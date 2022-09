KVÍZ: Některé profese zaniknou, jiné čeká boom. Znáte trendy na pracovním trhu?

V první polovině roku 2020 přišla událost, na kterou nebyla žádná firma připravena. Zaměstnavatelé improvizovali a hledali různé způsoby, jak dále fungovat bez propouštění. Práce spolu s pracovním kolektivem se přesunuly na digitální platformy, formální oblečení nahradily tepláky a mikiny.

O rok později se firmy zase naopak snaží nalákat své zaměstnance zpět do kanceláří. Naneštěstí zjistily, že o předpandemický model práce zaměstnanci už nestojí. „Zaměstnancům se zalíbila především flexibilita. Ta jim přinesla více volného času, který mohou věnovat rodině nebo koníčkům,“ říká CEO Welcome to the Jungle Jan Klusoň.

Flexibilita práce byla ve světě běžně nabízeným benefitem už před pandemií. Právě odtud k nám proudí řada nových trendů, jako je důraz na duševní i fyzické zdraví zaměstnanců, neomezená dovolená nebo čtyřdenní pracovní týden, který se v současnosti projednává na legislativní úrovni v Belgii.

„Tyto benefity jsou ovšem na českém pracovním trhu stále spíše výjimkou. Přitom jsou jejich efekty více než pozitivní. Zaměstnanci mají menší pravděpodobnost k vyhoření a zároveň jsou produktivnější. Stanou se tak lepšími jak sami pro sebe, tak i pro firmu,“ komentuje Klusoň.