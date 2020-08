Ztráta bankovní karty v cizině: Jak vám pomůže vaše banka a kolik to bude stát

Na placení kartou si Češi zvykli a nejinak je tomu i v případě zahraniční dovolené. V průměru každý druhý turista platí za hranicemi spíše kartou nebo kombinací karty a hotovosti. O způsobu placení se rozhodují podle země, do které plánují cestu. Vyplynulo to z průzkumu Expobank.

„Dlouhodobě sledujeme rostoucí zájem Čechů o placení kartou v zahraničí na úkor placení v hotovosti, protože bezhotovostní transakce je pro turisty nejen pohodlnější a bezpečnější oproti nošení hotovosti, ale také mají jasný přehled o každé útratě. Navíc zcela odpadá starost s výměnou peněz,“ uvádí Přemysl Valouch z Expobank.

Jenže co v případě, že jsme v zahraničí na dovolené a kartu jsme ztratili? Samozřejmě, co nejdříve ztrátu nahlásit bance, která provede blokaci. Zablokovat kartu lze i v internetovém či mobilním bankovnictví nebo můžete zavolat svému bankéři. Většina bank má pro hlášení ztráty nebo odcizení karty speciální telefonní číslo, často i non-stop linku. Blokace karty je zdarma, za vystavení nové karty si banky ale mohou účtovat poplatek.

Rychlá pomoc: Emergency Card a Emergency Cash

Kartu jsme zablokovali, jenže bez peněz si zbytek dovolené asi moc neužijeme. Zmapovali jsme, jaké jsou možnosti. Z třinácti oslovených bank pouze tři tuto situaci neřeší, standardně novou platební kartu doručují jen v rámci České republiky.

A jejich doporučení? Vzít na dovolenou karty dvě a nosit je odděleně. Jednu kartu přitom může mít partner nebo partnerka. „Při ztrátě karty se pak díky okamžitým platbám dají převést peníze na účet obratem. Je to nejlevnější a nejrychlejší varianta. Vzhledem k tomu, že banky nabízí účty zdarma, není problém mít dva účty a tedy dvě karty,“ radí Markéta Dvořáčková z Equabank.

Česká spořitelna, ČSOB a Poštovní spořitelna a Komerční banka nabízejí speciální službu, Emergency Card Replacement (Poskytnutí náhradní karty) a Emergency Cash Advance (Náhradní hotovost na přepážce). Obě tyto služby jsou zpoplatněny, pokud ale máte sjednáno pojištění ztráty a krádeže platební karty, můžete uhrazené poplatky nárokovat jako škodnou událost.

Kolik si banky účtují Banka Emergency Card Emergency Cash Zaslání nové karty Air bank NENABÍZÍ NENABÍZÍ 100 Kč Banka CREDITAS NENABÍZÍ NENABÍZÍ NENABÍZÍ Česká spořitelna 3 000 Kč 3 000 Kč NENABÍZÍ ČSOB a Poštovní spořitelna 4 000 Kč 3 000 Kč skutečné náklady na zaslání Equabank NENABÍZÍ NENABÍZÍ NENABÍZÍ Expobank NENABÍZÍ NENABÍZÍ řeší individuálně Fio banka NENABÍZÍ NENABÍZÍ řeší individuálně Hello bank NENABÍZÍ NENABÍZÍ NENABÍZÍ Komerční banka 4 000 Kč 3 500 Kč NE mBank NENABÍZÍ NENABÍZÍ řeší individuálně MONETA Money bank NENABÍZÍ NENABÍZÍ skutečné náklady na zaslání Raiffeisenbank NENABÍZÍ NENABÍZÍ 2 000 Kč UniCredit Bank NENABÍZÍ NENABÍZÍ skutečné náklady na zaslání

Výhodou těchto služeb je, že jsou rychlé. U karet Visa trvá zaslání do zahraničí tři pracovní dny, u karet Gold a Infinity pouze den. Podobně i náhradní hotovost – tedy možnost vybrat si peníze v bance v místě pobytu. „U karet Visa je služba poskytována do tří pracovních dní, u karet Gold a Infinity do jednoho pracovního dne od požádání. U karet Mastercard do jedné hodiny po odsouhlasení výplaty,“ vysvětluje Lukáš Kropík z České spořitelny.

Nevýhodou náhradní (nouzové) karty je to, že je bez PINu, takže nevyberete hotovost z bankomatu.

Zaslání nové karty za stovku i za dva tisíce

Jak bezpečně s kartou na cesty Mějte s sebou více karet nebo různé prostředky k platbě.



Nenoste všechnu svou hotovost a všechny karty na jednom místě.



Rozhodně si nepište PIN na kartu nebo poblíž ní.



Při používání v obchodě nedávejte kartu z ruky.



Ukradenou či ztracenou kartu řešte neprodleně se svou bankou a místní policií.



Poznamenejte si číslo na hotline své banky kvůli případné blokaci karty.



Pokud máte novou kartu, před objezdem do ciziny ji aktivujte a případně zvolte vlastní PIN. Doporučujeme ji minimálně jednou použít ještě v Česku.



Před cestou do vzdálenějších končin se obraťte na svou banku a ověřte si, zda pro daný region nemá nastavena nějaká omezení. Zdroj: banka CREDITAS

Sedm z námi oslovených bank vám zašle novou kartu, se kterou můžete platit i vybírat z bankomatu, i na vaši dovolenkovou adresu.

Raiffeisenbank si účtuje poplatek 2 000 Kč, kartu zasílá kurýrem. Ostatní banky cenu účtují zpravidla podle skutečných nákladů. Airbank má poplatek 100 Kč. „Tento poplatek jsme chtěli stanovit jednotný, abychom nemuseli my ani klient řešit, jaké bude zrovna pro jeho adresu konkrétní poštovné, je to tedy zjednodušení pro obě strany,“ říká Jana Karasová z Air bank. Zároveň ale upozorňuje, že doručení karty může trvat až týden, podle místa, kde se zrovna zdržujete.

Určitě se proto s bankou předem domluvte nejen na ceně za dodání, ale hlavně na termínu, aby se nestalo, že nová karta vás bude hledat v hotelu a vy už dávno budete doma.

Existují i rychlejší řešení. „Pokud má klient chytrý telefon a přístup na internet, může si do platební aplikace během chvíle nahrát novou nebo náhradní kartu a platit,“ přibližuje Jana Karasová. Podobně si urychlí přístup ke svým financím klienti Moneta Money bank i mBank. „S operačním systémem Android a kartou Mastercard lze v mobilní aplikaci mBank proměnit svůj telefon na platební kartu stiskem jednoho tlačítka,“ říká Štěpán Dlouhý z mBank.

I to má ale svůj háček, placení mobilem je možné jen na bezkontaktních platebních terminálech, které v některých zemích nemusí být tak široce rozšířené.