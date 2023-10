Asistenční služby k pojištění domácnosti zajistí instalatéra i ajťáka

Když se řekne asistenční služby, „naskočí“ většině lidí jako první na mysl potíže s autem. Právě s pojištěním aut si totiž asistenci nejčastěji spojí. Jsou ale standardní součástí také majetkového pojištění, a to u pojištění domácnosti a nemovitosti (rodinného domu, bytu, bytového domu i rekreační nemovitosti). I když mnoho lidí o tom vůbec neví, nebo jen minimálně.

A to přesto, že v posledních letech získávají zcela nový rozměr, stávají se opravdu dobrou vychytávkou. Sehnat v případě nějaké nouzové situace či havárie rychle kvalitního řemeslníka není totiž vůbec jednoduché. „Pojišťovny, resp. poskytovatelé asistenčních služeb, mají smluvené partnery, kteří jsou k dispozici,“ říká Renata Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny (ČPP).

V případě potřeby tak stačí zavolat na linku asistenční služby vaší pojišťovny, která funguje 24/7. Každá pojišťovna ovšem spolupracuje s jinou asistenční společností, je proto dobré si číslo na tu vaši uložit do mobilu, abyste ho v nouzi nemuseli složitě hledat. Operátor na asistenční lince zajistí potřebného řemeslníka. „Zpravidla maximálně do několika hodin nebo do druhého dne,“ upřesňuje Eva Svobodová, mluvčí UNIQA pojišťovny. V akutních případech i rychleji.

Jako v případě seniorky Blaženy, která vyběhla z domu jen s odpadky do popelnice. Jakmile se za ní zabouchly vstupní dveře, uvědomila si, že její klíče zůstaly zastrčené v zámku uvnitř. Na sporáku ji bublala polévka a nejpozději za hodinu si musela píchnout inzulín, je diabetička. „Když paní Blažena zavolala na asistenci pojišťovny a vyložila jim svoji situaci, operátoři neváhali a expresně poslali na její adresu zámečníka, aby jí byt otevřel,“ popisuje Svobodová. Dodává, že stará paní z vděčnosti zabalila řemeslníkovi s sebou na svačinu koláč.

Právě zabouchnuté dveře jsou nejčastěji řešenou nesnází, do níž se lidé dostanou. „Často také klienti využívají služeb instalatéra při vodovodních škodách. Typické jsou prasklé hadičky přívodu vody k toaletě nebo vodovodní baterii,“ uvedl Milan Káňa, mluvčí Kooperativy. „Celkově ročně řešíme okolo 7 500 majetkových asistenčních zásahů.“

Podmínky se liší

Přesné vymezení nouzových situací, s nimiž vám asistenční služby u majetkového pojištění pomohou, má ale každá pojišťovna nastavené jinak. Stejně tak se liší, zda je všechno v základu nebo je část asistencí jenom ve vyšší variantě za příplatek. A odlišné jsou i limity na jednu pojistnou událost či jejich počet za rok. Je tedy dobré si je ověřit. „Rozsah asistenčních služeb najde klient ve svých pojistných podmínkách, kde jsou vyjmenovány konkrétní asistenční služby,“ říká Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.

Například KB Pojišťovna má všechny poskytované asistence zahrnuté automaticky v celkové ceně pojištění, rozsah nelze za příplatek rozšířit. Limity se liší podle typu asistenčních služeb, daný limit platí pro jednu pojistnou událost, přičemž počet událostí v roce není omezen.

ČPP má v základní variantně zahrnuté do pojištění automaticky limit na jeden zásah 7 tisíc korun a pojišťovna hradí dva zásahy v roce. Za příplatek 250 korun ročně lze získat rozšířenou asistenci, kde platí limit na zásah 15 tisíc korun a službu je možné využít třikrát do roka.

Podobně má systém nastavený také Generali Česká pojišťovna, v základu je limit na jednu technickou asistenci 10 tisíc korun, v nadstandardní asistenci 15 tisíc korun (za příplatek 168 Kč/rok), počet případů využití během roku ale není omezený. A stejný princip najdete také u UNIQA pojišťovny, Kooperativa nabízí dvě varianty pojištění, v té vyšší (dražší) je zahrnuto více služeb.

Technická asistence je základ

Rozlišit lze několik druhů asistencí. Základem je technická asistence, tu mají všechny pojišťovny. Jde právě o uvedené případy, kdy vám přivolaný řemeslník pomůže s odstraněním technické havárie. Nejčastěji zámečník, elektrikář, topenář, instalatér, plynař, ale také pokrývač či sklenář. Po těch je sháňka například po krupobitích.

„Klientovi z asistence hradíme nejen příjezd a práci řemeslníka, ale i drobný materiál, který je k vyřešení nouzové situace potřeba, tedy například i nové těsnění nebo hadičky, v případě zabouchnutých dveří třeba i novou vložku, pokud se při otevírání poškodí,“ popisuje Milan Káňa. Samozřejmě jen do limitu zásahu. „Pokud cena konkrétního výkonu na místě převýší tento limit, klient zbytek doplatí,“ dodává Svobodová.

Trochu jinak má pravidla u tohoto nastavená KB Pojišťovna. „Z asistenčních služeb se zaplatí příjezd technika na místo události, ten je hrazen v plné výši bez limitu. Dále provedení prací řemeslníkem do výše celkového limitu 9 tisíc korun a drobný materiál použitý k provedení prací do výše maximálně tisíc korun,“ uvedla Jana Šimková, produktová manažerka KB Pojišťovny. Částku nad limit musí samozřejmě uhradit i klienti této pojišťovny.

Také Generali Česká pojišťovna hradí náklady na příjezd dodavatel do místa pojištění a následný odjezd v plném rozsahu. Navíc je u této pojišťovny možné v případě nadstandardního balíčku asistencí využít služeb odborných profesí, třeba instalatéra, topenáře či kominíka, i bez toho, že nastane havarijní stav (tzv. hodinový manžel). Limit na tyto služby je 1 500 korun, lze je využít dvakrát za rok. Provedení prací v oboru elektrikář, instalatér, topenář nebo provedení prací hodinového manžela nabízí rovněž Kooperativa, a to v rozsahu tří hodin jedenkrát za rok.

Pomoc s poničenou domácností

K tomuto základu ovšem pojišťovny postupně přidávají další a další asistence. „Nově asistenční služby pomohou i s likvidací vosích a sršních hnízd či odchytem včelích rojů,“ poukazuje na jednu z dalších možností Čapková. Kromě ČPP má likvidaci sršních či vosích hnízd zahrnutou v asistencích také například UNIQA, Kooperativa či Slavia pojišťovna. Tyto dvě pojišťovny pomohou také s deratizací a dezinsekcí.

Hodit se může rovněž asistence s nouzovým provozem domácnosti. „To je stav, kdy je pojištěná nemovitost v důsledku živelní události nebo technické havárie neobyvatelná,“ vysvětluje Šimková. Z pojištění asistenčních služeb se pak uhradí krátkodobé náhradní ubytování, včetně přepravy do tohoto místa, a to pro všechny členy domácnosti. Dále uskladnění mobiliáře pojištěné domácnosti v nejbližším vhodném skladu či proplacení základních osobních věcí. Některé pojišťovny mají pro tento typ asistence nastavený vyšší limit na událost.

Když vás zradí domácí spotřebič

Asistence ale umí pomoct i v méně dramatických situacích, které vám v provozu domácnosti mohou zkomplikovat život. „Naše asistenční služby kryjí záda klientům například, když jim nefunguje vjezdová brána či garážová vrata, nebo se rozbije myčka. V takovém případě zapůjčíme i náhradní spotřebič a zajistíme servis,“ říká Čapková. Dodává, že v základní variantě tyto služby pouze zprostředkují, ve vyšší jsou do limitu hrazené, zapůjčení spotřebiče je pouze ve vyšší variantě.

Ve vyšší variantě má pozáruční opravu spotřebičů také Kooperativa, v základu službu pouze zprostředkuje. Asistenci související s opravou elektrospotřebičů, zdrojů tepla a revize kotlů, včetně připomínání termínů najdete také u Generali České pojišťovny. Již v základu pak má opraváře elektrospotřebičů UNIQA pojišťovna, ve variantě za příplatek je zahrnuta asistence k elektrospotřebičům v domácnosti s vyplacením časové hodnoty v případě neopravitelnosti.

UNIIQA svým klientům pomůže třeba i se sanací prostor po škodní události (vysušení, odvoz zbytků apod.). „V asistenčních službám máme také ostrahu pojištěného majetku, například při vykradení, kdy zloděj poškodí dveře, takže není možné zamknout,“ popisuje Káňa. Zde má Kooperativa stanovený limit 10 tisíc korun v nižší verzi PRIMA, ve vyšším KOMFORTU pak 20 tisíc korun. Tuto asistenci najdete rovněž u ČPP, ale pouze ve vyšší variantě Domácí asistence plus. Jako novinku pak ČPP nabízí také asistenční pomoc v případě poruchy fotovoltaické elektrárny, solárního systému nebo wallboxu. V základu ji pouze zprostředkuje, ve vyšší variantě ji do limitu 15 tisíc korun uhradí.

Právník a ajťák na telefonu

Potíže ale mohou nastat i v jiných oblastech každodenního života. Pojišťovny proto postupně portfolio služeb rozšiřují. Například UNIQA má ve variantě za příplatek kybernetickou asistenci, kterou je možné využít například při zneužití platební karty, potížích s e-shopem, zneužití dat či stalkingu. Stejně tak IT asistenci. Zde odborníci pomohou třeba s instalací softwaru, nastavení mobilu či foťáků, záchranou dat či odvirováním.

IT konzultaci a kyberasistenci najdete také ve vyšší verzi služeb u Kooperativy. Pojišťovna hradí 1 hodinu, pro obnovení dat je limit stanovený na 10 tisíc korun. Hodinu IT konzultací zaplatí také ČPP (u příplatkové varianty). A pomoc a služby související s kyberasistencí, obnovou dat, pomocí na dálku, ale také telefonickou právní pomoc nabízí i Generali Česká pojišťovna. Právní konzultaci v rámci asistenčních služeb najdete rovněž u Slavia pojišťovny či Allianz. U těchto typů asistencí bývá omezený počet událostí za rok.

KB pojišťovna zase umí z asistence pokrýt nutný návrat ze zahraničí. Vztahuje se na případy, kdy na pojištěném majetku vznikne škoda minimálně 30 tisíc korun a její odstranění vyžaduje okamžitou přítomnost pojištěného. „V tom případě je hrazena přeprava pojištěného a osob žijících ve společné domácnosti, pokud byli v zahraničí společně, zpět do ČR. To vše za předpokladu, že k jejich původnímu návratu do ČR zbývalo více než 36 hodin,“ popisuje Šimková. Celkový limit je 20 tisíc korun.

„Mimo asistenční služby je součástí pojištění také pomoc klientům při vysokých škodách se splátkami úvěrů na bydlení a náhradním ubytováním,“ vysvětluje Šimková. „V případě, kdy škoda na majetku přesáhne 20 procent celkové hodnoty nemovitosti, KB Pojišťovna hradí klientům až po dobu jednoho roku splátky úvěru a také až 10 tisíc korun měsíčně na náhradní bydlení po dobu rekonstrukce.“

Služby jako oprava domácích spotřebičů či IT asistenci v asistenčních službách tato pojišťovna nemá. Změny a úpravy v oblasti služeb ale plánují, aktuálně jsou ale ještě ve fázi příprav.