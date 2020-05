Letí platby mobilem. Ale víte, jakou kartou platíte?

BEZKONTAKTNÍ KARTY Banky v ČR vydávají primárně bezkontaktní karty. V ojedinělých případech můžete zažádat o starší typ kontaktních karet – to jsou ty, které je třeba vložit do bankomatu či do terminálu, nestačí je jen přiložit. Bezkontaktní karty mají několik výhod: platba s nimi je rychlejší,

u plateb do 500 korun nemusíte řešit PIN,

při výběru z bankomatu je bezpečnější „pípnout“ a kartu nikam nevkládat, ale i několik nevýhod: do 500 korun nemusí být platba potvrzena PIN, když vám ji někdo ukradne a stačí párkrát zaplatit dříve, než si ztráty všimnete a kartu zablokujete, budete mít s vrácením peněz u některých bank problémy,

jednoduché „pípnutí“ svádí k utrácení.