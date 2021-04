Za psa odpovídá jeho majitel. Pokuty mohou dosáhnout až 100 tisíc korun

Pořídit si psa, když jste zrovna na home office, vypadá jako dobrá volba. Máte čas si na sebe zvyknout a zvířecího člena rodiny aspoň trochu vychovat. Má to ale i své nevýhody a úskalí. Například pokud si nebudete sami vědět rady s výchovou, těžko se vám bude hledat odborná pomoc, psí školky i školy mají velmi omezený provoz.

„Potíže v budoucnu může dělat i to, že pes si navykne, že je stále s někým, a až jednou bude muset zůstat sám, může trpět separační úzkostí, tedy nejen naříkat, ale třeba i demolovat byt,“ upozorňuje mluvčí Českomoravské kynologická unie (ČMKU) Vladimíra Tichá.

A je také třeba si uvědomit, že o psa se budete muset starat a věnovat mu nejen čas, ale i finance i poté, až se vrátíte do práce a děti do školy. Nebo budete chtít na dovolenou a ne všude je možné brát psa s sebou, a pak se otevírá otázka přímo nerudovská, kam s ním? „Příkladů možných problémů by se našlo ještě dost, ale jeden z nich může být zvlášť závažný. Lidé přicházejí o práci a rodinné rozpočty začínají být napjaté. Vejde se do nich pes?“ uvažuje Vladimíra Tichá.

Mít psa je nejen radost, ale i velká zodpovědnost. Každý majitel psa má řadu povinností a za jejich nedodržení hrozí poměrně vysoké pokuty.

1. Přihlášení a poplatek

Psa musíte přihlásit do evidence chovatelů psů, místní poplatek ze psů se hradí každý rok. Částky si určují obce samy, budou se tedy v různých obcích lišit, maximální možná výše je však 1 500 Kč ročně, u seniorů nad 65 let maximálně 200 Kč. Máte-li ovšem více psů, mohou být poplatky za dalšího vyšší až o polovinu. Naopak osvobozeni od poplatků jsou například nevidomí nebo držitelé průkazu ZTP.

Pokuta za nedodržení:

Za nepřihlášení psa do evidence chovatelů lze uložit pokutu do 100 tisíc Kč. V případě nezaplacení poplatku ze psů včas a ve správné výši lze vyměřit platebním výměrem poplatek v trojnásobné výši a v případě nezaplacení jej vymáhat formou exekuce dle daňového řádu.

2. Bez čipu je očkování neplatné

Pes musí mít čip. Štěňata musí být identifikačně označena čipem do tří měsíců věku, nejpozději ale do dne, kdy opouští chovatele. Pokud je dodržen ze zákona vyplývající postup, jdou náklady na čipování za chovatelem, nikoliv za nabyvatelem štěněte, a to i v případě psů bez průkazu původu. U dospělých psů musí zajistit čipování majitel.

Psa musíte nechat očkovat proti vzteklině a dále jej pravidelně přeočkovávat. Veterinární lékař vám také vystaví očkovací průkaz.

A tady je to trochu složitější. „Pokud pes není identifikačně označen čipem, nemá, bez ohledu na to, zda je či není očkován, platné očkování proti vzteklině,“ vysvětluje mluvčí ČMKU. Výjimku tvoří psi narození do července 2011 s čitelným tetováním.

Pokuta za nedodržení:

Za nenaočkování psa lze uložit pokutu do 20 tisíc Kč, za neoznačení psa čipem lze uložit pokutu do 50 tisíc Kč.

3. Pohyb psů

Zjistěte si, zda obec nemá vyhláškou upravený volný pohyb psů. To se týká i míst, kam s pejskem jedete na výlet nebo na dovolenou. A pozor na volný pohyb psů v lese. „Může jít o honitbu a pak bude mít myslivec právo psa zastřelit, samozřejmě za splnění zákonem daných podmínek, například nesmí to být vodicí nebo záchranářský pes, musí to být dále než 200 metrů od obydlí apod.,“ uvádí advokát Pavel Nastis.

Jako majitelé psa musíte například také zamezit vniknutí zvířete na pozemní komunikaci. „Pokud pes vběhne pod kolo a cyklista se poraní, nebo se bude potulovat po silnici a způsobí dopravní nehodu, už neplatí, že to je zvíře a nikdo nenese zodpovědnost. Zodpovídat se bude majitel psa a ten bude hradit i případné škody,“ potvrzuje mluvčí ČMKU.

Pokuta za nedodržení:

Za porušení pravidel volného pohybu psů lze uložit pokutu do 100 tisíc Kč.

4. Za škody odpovídá majitel psa

A ještě jedna povinnost, obecná povinnost odpovědnosti za škodu. Pokud váš pes někoho pokouše a způsobí mu škodu, budete se zodpovídat vy. Roztržené kalhoty asi snadno nahradíte, horší to bude v případě škody na zdraví.

„Tady už půjde o trestněprávní odpovědnost, zpravidla bude kvalifikována jako nedbalostní trestný čin, pokud byste ale psa na někoho úmyslně poštvali, půjde o úmyslný trestný čin ublížení na zdraví,“ uzavírá Pavel Nastis.