentur jen tu a tam a prakticky okamžitě jsou pryč. To ovšem neznamená, že jediné, co pak zbývá, je práce v kamenolomu. Naopak, díky trvale nízké nezaměstnanosti je podle personalistů nabídka i letos slušná.

„Největší procento inzerátů je celoročně na pozice prodavač/ka, uklízeč/ka a ostraha. S blížící se letní sezonou se navíc přidává standardně hledání výpomocí na zahrádky restaurací na pozice servírka/číšník, případně také do stánků se zmrzlinou nebo zástupy za dovolené do různých podniků,“ dodává Ryšková.

A kolik si brigádníci vydělají? Podle dubnové statistiky portálu Fajn-brigady.cz vychází celorepubliková průměrná mzda na 161 Kč/hod., což je oproti loňsku nárůst přibližně o osm procent.

Vydělat se dá ale i víc. Třeba jako kurýr s modrou brašnou.

„Průměrný hodinový výdělek se pohybuje mezi 250 a 300 korunami. Během špiček mohou kurýři vydělat i více než 300 korun za hodinu,“ říká Jarošová z Woltu s tím, že firma aktuálně v Česku spolupracuje s více než sedmi tisíci kurýry ve 40 městech a nové pracovníky hledá pravidelně. Stačí se přihlásit.