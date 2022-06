Do pedálů šlape čím dál více lidí. Jak ošetřit s tím spojená rizika?

Jsou to právě tři týdny, kdy v Jeseníkách zažili záchranáři z Horské služby perný den. V prudkém svahu u Švýcárny totiž spadl muž z elektrokola a zranil se. Záchranáři na místě diagnostikovali podezření na poranění páteře. Muže proto zafixovali do vakuové matrace a volali vrtulník.

Za nedlouho poté už vyráželi k dalšímu případu. Tentokrát si žena na koloběžce při sjezdu Dlouhých strání zlomila klíční kost a poranila nohy. Dobrou zprávou bylo snad jen to, že jak muž při pádu na kole, tak žena na koloběžce měli helmu.

Často jsou totiž bohužel záchranáři svědky velmi těžkých zranění hlavy, právě proto, že cyklista neměl bezpečnostní helmu. Takovým případem byla i nehoda šestačtyřicetileté cyklistky loni v červnu. Mezi Šerlichem a Orlickým Záhořím spadla z kola, při pádu zřejmě ještě narazila na svodidla. Bohužel neměla přilbu a přivodila si těžký úraz hlavy. „Paní byla v bezvědomí, ale dýchala, kromě toho měla řadu dalších drobných poranění,“ popsal před rokem situaci u nehody Jan Hepnar, zasahující člen Horské služby Orlické hory.

Záchranáři varují, že úrazů cyklistů na horách přibývá. Dokládají to i celková čísla. „Během letní sezony 2021 naši záchranáři provedli 2823 zásahů, jednalo se především o úrazy spojené s jízdnou na horském kole. Těch bylo rekordních 1108 zásahů,“ uvedl René Mašín, náčelník Horské služby ČR. Léto předtím záchranáři zasahovali celkem v 2700 případech. Mnoho dalších cyklistů se pak zraní také při jízdě na cyklostezkách nebo i ve městě.

Na úraz se lze pojistit

Ať už se cyklista, nebo třeba jezdec na koloběžce, zraní kdekoliv, dopad na jeho běžný život to bude mít podobný. Může být třeba z některých činností na kratší či delší čas „vyřazený“, může být hospitalizovaný v nemocnici, někdy může bohužel dojít i na trvalé následky, případně invaliditu. Není proto od věci být na tato rizika pojištěný.

„Možností je celá řada: od úrazového pojištění sjednaného samostatně, přes životní pojištění až po speciální úrazová připojištění, která se sjednávají v rámci jiných pojištění,“ říká Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny.

A konkrétně u této pojišťovny si lze sjednat také balíček autopojištění PLUS, ve kterém jsou kryta rizika spojená s jízdou na koloběžce i kole (vč. jejich elektrických variant). „Ze zkušeností totiž víme, že řidič bývá zpravidla také cyklistou,“ vysvětluje Marek. Nemluvě o tom, že počet těch, kteří využívají alternativně nebo přímo v kombinaci s řízením auta právě jednokolky, koloběžky a kola, v posledních letech dramaticky narostl.

Alkohol na kolo nepatří

Částky za vyplacené pojistné plnění jsou úměrné míře zranění. Následky u úrazů bez trvalých následků mohou být v řádech tisíců korun, zcela na opačném konci se pohybují úhrady za zranění, která způsobí trvalé následky. Tady lze apelovat na nutnost nošení cyklistické helmy i nad rámec zákonných povinností.

Nejen na kole a elektrokole, ale také na koloběžkách je kvůli bezpečnosti dobré používat přilbu. Pro děti do 15 let je to povinné ze zákona. | foto: Sencor

Aby však pojistka zafungovala tak, jak očekáváte, je třeba dodržet podmínky dané legislativou a také podmínkami pojišťovny. „Pojistné plnění můžeme snížit až na polovinu, pokud k pojistné události došlo v důsledku jednání pojištěného pod vlivem alkoholu či návykové látky,“ upozorňuje Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa.

Obecně pak pojišťovny mohou krátit plnění v případě, že pojištěný nevynaložil dostatečné úsilí pro to, aby pojistná událost nevznikla nebo byly minimalizovány její dopady. Zní to složitě, v praxi to ale bývá jasné. „Zpravidla se jedná o porušení pravidel, tedy například jízda na zakázaných stezkách a vypnutý omezovač, pokud to zakazují předpisy,“ uvádí příklady Káňa.

Nutno podotknout, že každý případ pojišťovny vyhodnocují individuálně. Posuzují, zda konkrétní porušení mělo vliv na vznik pojistné události, či nikoliv.

Kolo jako zbraň

„Během jízdy na kole může jezdec škodu nejen utrpět, ale také způsobit. V lepším případě na majetku, v horším i újmu na zdraví,“ varuje Eva Svobodová, tisková mluvčí pojišťovny UNIQA. Tato pojišťovna takových pojistných událostí řeší v posledních letech stovky každý rok. Evidují například srážku dvou cyklistů v zatáčce, kolizi dvou vozidel v důsledku zakolísání cyklisty při předjíždění či přejetí psa. A dokonce střet cyklisty v plné rychlosti se splašeným koněm.

Zejména ve městech a na cyklostezkách je mnohdy velmi intenzivní pohyb jak cyklistů, tak také dalších sportovců. „Poměrně běžné jsou tak střety cyklistů s inline bruslaři. Zranění bruslařů, kteří se dostanou do kontaktu s cyklistou, končí obvykle jejich odřeninami, pohmožděninami nebo zlomeninami končetin,“ popisuje Marek.

Zde se škoda na zdraví pohybuje nejčastěji v řádech desítek tisíc korun. „Pro pojišťovny je řešení takové situace obvykle méně komplikované, protože na místě existuje řada svědeckých výpovědí,“ konstatuje Marek. To je v takových situacích jen ku prospěchu. Jinými slovy, pojišťovně je potřeba doložit důkazní materiály: fotografiemi, videem, výpověďmi svědků, případně policejním protokolem atd.

Výjimečně se pojišťovny setkávají rovněž se škodami s vysokým plněním v řádu milionů korun. Stát se ale bohužel mohou komukoliv. „Zaznamenali jsme tragický případ, kdy z chvilkové nepozornosti mladého cyklisty byla usmrcena žena na vyznačeném přechodu pro chodce,“ popisuje smutnou událost Káňa. Výplata pojistného plnění pozůstalým dosáhla výše téměř dvou milionů korun.

Zaviněnou nehodu kryje odpovědnostní pojistka

Ani riziko zavinění škody, ať už na majetku, třeba poničení zaparkovaného vozidla, či na zdraví tedy není radno podceňovat. Je dobré mít „krytá záda“. V praxi to bude jednoduché. Na újmy způsobené jinému při jízdě na jízdním kole, koloběžce, elektrokole či elektrokoloběžce se vztahuje pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, které se běžně sjednává v rámci pojištění majetku (pojištění domácnosti). Lze si ho ale sjednat i samostatně.

Pokud na kolech jezdíte také v zahraničí, ptejte se na platnost i tam. Například u Kooperativy se vztahuje na újmy vzniklé na území Evropy. A v rámci speciální nabídky u Pojištění sportovní výbavy FIT dokonce platí u újem způsobených na území celého světa. U pojišťovny UNIQA pak má pojištění občanské odpovědnosti územní platnost na celý svět s výjimkou USA, Kanady a Austrálie. Další možností pro škody v zahraničí je cestovní pojištění, jehož součástí může být také pojištění odpovědnosti.

Aby pojištění v případě potřeby zafungovalo, je třeba mít adekvátně nastavenou pojistnou částku. „Při sjednávání je také nutné dát si čas na pročtení alespoň úvodních informací k pojištění, kde je zřejmé, na co se pojištění vztahuje a na co ne. Obojí je stejně důležité,“ vysvětluje Marek.

Pojištění by také mělo odpovídat stylu, kterým chcete kolo či koloběžku používat. Například, pokud se někdo věnuje adrenalinovému downhillu či jiným extrémním jízdám, měl by se zajímat o to, zda se pojistka na tyto činnosti vztahuje, nebo bude třeba sjednat si odpovídající připojištění.

Porouchané kolo? Volejte cykloasistenci

A k pojištění majetku některé pojišťovny nabízí ještě jednu zajímavou službu – cykloasistenci. Například Kooperativa ji má ke každému pojištění nemovitosti či domácnosti ve variantě Komfort zdarma. „V případě nefunkčnosti jízdního kola nebo nehody si zavoláte asistenci, přičemž drobnější závady technik opraví na místě, s náročnější opravou vás odveze do servisu, domů nebo do jiného vámi určeného místa, zdarma až do vzdálenosti 50 kilometrů,“ popisuje Káňa.

Dodává, že cykloasistence vám pomůže třeba i v případě méně závažného úrazu. A platí i v příhraničí, a to do vzdálenosti 30 kilometrů od českých hranic. Limit plnění pro jeden asistenční zásah činí 10 tisíc korun, v případě nezletilé osoby dokonce 15 tisíc korun.

Obdobně má připojištění cykloasistence (až pro pět kol) postavené také Generali Česká pojišťovna. Kolo vám opraví, přičemž oprava je hrazena do 20 tisíc korun. Nebo kolo odvezou do nejbližšího servisu, zde není stanoven žádný limit. Pojištěného dopraví do a ze zdravotnického zařízení. Zde je limit 10 tisíc korun. „U cykloasistence je povinná specifikace kola v pojistné smlouvě. Vztahuje se na jízdní kola i elektrokola,“ doplňuje Marek.

U UNIQA pojišťovny za připojištění cykloasistence zaplatíte několik stokorun ročně. I v tomto případě vám pomohou s opravou stroje na místě. Pokud to tam nelze, dopraví porouchané kolo do servisu až ve vzdálenosti do 50 kilometrů zdarma, opraví vyjmenované frekventované závady až do výše pět tisíc korun a kolo do vyzvednutí zdarma uschovají. Služba se vztahuje až na čtyři kola z jedné pojistné smlouvy k domácnosti a počet zásahů během roku není omezen.

Dodejme, že v rámci pojištění majetku (nemovitosti, domácnosti), je kryté riziko krádeže kola. Má ale svá pravidla a každá pojišťovna je má nastavená trochu jinak.