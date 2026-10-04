Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Přátelství může existovat ještě před naším prvním setkáním. Vědci mají vysvětlení

Jan Urban
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Přátelství považujeme za jednu z nejspontánnějších věcí v životě. Potkáme člověka, padneme si do oka, získáme společné zážitky a postupně zjišťujeme, že na věci kolem sebe pohlížíme stále víc tak nějak stejně. Nový výzkum však naznačuje, že základ přátelství může existovat ještě před naším prvním setkáním.

Představte si typický scénář seznámení. Dva lidé se potkají, prohodí pár vět o počasí, práci a o tom, jestli je ten nový seriál opravdu tak hrozný, jak všichni tvrdí. Jeden řekne něco vtipného, druhý se zasměje. Dají si kávu – a za pár dnů si začnou volat i bez zjevného důvodu. Postupně zjistí, že jsou přátelé.

Podle nové studie z časopisu Nature Human Behaviour však možná skutečné rozhodnutí o přátelství padne podstatně dřív. Ještě v době, kdy o sobě budoucí kamarádi vůbec nevěděli. Co vědci zjistili?

Sociální sítě nám dnes velmi ochotně nabízejí lidi, kteří mají rádi stejné věci jako my. Je to pohodlné – a lidský mozek pohodlí miluje.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jste borci na finanční zkratky a pojmy? Otestujte své znalosti

ilustrační snímek

Vyznat se ve finančních pojmech i zkratkách se vyplatí. Kdo má přehled, své peníze spravuje tak, aby si zajistil slušnou životní úroveň a nenechal se od nikoho napálit. Prověřte své znalosti, zda vás...

Penze od ledna 2027 opět porostou. Kolik bude starobní, invalidní a vdovský důchod?

Minimální starobní důchod by od ledna měl stoupnout o 540 Kč.

O kolik od ledna 2027 stoupnou důchody? V průměru zhruba o 300 korun, z toho 270 na takzvané základní výměře. Původně se měla zvyšovat více, ale ukázalo se, že mzdy v první půli letošního roku...

V lednu se změní výplata důchodů. Valorizační doplatek bude naposledy

Důchody v roce 2027 vzrostou.

Pravidelná lednová valorizace důchodů s sebou dosud přináší jednu zvláštnost. První měsíc nového roku dostávají penzisté navíc i valorizační doplatek. V roce 2027 tomu tak bude naposledy. V půlce...

Bohatí zaplatí státu v roce 2027 nižší daň z příjmu než letos

ilustrační snímek

I v příštím roce budou v Česku platit dvě daňové sazby. Většina lidí zdaňuje své příjmy pouze 15% sazbou daně z příjmů, druhé daňové pásmo platí až pro vysoké zdanitelné příjmy a navíc se pro příští...

Minimální zálohy OSVČ a paušál se v roce 2027 zvýší. Víme, jak moc

MInimální zálohy OSVČ se od roku 2027 zvyšují.

Minimální zálohy a odvody pro OSVČ v paušálním režimu daně se od ledna 2027 zvýší. Souvisí to s růstem průměrné mzdy, z níž se tyto částky odvozují. Ani po zvýšení však nedosáhnou takové úrovně,...

Přátelství může existovat ještě před naším prvním setkáním. Vědci mají vysvětlení

Premium
ilustrační snímek

Přátelství považujeme za jednu z nejspontánnějších věcí v životě. Potkáme člověka, padneme si do oka, získáme společné zážitky a postupně zjišťujeme, že na věci kolem sebe pohlížíme stále víc tak...

4. října 2026

Z indoložky šéfkou Asiany. Po 30 letech předává firmu další generaci

Šárka Litvinová je zakladatelkou a šéfkou společnosti ASIANA

Vystudovala indologii, překládala indickou literaturu a mířila k akademické dráze. Po roce 1989 ale přišel obrat: Šárka Litvinová s manželem založila Asianu a pomohla proměnit způsob, jakým Češi...

3. října 2026

Platíte za energie tisíce měsíčně? Zálohy napoví, kolik můžete ušetřit

Ve spolupráci
Zkontrolujte smlouvu a zbytečně nepřiplácejte za energie.

Tipy na změnu dodavatele či úpravu distribuční sazby ukazují, jak ušetřit tisíce i desítky tisíc korun ročně podle výše měsíčních záloh. Zkontrolujte smlouvu a zbytečně nepřiplácejte za energie.

2. října 2026  15:09

V lednu se změní výplata důchodů. Valorizační doplatek bude naposledy

Důchody v roce 2027 vzrostou.

Pravidelná lednová valorizace důchodů s sebou dosud přináší jednu zvláštnost. První měsíc nového roku dostávají penzisté navíc i valorizační doplatek. V roce 2027 tomu tak bude naposledy. V půlce...

2. října 2026

Nezaviněná nehoda, ale bez pásů? Jak to bude s odškodněním, popisuje advokát

Premium
ilustrační snímek

Utrpěli jste zranění při dopravní nehodě, kterou jste nezpůsobili, ale v okamžiku střetu jste neměli zapnutý bezpečnostní pás? Tato skutečnost vás automaticky nezbavuje nároku na finanční kompenzaci....

2. října 2026

Vyšší tlak, větší odpovědnost. Proč manažeři narážejí na své limity

Ondřej Rutkovský z poradenské společnosti Kienbaum Praha

Pět generálních ředitelů za čtyři roky, nejistý tým a firma, která ztrácí směr. I tak může vypadat důsledek problémů ve vedení. Ondřej Rutkovský z poradenské společnosti Kienbaum Praha v rozhovoru...

2. října 2026

Dědické smlouvy Češi ke své vlastní škodě opomíjejí. Kdy jsou lepší než závěť?

ilustrační snímek

Zatímco závětí Češi sepíší a uloží u notáře až 30 tisíc za rok, dědických smluv bývá ročně uzavřeno ne více než dvě stě. Důvodem nezájmu o dědické smlouvy může být to, že je lidé neznají nebo se...

1. října 2026

Neuznaný pracovní úraz. Když zaměstnavatel řekne ne, může rozhodnout soud

ilustrační snímek

U pracovního úrazu je zaměstnavatel v první chvíli tak trochu soudcem ve vlastní věci – sám posuzuje, zda událost jako pracovní úraz uzná. Pokud to odmítne, zaměstnanec ani pozůstalí ještě nemají...

1. října 2026

Bohatí zaplatí státu v roce 2027 nižší daň z příjmu než letos

ilustrační snímek

I v příštím roce budou v Česku platit dvě daňové sazby. Většina lidí zdaňuje své příjmy pouze 15% sazbou daně z příjmů, druhé daňové pásmo platí až pro vysoké zdanitelné příjmy a navíc se pro příští...

30. září 2026

Sucho, mráz, kroupy. Živly decimují české zemědělství. Jak ho chránit, přibližuje expert

Premium
Vladimír John

Živly postihují české zemědělství stále častěji. Podle Vladimíra Johna, ředitele Agra pojišťovny, je čas změnit přístup. Řešením není jen vyšší pojistné krytí, ale hlavně změna hospodaření a systém...

30. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Penze od ledna 2027 opět porostou. Kolik bude starobní, invalidní a vdovský důchod?

Minimální starobní důchod by od ledna měl stoupnout o 540 Kč.

O kolik od ledna 2027 stoupnou důchody? V průměru zhruba o 300 korun, z toho 270 na takzvané základní výměře. Původně se měla zvyšovat více, ale ukázalo se, že mzdy v první půli letošního roku...

29. září 2026  12:40

Minimální zálohy OSVČ a paušál se v roce 2027 zvýší. Víme, jak moc

MInimální zálohy OSVČ se od roku 2027 zvyšují.

Minimální zálohy a odvody pro OSVČ v paušálním režimu daně se od ledna 2027 zvýší. Souvisí to s růstem průměrné mzdy, z níž se tyto částky odvozují. Ani po zvýšení však nedosáhnou takové úrovně,...

29. září 2026  5:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.