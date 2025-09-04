Absurdní, ani na vlastní parcele si možná dům nepostavíte. V čem je problém?

Daniel Tácha
Investice do stavebních pozemků patří v dnešní době k těm výnosnějším. Zvlášť, pokud jde o nemovitost dopravně provázanou s větším městem. Na druhou stranu investičně držené stavební parcely silně komplikují situaci těm, kteří chtějí stavět rodinné domy v jejich sousedství. Dva příběhy ukazují, jak absurdní situace mohou nastat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Investice do pozemků určených k výstavbě rodinného domu se dostaly v posledních letech do hledáčku nejednoho investora. Nabízejí totiž bezpečné uložení peněz se slušným zhodnocením. A skoro žádnou starost. Tedy s výjimkou každoroční platby daně z nemovitosti.

„Ve Středočeském kraji se dá růst cen parcel určených k výstavbě domu v posledních letech odhadnout na 5-10 procent každý rok, metr čtvereční takové parcely s přístupem k sítím a s dopravní dostupností ku Praze se pohybuje od nižších tisíc korun výše až klidně do deseti a více tisíc korun,“ popisuje na příkladu hypoteční poradkyně skupiny Partners Dana Chňoupková Míchalová.

Takové zhodnocení přitahuje pozornost profesionálních investorů stejně jako běžných lidí s volnými finančními prostředky. Podle hypoteční poradkyně jde o dlouhodobý trend, kdy roste počet lidí se zájmem o koupi zahrady či pozemku především s potenciálem změny v územním plánu na parcelu určenou k bydlení, tedy ke stavbě domu. A to i financovaných hypotečním úvěrem, dodává.

„Investici do stavebního pozemku lidé chápou mnohdy i jako zajištění se na stáří nebo základ pro bydlení svých dětí,“ dodává Chňoupková Míchalová.

Ceny nemovitostí lámou rekordy. U některých už se ale karta obrací

Nestaví se okolo tvé parcely, nestavíš ani ty

Investice do stavebních pozemků nebo těch, které se v budoucnu s velkou pravděpodobností změní na stavební parcely v územním plánu, s sebou ale přináší i zásadní problém. Nikoliv však pro samotné investory, ale pro lidi, co chtějí v dané lokalitě skutečně trvale žít a postavit si tam domek. A nemusí jít přitom jen o investory v tom pravém slova smyslu. Může jít i o místní, kteří dokáží mít nejen parcely, ale i je mít vedené v uzemním plánu jako stavební.

K čemu to vede v praxi, popisuje pan Miroslav z menšího města na Benešovsku. „Mám pozemek o výměře necelé dva tisíce metrů čtverečních v nejhorším stupni bonity půdy uvnitř zástavby obce, přesto mi jej již podruhé zamítli změnit na parcelu určenou k výstavbě bydlení,“ říká.

Jeho pozemek, na kterém by si rád postavil rodinný dům, tak stále zůstává v režimu využití zemědělská plocha. A tak ho obhospodařují místní zemědělci. A on jen každý rok odvede finančnímu úřadu daň z nemovitosti.

Nová půda nepřibude. Jsou tedy pole nebo les dobrou investicí?

„To se mi nelíbilo, proto jsem před druhým podáním žádosti o změnu využití způsobu pozemku vyrazil na odbor výstavby a územního plánování, jehož pracovníci mají vypořádání změn na starosti. A tam mi to vysvětlili tak, že mi zůstal rozum stát,“ pokračuje pan Miroslav.

Referent odboru mu při pohledu do územního plánu řekl, že kolem jeho pozemku je hodně stavebních parcel, kde ale nestojí žádné domy, kde není výstavba. Proto prý musím počkat, až se tam nějaké domy postaví, pak mu vyhoví a jeho pozemek schválí jako stavební.

„Problém ale je, že na parcelách, které jsou kolem té mé, nikdo nic stavět v dohledné době nechce a nejspíš ani nebude. Jediný, kdo tam chce stavět, jsem já, ale to zase nemůžu, protože podle úředníků musím počkat,“ kroutí hlavou pan Miroslav.

Příběh pana Vladislava

Kdo měl kdy nějaké jednání kolem územního plánu, jistě potvrdí bezmoc, která pramení z toho, že jsou to úředníci a jejich normy, kdo rozhoduje o tom, co si na svém a za své smí postavit majitel pozemku. O to víc je to frustrující, když to omezuje lidi i v jejich soukromém životě. Což je i případ pana Vladislava.

Nemovitost, jak říká, dostal darem od svých rodičů. Už několik let plánuje, že si na pozemku postaví menší rodinný dům pro svou rodinu. Ale nemůže to udělat už dlouhých šest let, kdy poprvé žádal o změnu svého pozemku na stavební. Podruhé pak loni, opět bohužel neúspěšně. A tak žije s manželkou a dvěma dětmi ve stejném městě, kde vlastní pozemek, v pronajatém bytě v bytovce.

Nejdřív získat hypotéku a pak až hledat nemovitost? U části bank to jde

Sousedovi to, že velkou část kdysi zemědělské půdy nedaleko jeho pozemku majitel rozdělil na menší díly, změnil na stavební parcely a sedí na nich jako na majetku, vyčítat nechce. „Problém je v tom uzemním plánu, v těch úřednících, kteří mi tvrdí, že si tam nic stavět nemůžu, když já si tam postavit dům chci. Nic tomu nebrání, jen to, že nejdřív by si jako měli postavit ten dům ti kolem mě,“ pozastavuje se pan Vladislav nad pro něj nepochopitelnou logikou.

Na stavebním úřadu ho tamní pracovníci sice ujistili, že i jeho pozemek se v budoucnu určitě změní na plochu určenou k výstavbě domu, ale kdy to bude, to nevědí. V tuto chvíli s tím ale nic neudělají, uvedli. A tak pan Vladislav už podruhé zaplatil nižší tisíce korun za požadovanou změnu v územním plánu obce, i když k jejímu vypořádání opět nakonec nedošlo.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zmapovali jsme sazby u termínovaných vkladů. Kdo má nejlepší úrok a podmínky?

Držet volnou hotovost na běžném účtu, který nic nevynáší, nedává smysl. Pokud si domácnost vytváří finanční rezervu a nemusí na peníze po určitou dobu sáhnout, vyplatí se vložit hotovost na...

Rekord byl 15 výjezdů za den, říká řidič pražské záchranky. Popsal největšího strašáka

Premium

Jak vypadá práce řidiče sanitky v Praze? Zdeněk Kužma působí u pražské záchranné služby od roku 1992. Na denních směnách často odřídí osm až devět hodin a jeho rekord je patnáct výjezdů za den. Noční...

Sazby hypoték jsou na dně. Levnější letos nebudou, banky nemají důvod zlevňovat

Úroková sazba okolo 4,5 % p.a. je s největší pravděpodobností hranice, pod níž se výrazně hlouběji hypotéky v letošním roce už nepodívají. Mluví pro to vývoj cen zdrojů na mezibankovním trhu, úroveň...

Živnost si letos založily už tisíce Čechů. Podnikání při zaměstnání má určité výhody

O Češích se říká, že jsme národ podnikavých lidí. Podnikání se zkrátka nebojíme. Mnozí zakládají živnost i při zaměstnání. Jenomže rozjezd živnosti nebývá snadný. Zhatit ho může chybný podnikatelský...

Fotbal a vedení prodejní sítě mají společný základ, říká šéf sítě Planeo

V byznysu s elektrem je už 22 let. Začal v něm jako řadový zaměstnanec, dnes je šéfem, pod kterého spadá síť téměř 200 prodejen se spotřební elektronikou. Přesto o sobě Karel Moravec stále mluví jako...

Absurdní, ani na vlastní parcele si možná dům nepostavíte. V čem je problém?

Investice do stavebních pozemků patří v dnešní době k těm výnosnějším. Zvlášť, pokud jde o nemovitost dopravně provázanou s větším městem. Na druhou stranu investičně držené stavební parcely silně...

4. září 2025

Přístup k úsporám se mezi Čechy výrazně liší. Co jej nejvíce ovlivňuje?

Platba u zubaře, nová lednice nebo oprava auta. To všechno vás může stát desetitisíce korun. A co teprve výpadek příjmu třeba kvůli nemoci. Pokud na podobné situace nejste připravení, mohou s...

4. září 2025

KOMENTÁŘ: Rovné odměňování mužů a žen není luxus, ale ekonomická nutnost

Premium

Zatímco francouzské firmy už roky povinně reportují svůj gender pay gap, v Česku jsou rozdíly v odměňování skoro nejhorší v rámci EU. Nerovné odměňování mužů a žen tak u nás stále zůstává palčivým...

3. září 2025

Sazby hypoték jsou na dně. Levnější letos nebudou, banky nemají důvod zlevňovat

Úroková sazba okolo 4,5 % p.a. je s největší pravděpodobností hranice, pod níž se výrazně hlouběji hypotéky v letošním roce už nepodívají. Mluví pro to vývoj cen zdrojů na mezibankovním trhu, úroveň...

3. září 2025

Jak na prodej investičního bytu. Kdy platíte daň z příjmu a kdy ani korunu

V dobách levných hypoték si řada lidí pořizovala nemovitosti na pronájem. Investiční byty však nejsou bezpracnou investicí a v dnešní době nejsou ani příslibem velkého zisku. Ceny nemovitostí přitom...

2. září 2025

Vzrůstá počet lidí pod ekonomickým tlakem. Odnáší to jejich zdraví

Dvě třetiny Čechů se domnívají, že žijeme v hospodářské krizi. Kvůli inflaci a vývoji na finančních trzích se 64 procent domácností obává, že jejich úspory ztratí hodnotu. Vyplývá to z aktuálního...

2. září 2025

Za školní úrazy dětí lze inkasovat i desítky tisíc korun. Tipy a rady advokáta

V září usedají děti opět do školních lavic a musí si zvyknout, že dny volna skončily. I přes dohled učitelů však dochází během školního roku nejen při tělocviku, ale i při dalších aktivitách k...

1. září 2025

Rekord byl 15 výjezdů za den, říká řidič pražské záchranky. Popsal největšího strašáka

Premium

Jak vypadá práce řidiče sanitky v Praze? Zdeněk Kužma působí u pražské záchranné služby od roku 1992. Na denních směnách často odřídí osm až devět hodin a jeho rekord je patnáct výjezdů za den. Noční...

31. srpna 2025

Fotbal a vedení prodejní sítě mají společný základ, říká šéf sítě Planeo

V byznysu s elektrem je už 22 let. Začal v něm jako řadový zaměstnanec, dnes je šéfem, pod kterého spadá síť téměř 200 prodejen se spotřební elektronikou. Přesto o sobě Karel Moravec stále mluví jako...

30. srpna 2025

Odměna i za domácí práce a kolik je tak akorát? Odborníci radí, jak na kapesné

Dávat dětem kapesné, nebo nedávat? Na ruku, nebo na účet? A měly by ho dostávat jen tak nebo třeba i za domácí práce? Takové a další otázky si pokládá mnoho rodičů se začátkem školního roku, který je...

29. srpna 2025

Živnost si letos založily už tisíce Čechů. Podnikání při zaměstnání má určité výhody

O Češích se říká, že jsme národ podnikavých lidí. Podnikání se zkrátka nebojíme. Mnozí zakládají živnost i při zaměstnání. Jenomže rozjezd živnosti nebývá snadný. Zhatit ho může chybný podnikatelský...

29. srpna 2025

Školní vybavení i letos zdražilo. Jak vysoký může být účet?

Při nákupu školních pomůcek letos mnoho rodičů přemýšlí více než dříve. Mzdy totiž nerostou zdaleka tak rychle jako ceny, a to nejen u školních pomůcek. Zdražilo také oblečení či školní obědy. S čím...

28. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.