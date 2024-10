Poradna: Manžel podnikal a teď zemřel. Jak řešit daňové přiznání?

Je nutné vždy podat za zemřelého podnikatele daňové přiznání, nebo se tato daňová povinnost odvíjí až za určité podmínky?

Pokud vznikla povinnost podat daňové přiznání za rok 2024, tedy například v situaci, kdy je roční zdanitelný příjem zemřelého vyšší než 50 tisíc korun, je osoba spravující pozůstalost povinna podat za zemřelého daňové přiznání.

Jestliže tedy zemřelý podnikatel neměl příjmy nad limit, nevzniká povinnost vyplnit daňové přiznání, stejně jako ostatním daňovým poplatníkům. Pokud podnikatel (zůstavitel) zemře na začátku roku, tedy ještě před odevzdáním daňového přiznání za uplynulý rok, pak je nutné odevzdat i „řádné“ daňové přiznání za celý předcházející kalendářní rok.

Pokud měl zemřelý podnikatel zdanitelný příjem vyšší než 50 tisíc korun a zemřel nyní v říjnu, za jaké časové období je nutné daňového přiznání podat? A kdo přesně má tuto povinnost?

Základní daňové přiznání za zemřelého se podává za období od 1. ledna do dne předcházejícího úmrtí. Lhůta pro podání daňového přiznání je tříměsíční a neprodlužuje se. Daňové přiznání přitom podává ten, kdo spravuje pozůstalost, což zpravidla bývá jeden z dědiců.

Jak je to s uplatněním slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění na děti?

V daňovém přiznání za zemřelého je samozřejmě možné uplatnit daňové slevy a daňové odpočty. Sleva na poplatníka za rok 2024 činí 30 840 korun a uplatňuje se v plné výši, bez ohledu na to, že zemřelý nepodnikal po celý rok.

Uplatnit je možné i daňové zvýhodnění na děti, a to bez ohledu na to, zda podnikatel uplatňoval paušální nebo reálné výdaje. Podmínkou ale je mít dostatečný příjem. Nárok na roční daňový bonus vypočtený v daňovém přiznání letos vzniká, jestliže aktivní příjmy z podnikání dosahují alespoň šestinásobku minimální mzdy, za rok 2024 tedy 113 400 korun. Při nižších rozhodných příjmech nelze roční daňový bonus získat.

Daňové zvýhodnění na děti v roce 2024 Sleva v Kč 1. dítě 2. dítě 3. dítě a další Ročně 15 204 22 320 27 840

Z daňového pohledu je ale jistější propočítat, zda pozůstalá manželka nedosahuje vyšší příjmy. Je totiž výhodnější, když daňové zvýhodnění na děti uplatňuje rodič s vyššími příjmy, protože v takovém případě se vždy využije daňové zvýhodnění na děti v plném rozsahu.

Co když se ale dědické řízení protáhne a nebude letos ukončené?

Když není dědické řízení ukončené do konce roku, kdy zůstavitel zemřel, podává se daňové přiznání za období ode dne úmrtí do konce roku, přičemž zákonnou tříměsíční lhůtu je v tomto případě možné prodloužit jako při klasickém vyplňování daňového přiznání, například z důvodu, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce.

Pokud trvá dědické řízení příliš dlouho a protáhne se až do roku 2025, vyplňuje se ještě další daňové přiznání za období od prvního ledna do dne přecházejícího ukončenému dědickému řízení. V těchto daňových přiznáních již není možné uplatnit slevu na poplatníka ani daňové zvýhodnění na děti.

Jak je to s možným přeplatkem na pojistném?

Úmrtím podnikatele končí vykonávaná činnost a zaniká povinnost platby měsíčních záloh na sociální a zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovna i Okresní správa sociálního zabezpečení by měly být o úmrtí informovány, zpravidla tuto informací získávají od matriky obecního či městského úřadu.

V praxi však může za příslušný rok vzniknout nárok na přeplatek na zdravotním a sociálním pojištění, pokud jsou zaplacené zálohy během roku vyšší než roční sociální a zdravotní pojištění. Pro obdržení případného přeplatku na sociálním či zdravotním pojištění je však nutné vyplnit a odevzdat zdravotní pojišťovně a příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení přehledy.

Jak řešit nárok na pozůstalostní důchody a s čím je třeba počítat?

Po zemřelém manželovi má vdova nárok na vdovský důchod a děti na sirotčí důchod. Přičemž podmínky stanoví zákon o důchodovém pojištění. Vhodné je žádosti o pozůstalostní důchody řešit osobně na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Dnes je již možné se také předem objednat prostřednictvím objednávkového systému ČSSZ, aby měl žadatel jistotu vyřízení své záležitosti v předem zvolený termín a čas.

Pozůstalostní důchody v Česku Pozůstalí Počet Průměrný důchod v Kč sirotci 42 500 10 581 vdovy* 18 724 13 045 vdovci* 4 794 11 877 Zdroj: ČSSZ, stav ke konci června 2024,*sólo pozůstalostní důchod

Vzhledem k tomu, že podnikatelé odvádějí v průměru méně na sociálním pojištění než zaměstnanci, jsou i vypočtené pozůstalostní důchody zpravidla podprůměrné.