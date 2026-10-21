Když jsme dlouho zvyklí mít práce nad hlavu a najednou přijde volno, nevíme, co s ním, neumíme to. Proč? Plný kalendář pro nás může být důkazem, že jsme potřební a úspěšní. Volno pak paradoxně působí jako varovný signál a vyvolává stres. Přitom jsme si ho sami dlouho přáli.
Cena za plný kalendář
Spousta práce může být zdrojem příjmů, radosti i uznání. Má ale také svou cenu. Nestihnete večeři s rodinou, protože ještě připravujete podklady pro klienta. Na dovolené jste sice fyzicky, ale myšlenkami u projektu. Když si hrajete s dětmi, v hlavě vám běží, že vás zdržují. Přátelům opakovaně říkáte, že se uvidíte, až bude klidnější období.
Zkuste se podívat na svůj život z druhé strany - od jeho konce. Byli byste spokojení? Podívejte se na obrázek. Představuje týdny života člověka, který žije 78 let. Chvíli se na něj dívejte a zkuste si všimnout, co vás při tom napadá.
Když je vám třeba padesát, kolikrát ještě pojedete na dovolenou? Třeba dvacetkrát. Chcete ji pokaždé přerušovat kvůli pracovním telefonátům? Kolikrát ještě zažijete advent? A kolik pracovních schůzek a projektů se do té doby ještě vejde? Když se na svůj život podíváme z jeho konce, některé chvíle jsou mnohem vzácnější, než se zdají.
Radka Loja
Když je toho moc, žádný efektivní time management obvykle nepomůže. Je potřeba vybrat si to, co je pro vás nejdůležitější, a ostatní věci pustit. Právě to bývá pro mnoho lidí nejnáročnější. Není možné realizovat celý svůj potenciál ani využít všechny možnosti, které se nám nabízejí.
Jedna moje klientka popisuje, jak pozná, že už je toho moc. „Nejdřív přestanu řešit jídlo a jím, co je po ruce. S tím jde stranou i cvičení. Příjemné a relaxační věci jako kosmetika a kadeřník jsou fuč. Na přátele nemám čas. Přestože mě bolí záda a hlava, odkládám návštěvu lékaře. Do práce ale chodím dál. A já takhle dál žít fakt nechci.“
Co byste chtěli místo další schůzky nebo projektu
Když se uvolní čas, nemusíte hned vědět, co s ním. Po letech plného kalendáře může chvíli trvat, než zjistíte, jaký životní rytmus vám vyhovuje a co vám vlastně dělá dobře.
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Oslava, která se nekonala. Proč se bojíme radovat z vlastních úspěchů
Vzpomeňte si na den nebo období, kdy jste se cítili v rovnováze a měli pocit, že je všeho tak akorát. Třeba se vám dařilo končit v práci včas a volno jste si opravdu užili.
Pokud si na takové období nedokážete vzpomenout, přeneste se v představě do budoucnosti. A zkuste sami sobě položit několik otázek:
- Jak vypadá váš běžný den, když je všeho akorát?
- Co děláte jinak?
- Jak se cítíte?
- Čeho jste se dokázali vzdát?
- Co jste do svého života zařadili, když se v něm uvolnilo místo?
Odpovědi vám mohou ukázat, čeho chcete ve svém životě více a čemu už naopak nestojí za to dávat tolik prostoru. Nemusíte hned podat výpověď nebo zavřít firmu. Zároveň ale nemusí stačit jen odložit při večeři telefon. Možná potřebujete přestat přijímat určitý typ zakázek, omezit počet projektů, vzdát se jedné role nebo zrušit činnost, kterou děláte už jen ze zvyku.
Teprve když něco skutečně omezíte nebo pustíte, může v kalendáři vzniknout prostor. Zpočátku vám v něm nemusí být příjemně a možná budete mít chuť zaplnit ho postaru. Zkuste to chvíli vydržet a všímejte si, jak se váš život začíná měnit.