Představte si typický scénář seznámení. Dva lidé se potkají, prohodí pár vět o počasí, práci a o tom, jestli je ten nový seriál opravdu tak hrozný, jak všichni tvrdí. Jeden řekne něco vtipného, druhý se zasměje. Dají si kávu – a za pár dnů si začnou volat i bez zjevného důvodu. Postupně zjistí, že jsou přátelé.
Podle nové studie z časopisu Nature Human Behaviour však možná skutečné rozhodnutí o přátelství padne podstatně dřív. Ještě v době, kdy o sobě budoucí kamarádi vůbec nevěděli. Co vědci zjistili?
Sociální sítě nám dnes velmi ochotně nabízejí lidi, kteří mají rádi stejné věci jako my. Je to pohodlné – a lidský mozek pohodlí miluje.