Jak se správně vypočítává výše odškodnění a na co si dát pozor? Kdo vystavuje posudek o bolestném a ztížení společenského uplatnění? Radí advokát Zbyněk Drobiš.
Co je to pracovní úraz
Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo úmrtí zaměstnance, k němuž dojde nezávisle na jeho vůli, náhle a působením vnějších vlivů – buď při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s nimi.
Co je bolestné
Bolestné představuje peněžitou náhradu za utrpěnou fyzickou (a částečně i psychickou) bolest způsobenou pracovním úrazem. Jeho cílem je poskytnout spravedlivou satisfakci za nepříjemné prožitky spojené s úrazem. Zaměřuje se především na samotný prožitek bolesti a nepohodlí v době úrazu a bezprostředně po něm.
Výši bolestného lze stanovit poměrně brzy – není nutné čekat na konec pracovní neschopnosti ani úplné doléčení. V praxi se toto odškodnění často uplatňuje již po prvotním lékařském ošetření, případně u závažnějších úrazů po propuštění z nemocnice.
|Zranění
|Počet bodů
|Výše odškodnění
|Zhmoždění prstu ruky
|5
|2 255 Kč
|Vymknutí základního kloubu palce nohy
|20
|9 021 Kč
|Zlomenina krčku lopatky
|40
|18 043 Kč
|Ztráta části jazyka
|70
|31 575 Kč
|Ztráta palce
|90
|40 596 Kč
Co je ztížení společenského uplatnění
Ztížení společenského uplatnění (tzv. trvalé následky) představuje dlouhodobé či nevratné zdravotní změny způsobené pracovním úrazem, které mají podstatný dopad na život zaměstnance. Může jít například o omezenou pohyblivost, chronické bolesti, poruchy smyslů nebo psychické obtíže.
Cílem finanční náhrady je kompenzovat tyto dopady a pomoci poškozenému lépe se přizpůsobit nové situaci.
|Zranění
|Počet bodů
|Výše odškodnění
|Ztráta jednoho zubu podle postavení a estetického dopadu
|40
|18 043 Kč
|Poranění okohybného nervu
|70
|31 575 Kč
|Chybné postavení řas (trichiasa)
|200
|90 214 Kč
|Deformace víček
|340
|153 364 Kč
|Deformace nosu
|400
|180 428 Kč
|Ztráta sleziny
|600
|270 642 Kč
|Deformace boltce těžkého stupně
|700
|315 749 Kč
|Ztráta čichu
|1000
|451 070 Kč
K čemu slouží posudek?
Posudek slouží k určení výše bolestného a ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády. Obvykle jej vypracuje ošetřující lékař zraněného zaměstnance – do formuláře pojišťovny zapíše údaje o úrazu a přiřadí odpovídající počet bodů.
Zbyněk Drobiš
Specializuje se na odškodnění obětí dopravních nehod a pracovních úrazů.
Založil AK Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o., kde společně s desetičlenným týmem zastupuje poškozené a pozůstalé.
Je zakladatelem projektu Právník Pracovní úraz.
Vydává řadu článků a veřejně dostupných informací pro poškozené.
Z praxe však vyplývá, že tyto posudky bývají často nepřesné či neúplné, což může vést k nižšímu odškodnění. Proto se vyplatí zvážit znalecký posudek od specializovaného znalce, který zdravotní stav posoudí detailně a stanoví správný počet bodů.
Chyby ve formulářích pojišťovny
Pokud posudek vypracovává ošetřující lékař, v praxi velmi často narážíme na chybně nebo neúplně vyplněné podklady. Výsledkem bývá nižší odškodnění, než jaké zraněnému zaměstnanci skutečně náleží.
Příčina těchto chyb je jednoduchá. Ošetřující lékaři nebývají často školeni v právních pravidlech pro výpočet bolestného. Například dochází k chybnému zařazení zranění do bodové kategorie nebo se menší úrazy (pohmožděniny, oděrky) vůbec neuvedou. Právě tyto malé položky sice samostatně znamenají jen několik bodů, ale v součtu mohou částku výrazně navýšit.
Podobně dochází k opomenutí bodů za operační zákroky nebo celkové navýšení bolestného při komplikované léčbě.
Znalecký posudek
Místo spoléhání na formuláře pojišťovny je vhodné nechat si vypracovat znalecký posudek od specialisty. Ten vychází z úplné zdravotnické dokumentace zraněného zaměstnance – proto je nutné pečlivě uchovávat veškeré lékařské zprávy, propouštěcí zprávy, výsledky vyšetření a další dokumenty.
Stejně důležité je průběžně docházet na kontroly a nepřerušovat léčbu.
Výše odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění
Bolestné i trvalé následky se stanovují podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které obsahuje jednotná pravidla pro hodnocení jednotlivých úrazů. Každému poranění či komplikaci je přiřazen určitý počet bodů.
Hodnota jednoho bodu odpovídá 1 % průměrné mzdy z prvních tří čtvrtletí roku předcházejícího úrazu. Pro rok 2025 činí hodnota jednoho bodu 451,07 Kč.