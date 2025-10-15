Doba přeje online nákupům z pohodlí domova. Ale určitě je dobré předcházet tomu, abyste nepřišli o peníze i zaplacené zboží. Pokud to jde, trvejte na osobním předání, věc si zkontrolujte a pak předejte peníze. Případně s prodejcem chvíli komunikujte nebo zavolejte na uvedené číslo v inzerátu, ať pak nejste překvapeni, že volané číslo neexistuje.
„Aby se riziko eliminovalo, doporučujeme jednoznačně nakupovat na prověřených e-shopech, například u oficiálních prodejců vstupenek. Poslat peníze předem takovému prodejci je vždy samozřejmě riskantní, ale některé platformy mají ochranu pro kupující. Jedinou možností, jak se v případě podvodného jednání bránit, je podat na podvodníka trestní oznámení. To ale neznamená, že peníze dostanete zpět,“ vysvětluje Zuzana Čepelková, tisková mluvčí Komerční banky.
Nejčastější podvody se dějí při prodeji přes různé sociální sítě. V některých skupinkách na Facebooku se podávají hromadné žaloby a kolují fotky podvodných profilů. Ale to neznamená, že nenaletíte. V dnešní době jsou už různé lsti opravdu propracované. Například vám napíšou, že zboží pošlou odpoledne, že mají rodinné problémy, ztratili telefon a tak dále. Je to proto, abyste hned trik neodhalili a co nejdéle věřili, že zboží dorazí.
|
Komunikaci s prodejcem nemažte
Pokud už víte, že jste přišli o peníze, kontaktujte e-shop, ale i platformu, přes kterou jste platili. U převodu na účet například přes Revolut je možné podat reklamaci platby a vyplnit potřebný popis podvodu. Proto nikdy nemažte komunikaci, dokud nemáte zboží u sebe. Poslouží jako důkazní materiál. Určitě je správné se co nejdříve také obrátit na Policii a podat trestní oznámení.
„Vždy nabádáme nejdříve kontaktovat daný e-shop, a pokud se k tomu prodávající patřičně nepostaví, tak do reklamace přiložit e-mailovou komunikaci, ze které je jasné, že snaha kupujícího oslovit obchodníka proběhla,“ radí Lukáš Kropík z tiskového oddělení České spořitelny.
|
Podvedli vás? Využít můžete chargeback
Při platbě kartou máte ještě další šanci, jak získat peníze zpět. Jde o takzvaný chargeback, což je proces zpochybnění a vrácení platby kartou přes banku. V případě, že narazíte na podvodníka, kterému jste poslali peníze a on své závazky nesplní (nedodá zboží, neposkytne služby, pošle nepravé lístky na koncert atd.), můžete tuto službu využít tím, že kontaktujete banku.
Chargeback je v podstatě ochranný nástroj spotřebitele, který se používá jako poslední možnost po selhání běžné reklamace u obchodníka. Banka pak případ posoudí a případně ji řeší prostřednictvím karetních společností jako Visa nebo Mastercard.
„Typickým příkladem chargebacku je situace, kdy si zákazník objedná zboží na zahraničním e-shopu, zaplatí kartou online, ale objednávka ani zboží nedorazí a komunikace s obchodem selhává. V takovém případě je možné obrátit se na banku, u níž byla platba provedena, a transakci reklamovat. Klíčové je doložit co nejvíce podkladů – fakturu, potvrzení o objednávce, doklad o platbě či výpis z účtu, případně fotografie zboží nebo e-mailovou komunikaci, která dokládá neúspěšné pokusy o kontakt s e-shopem,“ uvádí Petr Milata z ČSOB.
Kouzlo chargebacku je v tom, že umožňuje strhnout e-shopům peníze a vrátit je zpět na kartu klientovi. Ani tato služba není všemocná.
|
„Bohužel neumíme získat zpět peníze, které klient sám odešle (platby sám potvrdí v aplikaci George) na základě zmanipulování podvodníkem. V případech, kdy se klient stal obětí tzv. phishingu a peníze odeslal neznámo kam, pravidla kartové asociace nám neposkytují možnost zahájit chargeback. Pro takové případy doporučujeme, aby klienti měli sjednáno u nás Pojištění osobních věcí a karet, které chrání i proti phishingovým útokům,“ dodává Lukáš Kropík z České spořitelny.
Zvažte všechna rizika
Nepříjemná situace může nastat i z druhé strany, kdy vy jste prodávající. Nikdy tedy neposílejte zboží, dokud nemáte peníze od kupujícího na účtu. Vaše dobré úmysly se vám mohou vymstít. Ať už tedy prodáváte, nebo kupujete zboží přes internet, buďte obezřetní. Pokud riskujete třeba nákup lístků na koncert přes neoficiální prodejní portál, počítejte s tím, že můžete o své peníze přijít, nebo zjistit nepravost vstupenek až u vstupu na akci.