Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz. Co dělat, radí advokát

Jiří Jízdný dlouho zvažoval, že zůstane žít v zahraničí, kde studoval. Nakonec se ale rozhodl zapojit se do rodinného podniku AG Foods, kde je zástupcem již třetí generace. Dnes v něm mladší zastává...

Nadřeme se míň a vyrobíme víc, říká šéf a spolumajitel známé firmy

Přijmeme pracovníky do výroby i do kanceláře... Poptávka, kterou výrobní podniky v posledních letech opakují do úmoru. Někdy se odezvy dočkají, většinou však nikoliv. Díky novým technologiím ale...