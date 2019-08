Mám z OSVČ přejít na s.r.o? Co vše brát do úvahy, radí odbornice

Před zhruba čtyřmi lety jsem si založil živnost jako řemeslník a stal jsem se OSVČ. V podnikání se mi daří, vybavil jsem se kvalitními nástroji a o klienty není nouze. Nyní uvažuji, zda by pro mě nebylo výhodnější založit vlastní firmu. Asi s.r.o. Mnoho mých klientů říká, že by to bylo lepší, že to působí navenek lépe. Diví se, že jsem stále živnostník. Moje žena také podniká, má svoje s.r.o. a dva zaměstnance. Když se ale podívám na její podnikání a na to své, přijde mi, že má s některými věcmi daleko více starostí než já. Také si nejsem jistý, jak bych si mohl potom vyplácet peníze za práci. Navíc jsem slyšel, že bych možná platil víc na daních. A jak by to bylo například s mým řemeslnickým náčiním, mohl bych ho dále používat i v nové firmě?

Jak je to s vedením účetnictví?

Obavy, že bude vedení účetnictví a celková administrativa okolo právnické osoby náročnější, mohou být oprávněné. Živnostníci mohou své příjmy a výdaje evidovat pomocí daňové evidence. Vedou si tak jednoduchý přehled o tom, co utržili, a co vydali v rámci svého podnikání.

Oproti tomu právnická osoba musí vést účetnictví. Díky tomu je možné lépe a přesněji rozklíčovat, jak firma funguje. Díky správnému a věrohodnému vedení účetnictví je také možné řídit a rozvíjet společnost, avšak živnostníkovi může daňová evidence také postačovat. Další úlevou v tomto ohledu je pro fyzické osoby možnost využívání výdajových paušálů.

Šárka Pelikánová (29) Je majitelkou a zakladatelkou rodinné firmy Connect Economic Group.

Zaměřuje se na poradenství v účetnictví, daních a mzdách.

Pracovala v Japonsku jako analytička v investičním fondu a studovala tam MBA.

Jak je to s daněmi?

Právě výdajové paušály jsou jedním z důvodů, proč velké množství podnikatelů stále preferuje podnikání na fyzickou osobu. Živnostníci mají možnost, aby si uvedli 30 až 80 % svých příjmů jako své výdaje. Procentuální sazbu pak většinou určuje, o jakou živnost se jedná. Využíváním výdajových paušálů zároveň mizí povinnost evidovat a archivovat účtenky a doklady od výdajů, které v rámci podnikání měli. Pokud se ovšem živnostník rozhodne, že chce evidovat skutečné výdaje, má k tomu právo.

Z hlediska daně z příjmu jsou však odlišné sazby pro OSVČ, a pro právnické osoby. U fyzické osoby je to sazba 15 %, u právnické osoby 19 %. Fyzické osoby dále mohou od svého daňového základu odečítat různé slevy, či například úroky z hypotéky a další. Díky tomu mají možnost výslednou daňovou povinnost odvíjet od nižší částky.

Jak je to s výplatou odměny za práci při podnikání?

Vyplácení si odměny je pro řadu lidí jedním z hlavních bodů, který při výběru formy podnikání zkoumají. U fyzické osoby (tedy OSVČ) a právnické osoby (například s.r.o.) existují podstatné rozdíly, a je potřeba s nimi před vybráním si jedné či druhé možnosti počítat. Základem je, že fyzická osoba má v podstatě možnost se zdaněnými příjmy volně nakládat. V praxi to znamená, že když živnostník zaplatí veškeré své závazky dodavatelům a státu, může si zbytek peněz nechat.

Oproti tomu právnická osoba musí veškeré finanční transakce striktně evidovat, a není možné s financemi libovolně nakládat. V případě, že chce podnikatel získat peníze ze svého s.r.o., má možnost počkat na konec roku, kdy si po zpracování účetní závěrky a daňového přiznání může vyplatit dividendy. Ty budou ale zdaněny 15% sazbou, a je potřeba je uvést v daňovém přiznání za příslušný rok.

V případě nutnosti pravidelného vyplácení peněz z podnikání je možné se nechat zaměstnat ve vlastní firmě. To s sebou nese pravidelné velké náklady na odvodech sociálního a zdravotního pojištění. Fyzická osoba (OSVČ) za sebe rovněž odvádí pravidelně sociální a zdravotní pojištění, to se ale vypočítá na základě daňového přiznání z předchozího roku.

Jak je to s převodem majetků?

V případě, že chce podnikatel přejít z jedné formy podnikání do druhé, může tak učinit bez převodu jakéhokoliv majetku. Tím pádem živnostník své podnikání jako fyzická osoba přeruší či zastaví, a založí si některou z forem právnické osoby.

U řady řemeslníků často dochází k tomu, že mají velké množství nástrojů k vykonávání živnosti, které by chtěli převést. Vše je možné zařídit pomocí tzv. vložení obchodního závodu do právnické osoby. Dalšími možnostmi jsou potom odkupy majetku od jednoho subjektu druhému. V případě, že dojde k vložení obchodního závodu, nebo k jiné formě převodu majetků mezi dvěma subjekty, je potřeba vše řádně konzultovat s právníkem, daňovým poradcem i účetním. Takové transakce totiž musí být provedeny podle platných zákonů. U některých transakcí je vyžadován také odhad znalcem.

Jak je to s ručením majetku?

Živnostník, majitel firmy či její jednatel mají v rámci práva odlišné míry ručení svým majetkem. Tuto problematiku je proto dobré konzultovat s právníky. Mnoho podnikatelů také nezná zásadní rozdíl mezi právy a povinnostmi, když jsou majiteli firmy a jednateli firmy. A jednatelé společnosti si mnohdy neuvědomují, jak zodpovědné je jejich postavení ve firmě. V oblasti účetnictví si například často nepřipouští, že za účetní závěrku jsou plně odpovědní oni, nikoliv účetní.

Jak je to v případě úmrtí nebo odchodu zakladatele?

Mnoho podnikatelů své podnikání chce časem opustit, nebo z vážných důvodů musí živnost ukončit. V takovém případě forma podnikání na fyzickou osobu velmi omezeně upravuje možnosti prodeje know-how, klientské základny či značky.

Rozličné formy pak nabízí například s.r.o., která je z hlediska zakládání nejpopulárnější formou právnické osoby v České republice. Takovou firmu je možné prodat, a to jak celou, tak i její část, nebo si ponechat možnost ovlivňovat chod firmy udržením si podílu ve firmě a správu přenechat jiným. Další možností je prodat nehmotný majetek firmy. Je tedy možné zaručit kontinuitu prací i po odchodu zakladatele, nebo zachovat rodinnou tradici výroby a poskytování určitých produktů a služeb.

Vše je opět potřeba konzultovat s daňovým poradcem, a to především kvůli případné míře zdanění. Tyto transakce mají ovšem vliv i na účetnictví firmy, proto je zapotřebí rady a pomoci kvalitního účetního.