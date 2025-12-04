Advokát radí, jak získat patřičné odškodnění, když utrpíte pracovní úraz

V loňském roce bylo zaměstnavatelům nahlášeno téměř 44 tisíc pracovních úrazů. Údaje za letošní rok zatím nejsou k dispozici – Český statistický úřad je zveřejní až po skončení roku 2025. Pokud jste utrpěli pracovní úraz, s velkou pravděpodobností máte nárok na odškodnění.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AK Drobiš & Novotný

Jak se správně vypočítává výše odškodnění a na co si dát pozor? Kdo vystavuje posudek o bolestném a ztížení společenského uplatnění? Radí advokát Zbyněk Drobiš.

Co je to pracovní úraz

Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo úmrtí zaměstnance, k němuž dojde nezávisle na jeho vůli, náhle a působením vnějších vlivů – buď při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s nimi.

Domů se nevrátil, zahynul v práci. Na co má rodina nárok, radí advokát

Co je bolestné

Bolestné představuje peněžitou náhradu za utrpěnou fyzickou (a částečně i psychickou) bolest způsobenou pracovním úrazem. Jeho cílem je poskytnout spravedlivou satisfakci za nepříjemné prožitky spojené s úrazem. Zaměřuje se především na samotný prožitek bolesti a nepohodlí v době úrazu a bezprostředně po něm.

Výši bolestného lze stanovit poměrně brzy – není nutné čekat na konec pracovní neschopnosti ani úplné doléčení. V praxi se toto odškodnění často uplatňuje již po prvotním lékařském ošetření, případně u závažnějších úrazů po propuštění z nemocnice.

Příklady výše bolestného v roce 2025
ZraněníPočet bodůVýše odškodnění
Zhmoždění prstu ruky52 255 Kč
Vymknutí základního kloubu palce nohy209 021 Kč
Zlomenina krčku lopatky4018 043 Kč
Ztráta části jazyka7031 575 Kč
Ztráta palce9040 596 Kč

Co je ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění (tzv. trvalé následky) představuje dlouhodobé či nevratné zdravotní změny způsobené pracovním úrazem, které mají podstatný dopad na život zaměstnance. Může jít například o omezenou pohyblivost, chronické bolesti, poruchy smyslů nebo psychické obtíže.

Cílem finanční náhrady je kompenzovat tyto dopady a pomoci poškozenému lépe se přizpůsobit nové situaci.

Ztížení společenského uplatnění – příklady odškodnění za rok 2025
ZraněníPočet bodůVýše odškodnění
Ztráta jednoho zubu podle postavení a estetického dopadu4018 043 Kč
Poranění okohybného nervu7031 575 Kč
Chybné postavení řas (trichiasa)20090 214 Kč
Deformace víček340153 364 Kč
Deformace nosu400180 428 Kč
Ztráta sleziny600270 642 Kč
Deformace boltce těžkého stupně700315 749 Kč
Ztráta čichu1000451 070 Kč

K čemu slouží posudek?

Posudek slouží k určení výše bolestného a ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády. Obvykle jej vypracuje ošetřující lékař zraněného zaměstnance – do formuláře pojišťovny zapíše údaje o úrazu a přiřadí odpovídající počet bodů.

Zbyněk Drobiš

Advokát Zbyněk Drobiš

Specializuje se na odškodnění obětí dopravních nehod a pracovních úrazů.

Založil AK Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o., kde společně s desetičlenným týmem zastupuje poškozené a pozůstalé.

Je zakladatelem projektu Právník Pracovní úraz.

Vydává řadu článků a veřejně dostupných informací pro poškozené.

Z praxe však vyplývá, že tyto posudky bývají často nepřesné či neúplné, což může vést k nižšímu odškodnění. Proto se vyplatí zvážit znalecký posudek od specializovaného znalce, který zdravotní stav posoudí detailně a stanoví správný počet bodů.

Chyby ve formulářích pojišťovny

Pokud posudek vypracovává ošetřující lékař, v praxi velmi často narážíme na chybně nebo neúplně vyplněné podklady. Výsledkem bývá nižší odškodnění, než jaké zraněnému zaměstnanci skutečně náleží.

Příčina těchto chyb je jednoduchá. Ošetřující lékaři nebývají často školeni v právních pravidlech pro výpočet bolestného. Například dochází k chybnému zařazení zranění do bodové kategorie nebo se menší úrazy (pohmožděniny, oděrky) vůbec neuvedou. Právě tyto malé položky sice samostatně znamenají jen několik bodů, ale v součtu mohou částku výrazně navýšit.

Podobně dochází k opomenutí bodů za operační zákroky nebo celkové navýšení bolestného při komplikované léčbě.

Znalecký posudek

Místo spoléhání na formuláře pojišťovny je vhodné nechat si vypracovat znalecký posudek od specialisty. Ten vychází z úplné zdravotnické dokumentace zraněného zaměstnance – proto je nutné pečlivě uchovávat veškeré lékařské zprávy, propouštěcí zprávy, výsledky vyšetření a další dokumenty.

Stejně důležité je průběžně docházet na kontroly a nepřerušovat léčbu.

Výše odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění

Bolestné i trvalé následky se stanovují podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které obsahuje jednotná pravidla pro hodnocení jednotlivých úrazů. Každému poranění či komplikaci je přiřazen určitý počet bodů.

Hodnota jednoho bodu odpovídá 1 % průměrné mzdy z prvních tří čtvrtletí roku předcházejícího úrazu. Pro rok 2025 činí hodnota jednoho bodu 451,07 Kč.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Odešel z vysokého postu ve firmě a založil Red Button, tlačítko, které mění svět

Luboš Malý

Luboš Malý pracoval v nadnárodní společnosti i zahraniční rodinné firmě. Vypracoval se do vysokého postu, poznal svět a získal obrovské množství zkušeností. Zaměstnání dal nakonec vale. Před deseti...

Formule nejsou sen, ale cesta, kterou chci jít naplno, říká Max Karhan

Max Karhan

Rychlá jízda ho bavila od mala. Možná proto, že k ní tíhne i jeho táta. Závodění na motokárách tak pro něj bylo přirozenou volbou. Později přesedlal na Formuli 4. „Když jsem poprvé sedl do formule,...

Většina mladých už investuje a bydlení je jejich životní cíl. Dělí se ale do dvou skupin

ilustrační snímek

Mladí lidé ve věku 18 až 30 let chtějí stát finančně na vlastních nohou. Investice proto už nyní berou velmi vážně. Aktuálně investuje většina mladých a neváhají i víc riskovat než starší generace....

Co by měl každý zvážit ohledně hypotéky? Mohou pomoct i rodiče, má to ale svá rizika

Dřevostavba je stavebnice, pohled na rodinný dům.

Hypotéka je běh na dlouhou trať. Z určitého úhlu pohledu navíc dost riskantní. Splátka průměrné hypotéky dnes totiž vychází na zhruba 24 tisíc korun měsíčně při splácení po dobu 30 let. Není to...

Jak předejít neplatnému převodu nemovitosti a ochránit majetek, vysvětluje advokátka

advokátka Kateřina Rumíšková, AK Spring Walk

Stačí drobná chyba ve smlouvě a převod nemovitosti se nepovede. Nebo ještě hůř – majetek může skončit v rukou spekulantů, kteří využijí nepozornosti vlastníků. Flipping, chybné plné moci či chyby v...

S darováním nemovitosti se pojí daňová povinnost. Jaká pravidla je dobré znát?

darování nemovitosti

Převod je rychlý a nabízí možnost určit přesně, kdo co dostane. To jsou hlavní důvody, proč lidé stále častěji přemýšlí o rozdělení rodinného majetku ještě za života formou daru. Stále častěji sahají...

4. prosince 2025

Advokát radí, jak získat patřičné odškodnění, když utrpíte pracovní úraz

Zbyněk Drobiš, advokát

V loňském roce bylo zaměstnavatelům nahlášeno téměř 44 tisíc pracovních úrazů. Údaje za letošní rok zatím nejsou k dispozici – Český statistický úřad je zveřejní až po skončení roku 2025. Pokud jste...

4. prosince 2025

Při spoření na důchod neplatí kouzla, ale matematika. Znáte nové možnosti?

Advertorial
Při spoření na důchod neplatí kouzla, ale matematika. Znáte nové možnosti?

V posledních měsících se o tom mluví stále častěji. Staré penzijní připojištění už jednoduše nestačí. Média upozorňují na nízké výnosy, odborníci doporučují přechod na moderní doplňkové penzijní...

3. prosince 2025

Kyberšmejdi útočí stále víc. Vydávají se i za faráře a z lidí vylákají přes miliardu ročně

ilustrační snímek

Vynalézavost kyberšmejdů nezná hranic, vydávají se za investiční experty, známé osobnosti nebo i faráře. Častěji starší lidé jim pak důvěřují a vpustí je do svého účtu nebo jim peníze sami pošlou....

3. prosince 2025

Mladí o penzijko moc nestojí. Příspěvek státu by se měl zvyšovat častěji, míní odborník

Jan Charouz

Od ledna 2026 se prodlouží věk odchodu do penze. Pokud nedojde s nástupem nové vlády ke změně, lidé narození v roce 1966 a mladší půjdou do důchodu později než v 65 letech a státní penze budou...

3. prosince 2025

Riziko na finančních trzích: Umělá inteligence vládne všem

ilustrační snímek

Finanční trhy i letos rostou, jak dokládá i Partners index podílových fondů. Podle něj se například hodnota v akciových podílových fondech letos meziročně zhodnotila o necelých dvanáct procent. Trhy...

2. prosince 2025

Majetek často rozděluje. K domluvě může pomoci i rodinná ústava, líčí advokát

Premium
David Novotný

Vztahy v rodině mohou zkomplikovat nevyjasněná očekávání a majetkové nejistoty. Když chybí závěť, dohoda nebo právní rámec, rozhoduje zákon – často v rozporu s vůlí zesnulého i s představami jeho...

2. prosince 2025

Čtyři metody, jak nepodlehnout tlaku doby a vyhrát zápas se stresem

ilustrační snímek

Stres je neodmyslitelnou součástí života. V přiměřené míře může být dokonce užitečný. Aktivuje naše tělo i mysl, pomáhá nám přizpůsobit se novým situacím, čelit výzvám a podávat výkon, na kterém...

1. prosince 2025

Odešel z vysokého postu ve firmě a založil Red Button, tlačítko, které mění svět

Luboš Malý

Luboš Malý pracoval v nadnárodní společnosti i zahraniční rodinné firmě. Vypracoval se do vysokého postu, poznal svět a získal obrovské množství zkušeností. Zaměstnání dal nakonec vale. Před deseti...

30. listopadu 2025

Formule nejsou sen, ale cesta, kterou chci jít naplno, říká Max Karhan

Max Karhan

Rychlá jízda ho bavila od mala. Možná proto, že k ní tíhne i jeho táta. Závodění na motokárách tak pro něj bylo přirozenou volbou. Později přesedlal na Formuli 4. „Když jsem poprvé sedl do formule,...

29. listopadu 2025

Většina mladých už investuje a bydlení je jejich životní cíl. Dělí se ale do dvou skupin

ilustrační snímek

Mladí lidé ve věku 18 až 30 let chtějí stát finančně na vlastních nohou. Investice proto už nyní berou velmi vážně. Aktuálně investuje většina mladých a neváhají i víc riskovat než starší generace....

28. listopadu 2025

Jak skloubit péči o děti a práci? Klíčovou roli hraje komunikace i zkrácené úvazky

matka s dítětem

Malé dítě a práce. Lze to v reále opravdu komfortně skloubit? Praxe ukazuje, že „když se chce, tak to jde“, i to, že rodiče, převážně maminky, o to opravdu stojí. A mnohé výhody v tom vidí také stále...

28. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.