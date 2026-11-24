Když člověk zemře, co by měli jeho blízcí udělat jako úplně první? Jak se liší postup podle toho, zda dotyčný zemře doma, v nemocnici, nebo například v domově pro seniory?
Pokud blízká osoba zemře doma, je třeba volat lékaře, aby úmrtí úředně potvrdil. Nejlépe přes linku 155. Pokud skoná dotyčný v nemocnici nebo v domově seniorů, zajistí první kroky personál.
Ohledání těla provede lékař a vystaví list o prohlídce zemřelého. Pokud je nařízena pitva, zajistí převoz. Převoz na pitvu a odvoz těla jsou ze zákona hrazené zdravotním pojištěním.
Pokud nedojde na pitvu, kdo zajistí převoz zesnulého z místa úmrtí?
Převoz provádí pohřební služba, kterou si rodina zemřelého vybírá. Nemocnice nebo dům seniorů může pozůstalým poradit, nicméně konečná volba pohřební služby je na blízkých.
Jak si správně vybrat pohřební službu?
Vyplatí se ověřit si důvěryhodnost a kvalitu pomocí recenzí na internetu. Důležitá je i transparentnost: podnik má mít dostupný ceník svých služeb. Vždy je potřebná písemná objednávka s konečnou cenou za deklarovaný rozsah služeb. Někdy také pozůstalí nevědí, že i když tělo ze zařízení, kde blízký skonal, provede jedna pohřební služba, mohou ji změnit a jimi vybraná firma další kroky převezme.
Jaroslav Mangl
Dostáváme se k vypravení pohřbu. Kdo ho vlastně zajišťuje?
Vypravitelem pohřbu může být blízký i člověk mimo rodinu, který není v příbuzenském vztahu. Jde hlavně o to, aby byla respektována prokazatelná vůle zemřelého. Dotyčný, který pohřeb objednává, odpovídá za splnění smluvních podmínek a úhradu nákladů.
Jak rychle musí pozůstalí rozhodnout o termínu pohřbu? Kolik času mají na přípravu?
Pohřbení je třeba sjednat do 96 hodin od oznámení úmrtí, tedy do čtyř dnů. Nicméně to neznamená, že se ve stejné lhůtě musí konat i pohřeb. Ten může následovat později. Na organizaci a přípravu je tedy více času. Dnes je možné komunikovat s pohřební službou i na dálku, včetně online objednávky.
Zákoník práce od roku 2025 umožňuje pozůstalým, kterým zemře osoba blízká z rodiny, čerpat jeden až dva dny placeného volna na přípravu pohřbu a vyřízení úředních záležitostí plus jeden placený den na pohřeb. Nárok mají i na dalších pět dnů neplaceného volna.
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Jaké jsou dnes možnosti posledního rozloučení? Co všechno lze přizpůsobit přání zesnulého či jeho rodiny?
Prioritou je důstojnost nakládání s ostatky. Základními možnostmi je pohřbení těla do země s obřadem v pohřební síni nebo jen v kruhu rodinném u hrobky, kremace s obřadem nebo bez obřadu s uložením urny. Rozloučení může být civilní nebo církevní. V poslední době jsou časté i jiné formy rozlučkového obřadu, například v přírodě a méně formální podoby. Pokud neměl zemřelý žádné pozůstalé, kteří by se o takové kroky postarali, bere na sebe tuto roli příslušná obec.
Pokud vezmeme v úvahu nejčastější průběh posledního rozloučení, na kolik dnes může orientačně přijít?
Náklady na hlavní položky lze odhadnout jen v určitém rozpětí, protože se konečná cena řídí konkrétními okolnostmi, regionem, vzdálenostmi, materiálem, přáními pozůstalých a tak dále. V letošním roce se pohybují ceny cca 15-30 tisíc korun pro kremaci bez obřadu s uložením urny do hrobu, 25-50 tisíc korun pro kremaci s obřadem s následným uložením urny. Pohřby do země jsou nákladnější, v rozpětí cca 35-80 tisíc korun nebo i více. V ČR dnes ale výrazně převažuje kremace (cca 85 %) nad ukládáním zemřelého do země. Nezapočítávám zřízení hrobu, náklady na hrobové místo, nápis na pomník, případně smuteční hostinu. To jsou náklady navíc minimálně v desítkách tisíc korun.
Když půjdeme do detailu: z jakých jednotlivých položek se celková cena skládá?
Základem jsou převoz těla, chlazení, hygienické zaopatření, rakev, případně příprava na vystavení v otevřené rakvi, služby obřadníka, řečníka, pohřbení nebo kremace a s tím vším spojená administrativa. I když samotná kremace stojí několik tisíc korun, ostatní výkony při pohřbu celkovou službu prodraží: nájem obřadní síně, květinová výzdoba, parte, případně další extra přání rodiny, jako jsou speciální automobil na převoz či živá kapela.
Proto je nezbytné s vybranou pohřební službou všechny výkony a služby podrobně probrat, popsat a žádat finální položkový rozpočet.
Jak výrazně se mohou ceny lišit podle místa, pohřební služby nebo zvoleného rozsahu služeb? Jsou nějaké typické příplatky, o kterých pozůstalí často nevědí?
Ano, rozdíly jsou opravdu dost podstatné. Je třeba dávat pozor například na sazbu za kilometr jízdy, příplatky za noční či víkendový výjezd, delší uložení těla před pohřbem, nadstandardní rakve, případně další poplatky třetím stranám a subdodavatelům. Vše je třeba srozumitelně nacenit a pozůstalé podrobně informovat. Je přirozené, že po smrti blízkého jsou lidé plni emocí a nesoustředí se tak jako jindy. Vždy by však měli projít položkový rozpočet, zjistit, co za kterým výkonem je, a zda je kalkulace kompletní a cena konečná.
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Existuje nějaká státní finanční pomoc na vypravení pohřbu? Kdo na ni má nárok?
Takzvané státní pohřebné 5 tisíc korun podle zákona náleží jen v přesně specifikovaných případech, zejména pro pohřeb nezaopatřeného dítěte nebo pro pohřeb rodičů nezaopatřeného dítěte. Žádost je třeba podat na Úřadu práce ČR, vyplácí se zpětně s doložením vynaložených nákladů.
V případě finanční tísně je možné žádat tamtéž o mimořádnou okamžitou pomoc. Prostředky slouží především k řešení závažné finanční situace, například když pozůstalým po úmrtí blízkého člověka nezbývají prostředky na základní životní potřeby nebo hrozí ztráta bydlení.
Pokud se rodina rozhodne pro pohřbení do země: kdo zajistí výkop hrobu, uložení rakve a jeho následné zasypání? Kolik tyto úkony stojí?
Zde je úloha pohřební služby spíše organizační, pokud o zprostředkování má klient zájem. Jinak jsou ale tyto úkony v gesci příslušné správy hřbitova, kde bude zemřelý uložený do země. Cena se pohybuje v řádu tisíců korun.
Pokud se rodina rozhodne pro kremaci, kdy a jak se dostane k urně? Jaké jsou možnosti jejího následného uložení?
Urnu si lze převzít osobně v krematoriu, anebo je možné převzetím pověřit pohřební službu. Urnu pak lze uložit do hrobu, případně do kolumbária. Často si ji lidé ponechávají doma, anebo zvolí rozptyl či vsyp. Vždy by ale měli respektovat přání zemřelého. Pokud by chtěli popel umístit mimo hřbitov, je třeba takový úkon promyslet s ohledem na práva vlastníka pozemku na daném místě, na dostupnost, a i na budoucí vývoj v místě, třeba výstavbu. Takové změny by pak ovlivňovaly možnost návštěv pozůstalých i důstojnost zemřelého.
Jak je to s nájmem hrobového místa? Kdo ho sjednává a na jak dlouho?
Hrobové místo se zásadně pronajímá, nelze ho koupit do vlastnictví. Nájem se uzavírá s místní správou hřbitova. Nájemné závisí na konkrétní lokalitě, velikosti hrobového místa a případných doprovodných službách. Urnový hrob nebo kolumbárium jsou menší a provoz je jednodušší, tudíž levnější. Nájem se sjednává zpravidla na deset nebo i desítky let, protože musí respektovat tlecí dobu. Cena se hradí jednorázově za dohodnutou dobu.
Jaké povinnosti má nájemce hrobového místa vůči správě hřbitova?
Nájemce hrobového místa musí platit nájemné, udržovat ho a zajistit i bezpečný stav svého náhrobku a pomníku. Ve smlouvě jsou uvedeny následky neplnění podmínek. Pokud se blíží konec sjednané doby nájmu, musí provozovatel pohřebiště nájemce písemně upozornit nejméně 90 dnů před jejím skončením.
V případě nezaplacení nájemného se hřbitovní správa snaží nájemce kontaktovat a zajistit řádné pokračování. Lhůta pro doplacení činí tři měsíce ode dne, kdy byl nájemce k úhradě písemně vyzván. Není-li známa adresa pobytu nájemce, musí být informace zveřejněna na pohřebišti způsobem v místě obvyklým, nejméně 60 dnů před skončením nájmu.
Co následuje po skončení nájmu?
Pokud nájem skončí a nikdo nepožádá o jeho prodloužení, může být hrobové místo za splnění zákonných podmínek nabídnuto novému nájemci. Skončení nájmu ale neznamená, že lze automaticky odstranit lidské ostatky nebo urny a hrob zlikvidovat. Nezpopelněné ostatky zpravidla zůstávají na původním místě, případně mohou být po uplynutí stanovené tlecí doby a při dodržení příslušných pravidel pietně přemístěny do společného hrobu. Obdobně se postupuje u uren, které není možné předat oprávněné osobě. S hrobovým zařízením, například náhrobkem či kamennými obrubami, se nakládá s ohledem na vlastnická práva majitele a podle příslušných právních předpisů.
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Co když původní nájemce zemřel?
Smrtí nájemce právo nájmu hrobového místa automaticky nezaniká. Přednostně přechází na osobu, kterou nájemce určil. Pokud tak neučinil nebo přechod není možný, přechází právo nájmu postupně na zákonem stanovené příbuzné, případně na dědice.
Existují služby, které zajistí péči o hrob? Kolik taková péče přibližně stojí?
Ano, dostupní jsou kameníci, písmomalíři, čistící služby, zahradníci pro údržbu zeleně, případně lze zajistit i celoroční zapalování svíček a celoroční komplexní údržbu hrobu. Jednorázové výkony stojí zpravidla stovky až tisíce korun, pravidelná péče i více.
Kdy a jak získají pozůstalí úmrtní list? Které další záležitosti je potřeba vyřídit po úmrtí?
Úmrtní list vystavuje lokální matrika podle místa úmrtí, tedy nikoli původního bydliště. Děje se tak zpravidla do 30 dnů od obdržení podkladů od pohřební služby nebo objednatele pohřbení, zejména rodného listu, případně oddacího listu. Úmrtní list dostane oprávněná osoba nebo vypravitel pohřbu zpravidla poštou nebo si ho lze vyzvednout osobně. Je užitečné vyžádat si za mírný poplatek další stejnopisy pro další pozůstalé a pro vyřízení pozůstalosti a úředních záležitostí po zemřelém.
Poté je nutné provést úkony vůči úřadům a institucím, zejména s ohledem na případnou penzi, banky, pojišťovny, zdravotní zařízení, a na vyzvání notáře zahájit dědické řízení.
Co byste doporučil lidem, kteří chtějí svým blízkým ušetřit část starostí v těžké chvíli svého odchodu?
Určitě je dobré mluvit o svých přáních včas. Ideální je přání sepsat a seznámit s nimi rodinu. Velká část lidí nemyslí dostatečně s předstihem na uspořádání svých majetkových záležitostí a na projevení vlastní vůle. Člověk by měl mít doma složku se všemi důležitými osobními dokumenty a doklady. Usnadní tak blízkým složité dohledávání v náročném období. Někteří využívají i službu předplacení pohřbu, zde je ale namístě opatrnost, kdo a jak takovou službu a vložené peníze garantuje. Možné je i pohřební pojištění, ale není u nás moc časté. Pro pozůstalé dnes nabízí některé pohřební společnosti i pohřby na splátky.
Pro pozůstalé platí: rozloučení by mělo být důstojné a v souladu s přáními a povahou zemřelého. Nemusí být okázalé nebo drahé, aby k němu projevilo úctu. Nenechte se proto tlačit do rychlých a nákladných rozhodnutí v těžké chvíli. Pokud chcete rozloučení vynechat úplně, je to na vás. Ale doporučoval bych, abyste si to rozmysleli a poradili se s ostatními pozůstalými, protože i skromný obřad člověka přenese přes důležitý mezník v životě.