Pečuje o děti zesnulé dcery, změny v odměnách ji dostaly do finanční tísně

Zprostředkovaní pěstouni jsou ti, které pro nezletilé dítě vybral sám úřad z takzvané evidence žadatelů o pěstounskou péči. Díky novele si polepší v některých případech i o tisíce korun. Jejich odměna se totiž odvíjí od minimální mzdy. Pak je tu ale ještě skupina takzvaných nezprostředkovaných pěstounů, kdy je pěstounem dítěte většinou prarodič nebo jiný příbuzný. Ti nepobírají odměnu pěstouna, ale příspěvek při pěstounské péči.

„Jedná se o pěstounskou péči, kdy je dítě v osobní péči osoby příbuzné nebo blízké, případně si pěstoun sám dítě vybral a požádal o jeho svěření do své pěstounské péče,“ definuje nezprostředkovanou pěstounskou péči Úřad práce ČR (ÚP ČR).

Jde tedy o situace, kdy krajský úřad nerozhodoval o zařazení žadatele do příslušné evidence. A na rozdíl od zprostředkovaných pěstounů si od ledna 2022 tito pěstouni pohoršili.

„Výše dávky se odvíjí od násobku životního minima v závislosti na počtu svěřených dětí a jejich zdravotním stavu. V případě prarodičů a praprarodičů je násobek nižší,“ uvádí ÚP ČR.

Dávka nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění. To znamená, že takový pěstoun není z titulu pobírání příspěvku při pěstounské péči zdravotně a sociálně pojištěn.

„Bio pěstouni“ od ledna řeší, jak dál

Praxe ukazuje, že novela zákona přivedla do finančních potížích nejednoho „bio pěstouna“. Tedy toho, který je k dítěti, které si vzal do péče, v příbuzenském vztahu. Jde přitom většinou o prarodiče nezletilých vnoučat, kteří tak často v době několika let před důchodem musí skloubit zhoršující se zdravotní stav s péčí o malé dítě.

To dokládá i příběh 60leté Jany. Ta se po úmrtí dcery ujala dvou malých dětí ve věku šest a osm let. Je tak pěstounka nevybraná úřadem, ale určená soudní cestou. „Ze dne na den se mi obrátil život naruby. Před pár lety jsem zůstala doma, abych se postarala o děti po mé dcerce. Nyní přijdeme o více než šest tisíc korun měsíčně,“ říká paní Jana k dopadům novely do jejího domácího rozpočtu.

A snížením měsíčního příjmu její starosti nekončí. Nezprostředkovaní pěstouni, mezi které patří i paní Jana, si totiž musí od ledna 2022 platit povinné odvody. „Hledala jsem i práci, byť i na zkrácený úvazek, u nás v regionu se toho ale moc nenabízí. Je mi 60 let a mám něco málo přes dva roky do řádného starobního důchodu,“ říká s tím, že zaměstnavatelé dávají přednost mladším ročníkům.

Řešení: předčasný důchod nebo předdůchod

Od ledna se proto paní Jana kvůli pokrytí povinných odvodů registrovala na úřadu práce a začala si hledat práci. Svou nešťastnou situaci řešila s několika odborníky. Nakonec došla k závěru, že má na výběr ze dvou možností. Tou první je požádat o předčasný důchod, na který už má nárok. Druhá varianta je pak čerpat předdůchod z penzijního spoření.

„U státního předčasného důchodu je třeba ale počítat s jeho trvalým zkrácením,“ upozorňuje na jednu z nevýhod předčasné penze finanční poradce skupiny Partners David Kučera. Dodává, že krácení se odvíjí od délky doby, která chybí od data přiznání předčasného důchodu do dosažení plného důchodového věku. Úřady si pak sníží výši předčasného důchodu za každých započatých 90 dní předčasnosti.

Předčasný důchod úřady přiznají jen těm, kteří splňují minimálně 35 let účasti na důchodovém pojištění. A navíc, pokud je důchodový věk žadatele nižší než 63 let, pak má nárok na odchod do předčasného starobního důchodu nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku. Pokud je důchodový věk stanoven alespoň na 63 let, pak jej úřady přiznají o pět let dříve, nikoli však před dosažením alespoň 60 let věku.

Konkrétně u případu paní Jany poradce připomíná, že předčasný důchod od státu jí limituje možnost výdělku. V době jeho čerpání si jako každý penzista v její situaci smí přivydělat jen takovou částku, která mu neukládá účast na důchodovém pojištění.

„Jedinou možností přivýdělku se tak stává práce na dohodu o provedení činnosti, při které měsíční příjem nesmí přesáhnout 3 500 korun. U dohody o provedení práce je to 10 tisíc korun za měsíc,“ vysvětluje David Kučera. Dodává, že omezení výdělku u předčasného důchodu končí dnem dosažení věku pro přiznání řádného starobního důchodu.

Řešení pro paní Janu

Druhá a pro paní Janu výhodnější možnost, jak si zajistit příjem, je požádat si o předdůchod z penzijního spoření. Tím by se vyhnula trvalému zkrácení důchodu od státu v případě čerpání předčasné penze. A současně by za ni zdravotní pojištění hradil stát.

„Podmínkou pro čerpání předdůchodu je minimální výše naspořené částky. To může být pro některé klienty překážkou. Nicméně i to se dá vyřešit jednorázovým vkladem,“ říká David Kučera. U dvouletého předdůchodu čerpaného v letošním roce musí mít žadatelé naspořeno alespoň 266 736 korun, u pětiletého pak 666 840 korun. „Z hlediska důchodového pojištění je předdůchod vyloučenou dobou a neovlivňuje osobní vyměřovací základ, z nějž se později vypočítává starobní důchod,“ upřesňuje poradce.

Předdůchod nevylučuje uzavření pracovního poměru nebo založení živnosti. Upozornit je třeba na to, že jej čerpají jen účastníci doplňkového penzijního spoření, nikoli starého penzijního připojištění. I to se ale dá podle Kučery vyřešit.

„Naspořené peníze se převedou z penzijního připojištění do doplňkového penzijního spoření a po dokončení transakce pak mohou klienti požádat o předdůchod,“ uzavírá David Kučera s tím, že celý proces netrvá déle než čtyři měsíce.