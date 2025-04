Zranil jsem se v práci, prý teď musím vyplnit řadu formulářů. Opravdu musím?

Do takové situace se dostal 36letý zaměstnanec, který utrpěl velmi těžký pracovní úraz. Skončil v nemocnici, po operaci na jednotce intenzivní péče a po propuštění z nemocnice se neobešel bez péče manželky, která je na rodičovské dovolené. Nyní ho čeká náročná a dlouhodobá rekonvalescence.

„Chci odškodnění za pracovní úraz a zaměstnavatel po mně žádá vyplnění řady formulářů od pojišťovny. Musím je vyplňovat? Má na takový požadavek zaměstnavatel vůbec nárok? A co mi hrozí, pokud na požadavek kývnu?“ ptá se 36letý Jan, živitel rodiny.

„Při řešení odškodnění po pracovním úrazu jsou zaměstnanci často zahlceni různými formuláři pojišťovny zaměstnavatele. Pro většinu poškozených je přitom těžké se v množství dokumentů vyznat a vědět, na co mají skutečně nárok,“ říká na úvod advokát advokát Zbyněk Drobiš a vysvětluje, co je dobré vědět, jak správně postupovat a na co si dát pozor.

Čeho se formuláře týkají?

Poškozený přijde do styku s formuláři pojišťovny při řešení většiny náhrad. Zásadní formulář je však ten, kterým se stanoví výše bolestného a trvalých následků. Formulář má vyplnit ošetřující lékař poškozeného (buď praktický lékař, nebo specialista, který poškozeného léčil), a to na základě nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které obsahuje systém pro hodnocení újmy na zdraví.

Problémy s formulářem

Často se ale v praxi setkáváme s tím, že formulář k hodnocení bolestného nebo ztížení společenského uplatnění (trvalých následků) je špatně vyplněn. Jedná se o přirozený důsledek toho, že je vyplněný lékařem bez příslušných dovedností k práci s výše zmíněným nařízením.

Pochybení se nejčastěji týkají špatného zařazení jednotlivých zranění do kategorií nebo opomenutí některých méně vážných položek zranění. Následně dochází k tomu, že je poškozenému vyplaceno odškodnění v nižší výši, než na jakou by skutečně měl právo.

Vyplňovat formuláře není povinnost

Většina poškozených se domnívá, že vyplňování těchto formulářů, je jejich povinnost. Tento dojem samozřejmě vytváří fakt, že je jimi poškozený zahlcen a nedostane se k němu informace, že lze získat odškodnění i jinak.

Ve skutečnosti totiž není povinností žádného poškozeného, aby svou újmu prokazoval pomocí předložených formulářů pojišťovny. Jeho povinností je újmu prokázat, ale způsob si může zvolit jakýkoliv. Co tedy doporučujeme?

1. Zjistěte, na co máte skutečně nárok

V prvé řadě je důležité vědět, co vše má zaměstnanec požadovat. V rámci řešení odškodnění po pracovním úrazu se většinou řeší náhrada za ušlý výdělek, bolestné, případně trvalé následky a na zbytek náhrad se zapomene. Poškození mají však nárok i na další odškodnění.

Zbyněk Drobiš Specializuje se na odškodnění obětí dopravních nehod a pracovních úrazů. Založil AK Drobiš & Novotný, advokáti s. r. o., kde společně s desetičlenným týmem zastupuje poškozené a pozůstalé. Je zakladatelem projektu Právník Pracovní úraz. Vydává řadu článků a veřejně dostupných informací pro poškozené.

Například jednou z méně známých náhrad je odškodnění nákladů péče – poškozený, který je natolik zraněný, že není soběstačný v péči o svou osobu, má nárok na náhradu nákladů za pečovatelské služby. Ve většině případů však poškozenému pomáhají blízké osoby a není tedy potřeba tyto náklady vynaložit. Nicméně i v takovém případě lze žádat o odškodnění, a to o náhradu nákladů na péči, které by zraněný musel vynaložit, pokud by mu daná blízká osoba nepomohla.

Existuje mnoho náhrad – některé se uplatní ve většině případů, jiné jsou méně časté. Každý případ je jiný, a proto je důležité vědět, na co přesně máte nárok zrovna vy. Pokud si poškozený není jistý, doporučujeme konzultaci s odborníkem.

2. Znalecký posudek a vlastní výpočty

Při řešení bolestného a trvalých následků je výhodnější nechat si zpracovat znalecký posudek. Znalec je také lékař, ale prošel specializačním kurzem na hodnocení nemajetkové újmy na zdraví a ví přesně, jak s danými právními předpisy pracovat. Tím se také ušetří práce ošetřujícím lékařům, kteří jsou specialisté v jiných odvětvích.

Pro náhradu nákladů léčení, cestovného a péče doporučujeme připravit vlastní podklady a výpočty. Objektivizující formuláře jsou často matoucí a mnohem jednodušší je zkrátka vypracovat vlastní výpočet jednotlivých nákladů. Samozřejmě v některých případech je snadnější využít formulářů pojišťovny zaměstnavatele.