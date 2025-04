Zatímco pomník, deska či rám hrobu spadají do soukromého vlastnictví, se samotným hrobem je to jinak. Za místo na hřibově se platí nájemné, které však není až tak závratné. To jednorázový výdaj za pořízení hrobu či hrobky a náklady spojené s pohřbem vyjdou výrazně dráž. S jakými částkami je třeba počítat?