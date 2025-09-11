Z právního hlediska je ideální, pokud je přístup k pozemku zajištěn přímo z veřejné komunikace, která je v majetku obce či státu, a kterou veřejnost může bez problému používat. Jaké další možnosti jsou?
Často se setkáváme se situací, kdy je přístup k pozemku řešen prostřednictvím věcného břemene přes pozemky sousedů. Pro potřeby zajištění přístupu k nemovitosti se přitom v praxi využívají služebnosti (typ věcného břemene) cesty či stezky. Na listech vlastnictví se pak setkáváme se zápisy jako „věcné břemeno cesty a stezky,“ „věcné břemeno cesty, jízdy a přístupu,“ „věcné břemeno průjezdu a průchodu,“ a další obdobné formulace. Jedná se o právo věcné, tedy spojené s konkrétním pozemkem, nikoli s osobou.
Břemeno spojené s pozemkem je výhodné v čem?
V tom, že toto právo nezaniká při změně vlastníka. Pokud tedy soused svůj pozemek, na kterém ve prospěch vašeho pozemku vázne věcné břemeno, prodá, nový majitel musí vaše právo přes pozemek jezdit respektovat. Při koupi pozemku je proto důležité si vždy takovou skutečnost ověřit v katastru nemovitostí a ideálně si vyžádat i listinu, na jejímž základě byla služebnost zřízena. Jen tak zjistíte, v jakém rozsahu můžete cestu přes sousední pozemek skutečně využívat a zda je tento rozsah dostatečný pro vaše potřeby.
Mgr. Kristýna Sasínová
Je pozemků bez přístupu z veřejné komunikace hodně?
Nejedná se o žádnou výjimku, v praxi se s tímto problémem setkáváme poměrně běžně. Důvodem je často historický vývoj vlastnictví, kdy pozemky vznikaly rozparcelováním nebo byly stavby a pozemky ve vlastnictví různých osob. Výsledkem je, že některé pozemky nemají přímý přístup k veřejné komunikaci a ten je zajištěn pouze přes sousední pozemky, často bez formálního právního zakotvení. Tento stav se může stát komplikací například při plánované výstavbě či při prodeji pozemku. Zejména v případech, kdy kupující bude financovat kupní cenu prostřednictvím hypotečního úvěru.
Jak moc to může majiteli takového pozemku „zkomplikovat život“?
Pokud nemáte po právní stránce zajištěný přístup přes sousední pozemek a cestu či průjezd využíváte například jen „na dobré slovo“ se sousedem, vystavujete se riziku, že pokud se vlastník sousedního pozemku změní, může přístup odepřít, změnit podmínky užívání nebo dokonce vymáhat, abyste se dalšího užívání zdrželi. To může zásadně zkomplikovat váš každodenní přístup k pozemku.
Jak v takovém případě postupovat?
Prvním krokem by mělo vždy být zkusit se se sousedy dohodnout. Tedy oslovit vlastníky sousedních pozemků a navrhnout jim sjednání věcného břemene cesty za spravedlivou úplatu.
Někteří lidé mají představu, že pokud přes sousedův pozemek chodí „už odjakživa“, mají automaticky právo tuto cestu využívat už napořád a soused to musí respektovat. Není to však pravda, že?
Přesně tak. I když přes sousedův pozemek chodíte nebo jezdíte třeba dvacet let, automaticky vám tím žádné právo nevzniká. Soused vám může využívání cesty přes jeho pozemek kdykoliv zakázat, pokud k tomu nemáte platný právní titul.
|
Absurdní, ani na vlastní parcele si možná dům nepostavíte. V čem je problém?
Dobře, zkusím se tedy se sousedy domluvit na věcné břemeno. Co když to ale nedopadne? Zná náš právní řád řešení takového problému?
V takovém případě je možné obrátit se na soud s návrhem na zřízení takzvané nezbytné cesty. Jedná se o právní institut, který umožňuje, aby soud zřídil přístup přes cizí pozemek. Podmínkou pro zřízení práva nezbytné cesty je buď skutečnost, že pozemek vůbec není napojen na veřejnou komunikaci, nebo tento přístup sice existuje, ale je zcela nevyhovující z hlediska jeho běžného užívání.
Institut „nezbytné cesty“ – co přesně znamená a jak funguje v praxi?
Jednoduše řečeno je to právní nástroj, kterým soud může rozhodnout, že máte právo používat cestu přes cizí pozemek k tomu, abyste se dostali ke své nemovitosti. Soud vám může toto právo zřídit, i když soused nesouhlasí. Může jít o cestu pěší, ale i o příjezdovou cestu pro auto, pokud to odpovídá obvyklému využití pozemku – například pro stavbu a bydlení.
Je takové právo automatické?
Rozhodně ne. Nezbytná cesta není automatické právo a soudy velmi důkladně zvažují, zda je přístup skutečně nezbytný, a ne jen „pohodlnější“.
Jaké skutečnosti bere soud v potaz při rozhodování, zda nezbytnou cestu povolí či nikoliv?
Za prvé je to absence nebo nedostatečnost přístupu. Buď k vašemu pozemku nevede vůbec žádná cesta, nebo je ta stávající naprosto nevyhovující. Například pokud máte autoopravnu, ale k ní vede jen úzká pěší stezka, po které nemohou jezdit auta.
|
Chcete stavět dům? Na co myslet, aby vše probíhalo hladce
A za druhé?
Za druhé je to nemožnost dohody s vlastníky sousedních pozemků. Před zahájením soudního řízení je potřeba se nejprve zkusit se sousedy dohodnout. A pozor, je výhodnější rovnou oslovit vlastníky všech sousedních pozemků, přes které je přístupová cesta možná. Pokud existuje více variant, kudy přístupová cesta může vést, oslovte rovnou všechny sousedy, zda by vám cestu přes svůj pozemek umožnili.
Soud pak bere v řízení v potaz, zda příčina neúspěchu při snaze zajistit si cestu jinak než prostřednictvím soudu leží na vaší straně či nikoliv. Pokud však sousedé mají nepřiměřené požadavky ve smyslu velmi vysokého nájmu za využívání jejich pozemku, nebo vám nabídnou odkup části pozemku za vysokou kupní cenu, nepovažuje toto soud za neúspěch z důvodu na vaší straně.
Je i nějaké za třetí?
Ano, je. Soud se zaměřuje, aby zatížení souseda bylo co nejmenší. Pokud tedy existuje více způsobů, jak cestu vyřešit, soud vybere ten, který souseda zatíží nejméně. Přitom nejkratší cesta nemusí být nutně ta, kterou soud zvolí jako nejlepší.
V jakém rozsahu se přístup na pozemek povoluje?
Cesta se povoluje jen v rozsahu, který je skutečně nezbytný pro běžné užívání vašeho pozemku. Nelze ji dostat jen proto, že by bylo pohodlnější mít širší cestu, nebo jen kvůli jednorázové stavbě. Musí jít o trvalou potřebu.
Můžete to uvést na nějakém příkladu z praxe?
Pokud jste například senior se zdravotními problémy a přístup z veřejné komunikace máte 200 metrů po polní cestě, soud může vyhodnotit, že opravdu potřebujete přístup pro auto, ne jen pěší stezku. Nebo pokud na pozemku hospodaříte, musíte mít možnost dovézt materiál a odvézt úrodu.
Může nastat případ, kdy si majitel pozemku problém s přístupem tak trochu zaviní sám?
Ano, v právu se na to používá pojem „hrubá nedbalost“. Například pokud někdo prodá část pozemku a tím si přístup k veřejné cestě znemožní, nemůže potom chtít po soudu, aby mu zřídil cestu přes pozemek souseda. Dříve byly soudy v tomto směru velmi přísné a posuzovaly jako hrubou nedbalost i situace, kdy si člověk koupil pozemek bez přístupu k veřejné cestě.
|
Nová půda nepřibude. Jsou tedy pole nebo les dobrou investicí?
Takže samotné nabytí pozemku bez přístupu z veřejné cesty už dnes za hrubou nedbalost soudy nepovažují?
Přesně tak. Ústavní soud dokonce řekl, že by bylo nespravedlivé odmítat ochranu vlastnického práva v takových případech. S ohledem na naši historii, kdy jsou případy staveb na pozemcích bez řádného přístupu časté, už se samotná koupě takového pozemku nepovažuje za nedbalost. Nezáleží ani na tom, jestli byla cena nižší kvůli absenci přístupu.
Zřízení přístupové cesty přes pozemek souseda je ale docela silný zásah do jeho vlastnického práva. Jak s tím soudy pracují?
To je pravda. Soudy vždy zvažují, zda váš prospěch není podstatně menší než újma, která vznikne sousedovi. Například by tak cesta neměla vést přes malou zahrádku, kterou soused používá k odpočinku a rekreaci, pokud by to znemožnilo její další užívání. Soud zkrátka vždy hledá rozumný kompromis mezi vašimi potřebami a právem souseda nerušeně užívat svůj majetek.
|
Poslat peníze za byt či dům napřímo je risk. Je tu bezpečnější řešení
Zřizuje se povolení nezbytné cesty zdarma, nebo za úplatu?
Vždy za úplatu, protože jde o zásah do vlastnického práva souseda. A pozor – není to jen mechanické použití cenových tabulek. Soud zohledňuje celou řadu faktorů: jak moc zasáhne do vlastnického práva souseda, o kolik klesne hodnota jeho pozemku, jak moc se naruší jeho soukromí, jak intenzivně bude cesta používána, jaké další negativní dopady to bude mít.
Můžete to vysvětlit blíže?
Náhrada má kompenzovat nejen hodnotu zřízeného práva, ale celkovou újmu. V praxi to znamená, že soud zváží třeba to, zda bude zatížen celý pozemek nebo jen jeho část, jak často bude cesta používána, jestli po ní budou jezdit i těžká vozidla a podobně. V některých případech tak může být náhrada vyšší než běžná tržní cena zatížené části pozemku.
Kdybyste to tedy měla nějak shrnout. Jaké by bylo vaše doporučení těm, kteří zvažují koupi pozemku?
Platí jednoduché pravidlo. Problémy s přístupem k pozemku je vždy lepší řešit preventivně. Před koupí si proto důkladně ověřte, jak je přístup právně zajištěný, a to dříve, než podepíšete kupní smlouvu. Ušetříte si tím řadu problémů. Pokud narazíte na komplikaci, zkuste nejprve smírné řešení se sousedy. Pokud dohoda není možná, vyhledejte právníka. Nezbytná cesta může být řešením, ale jen za splnění řady zákonných podmínek, tudíž na to nelze spoléhat automaticky. Hlavně z časového hlediska se jedná o běh na delší trať.