I zboží z druhé ruky můžete reklamovat. Na co máte nárok, radí právník

Můžu u použité věci koupené přes internet využít práva na odstoupení od kupní smlouvy?

Pokud došlo ke koupi použitého zboží přes internet mezi dvěma soukromými osobami, pak nemáte právo vrátit věc do 14 dnů od uzavření smlouvy. Tedy jestliže si koupíte na základě inzerátu na sociálních sítích televizor a zjistíte, že se vám nelíbí, není možné od smlouvy do 14 dnů odstoupit.

Při nákupu v bazaru máte možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Rozhodující je skutečnost, že jde o vztah mezi podnikatelem a spotřebitelem, kde je spotřebitel více chráněn.

Co když u onoho televizoru koupeného na základě inzerátu zjistím, že nefunguje? Můžu jej reklamovat?

I zboží koupené od soukromé osoby lze reklamovat. Obecně je nutné uplatnit reklamaci co nejrychleji od doby, kdy se o vadě dozvíme, zpravidla nejpozději do dvou let. Nicméně je nutné dát pozor na to, zda prodávající nemá v inzerátu uvedeno, že se reklamace vylučuje. V takovém případě by reklamaci nebylo možné uplatnit.

Můžu reklamaci uplatnit přímo u prodejce elektroniky?

Reklamaci je možné uplatnit zpravidla u toho, s kým jste bezprostředně uzavřeli smlouvu. K tomu, aby bylo možné uplatit reklamaci u prodejce elektroniky, je nutné zajistit si od prodávajícího i postoupení práv z vadného plnění (reklamace), což se ale v praxi téměř neděje.

Kupující ale nemá právo uplatnit reklamaci, pokud ho prodávající na danou vadu, pro kterou chce věc reklamovat, upozornil nebo pokud mohl vadu bez problému zjistit sám. Pokud budete například kupovat použitou sedačku na inzerát od soukromé osoby, a z fotografie bude zřejmé, že je na určitých místech roztrhaná či vás na to prodávající upozorní, tak pro tuto vadu sedačku reklamovat nemůžete. To však neplatí, pokud by vás prodávající ujišťoval, že je sedačka bez vady nebo tuto vadu „zakamufloval“.

Matěj Korduliak Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.



Je advokátním koncipientem mezinárodní advokátní kanceláře Noerr v Praze.



Zaměřuje se na poradenství v oblastech korporátního práva, fúzí a akvizic a nemovitostního práva.

Na co mám nárok v případě reklamace věci koupené u soukromé osoby?

Pokud je vada tak významná, že zakládá podstatné porušení smlouvy, pak můžete požadovat opravu, slevu či dokonce od smlouvy odstoupit.

Například koupíte si televizor, o kterém prodávající prohlašuje, že bezvadně funguje, nicméně se vám jej nepodaří ani zapnout, či dorazí s rozbitým displejem, pak můžete od smlouvy odstoupit.

V případě, že jde o méně závažnou vadu, na televizoru jsou poškrábané plastové části či existují jiné nepodstatné vady, které nebrání řádnému užívání televize, máte právo na slevu či opravu.

Jak se liší reklamace použité věci koupené v bazaru? Je i zde spotřebitel více chráněn?

Obecně je kupující oprávněn uplatnit reklamaci do 24 měsíců od převzetí zboží, podnikatel musí reklamaci včetně odstranění vady vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě nákupu od soukromé osoby zákon lhůtu pro vyřízení reklamace nestanoví.

Nicméně u použitého zboží je nutné vzít v potaz to, že není možné reklamovat použité zboží pro vadu, která vznikla z běžného opotřebení. Koupíte použité boty, pak běžné opotřebení znamená, že mohou být prošlapané či lehce odřené a pro tyto vady boty nemůžete reklamovat. Jestliže však botám upadne celá podrážka či podpatek, tak zpravidla nepůjde o běžné opotřebení a reklamace je na místě.

Stejně tak reklamaci nemůžete uplatnit, pokud jste o vadě použitého zboží věděli. Tedy například jestliže vás podnikatel v bazaru upozornil, že baterka v kupovaném mobilu už prakticky nic nevydrží, pak tuto vadu reklamovat nemůžete.

U použitého zboží se ale liší způsob vyřízení reklamace?

U použitého zboží není možné takové zboží vyměnit (logicky není možné použité zboží vyměnit za úplně přesně stejně použité a opotřebované zboží bez vady, proto dochází zpravidla k tomu, že má kupující pouze právo na přiměřenou slevu.