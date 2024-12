Finance na dosah. Jak na penzijko, stavebko a DIP, abyste nepřišli o peníze

Začněme novinkou letošního roku – dlouhodobým investičním produktem (DIP), který si sjednalo od ledna už přes 80 tisíc Čechů. DIP nabízí už více jak tři desítky společností, které umožňují klientům, aby si své investice pro zajištění v penzi poskládali flexibilněji než například v doplňkovém penzijním spoření. Stát jej podporuje prostřednictvím daňové úspory.

Za každý rok můžete od daňového základu odečíst každou korunu vloženou na DIP, a to až do výše 48 000 Kč. Na dani tak můžete ušetřit až 7 200 Kč (při 15procentní sazbě), pokud daníte sazbou 23 procent, ušetříte až 11 040 Kč. Chcete-li tedy ušetřit na daních nejvyšší možnou částku, pohlídejte si, abyste na svůj DIP účet (nebo účty) v součtu vložili do konce roku 48 000 Kč.

Účtů DIP můžete mít založených klidně více, ale limit je pro ně společný a vztahuje se i na další daňově podporované produkty na stáří, jako jsou doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění, pojištění dlouhodobé péče nebo investiční životní pojištění. Na DIP vám může také přispět ročně až 50 000 Kč zaměstnavatel, aniž by tyto peníze podléhaly povinným odvodům. Limit 50 000 Kč je opět společný i pro další produkty, na které může zaměstnavatel přispívat.

Prostředky v rámci DIP lze různě přesouvat a reinvestovat, ale pokud je z účtu vyberete před dosažením 60 let věku, musíte uplatněné slevy na dani za posledních 10 let zpětně dodanit. Příspěvky zaměstnavatele v takovém případě dodaníte za celou dobu. Proto je vhodnější mít DIP založených více, uplatňovat slevu poměrně, a v případě nutnosti – například kvůli nějakému náhlému výdaji, který nepokryje rezerva – „sáhnout“ do jednoho produktu a v dalších prostředky nechat netknuté. Dodanit byste tak museli jen slevy vzniklé v rámci jednoho účtu.

Nepřicházíte o státní příspěvky u penzijka?

Důležitými změnami letos prošlo i spoření na penzi, ať už máte novější doplňkové penzijní spoření nebo starší penzijní připojištění, tedy tzv. transformované fondy. Stát od července zvýšil maximální příspěvek z 230 Kč na 340 Kč měsíčně, ročně tak můžete od státu získat až 4 080 Kč. Je ale nutné zvýšit i vlastní úložky. Od července tak musíte posílat minimálně 500 Kč měsíčně. Za to vám stát přispěje 100 Kč, na nejvyšší příspěvek pak dosáhneme při úložce 1 700 Kč měsíčně.

Před zavedením této změny si méně než 500 korun na spoření na penzi posílalo okolo půl milionu Čechů. Ti kteří posílanou částku nenavýšili, tak od státu nyní nic nedostávají. Určitě se tedy vyplatí spojit se svým finančním poradcem či penzijní společností a probrat optimální nastavení plateb. Nelze jen zvýšit pravidelnou platbu, ale penzijní společnost je o tom třeba dopředu informovat.

Změna výše pravidelné platby je také vhodnou příležitostí podívat se na celkové nastavení vaší penzijní strategie. Řada lidí, kteří před sebou mají stále ještě deset a více let před odchodem do penze, spoří ve zbytečně konzervativních variantách. Vše je potřeba ideálně projít s odborníkem, ale změna strategie na dynamickou, která má za cenu vyšší kolísavosti podstatně vyšší potenciál zhodnocení, může znamenat statisícové rozdíly v konečném výnosu.

Vedle státních příspěvků můžete díky spoření na penzi také ušetřit na daních. Daňový základ si může každý snížit až o 48 000 Kč. Do limitu se započítají v rámci spoření na penzi všechny platby nad 1 700 Kč za měsíc. Kdo chce tedy využít maximální státní příspěvek a nejvyšší možnou slevu na dani, musí posílat na účet u penzijní společnosti 5 700 Kč měsíčně. Pro získání maximální daňové úlevy můžete peníze vložit i jednorázově, opět ale po předchozí komunikaci s penzijní společností.

Variantou, která umožní využít stoprocentně jak spoření na penzi, tak dlouhodobý investiční produkt, je přispívat si na první jmenované měsíčně 1 700 Kč pro maximální státní příspěvek a alespoň 4 000 Kč měsíčně rozdělit do DIPů pro nejvyšší daňovou úsporu.

Důchodci jsou od července bez příspěvků

A ještě jedna důležitá změna ve spoření na penzi. Stát od července v rámci rozpočtových úspor přestal poskytovat příspěvky starobním důchodcům, kteří si vedle pobírání důchodu nadále na penzi spoří.

Jako určitou náplast mohou důchodci brát, že na rozdíl od ostatních se jim pro slevu na dani započítává každá koruna, kterou si na penzijko pošlou a nemusí tedy přesahovat zmíněných 1 700 Kč měsíčně. Hodit se to může jak stále pracujícím důchodcům, tak těm, kteří například pronajímají nemovitost.

Pro část penzistů ale tento produkt ztratil výrazně na smyslu. Byť penzijní společnosti nabízejí různé akce, kterými konec státní podpory kompenzují, může být pro řadu lidí pobírajících starobní důchod už podstatně vhodnější přesunout prostředky například do konzervativních investičních produktů.

Stavební spoření je stále ve hře

V letošním roce klesla státní podpora u stavebního spoření na polovinu. Od státu tak dostanete nanejvýš 1 000 Kč za rok. Potřebná částka pro získání příspěvku ale zůstala beze změny. Aby vám na stavebko přistála státní tisícikoruna, musíte si za kalendářní rok vložit na účet alespoň 20 000 Kč. Lze to udělat i jednorázově, je ale nutné, aby byly peníze na účet spořitelny připsány skutečně letos.

Pokud byla státní podpora vaší hlavní motivací, proč jste stavební spoření zakládali, a tisícikoruna je vám málo, tak pamatujte, že vázací doba tohoto produktu je minimálně 6 let. Kdybyste smlouvu vypověděli předčasně, o dosavadní vyplacené státní příspěvky přijdete.

Je dobré myslet na to, že stavební spoření je také cesta k získání případného výhodnějšího úvěru, například na rekonstrukci. U několik let starých smluv pak často s podstatně nižšími úroky, než je dnes běžné. Stavební spořitelny navíc začaly vedle různých akcí na bonusové úročení, dorovnání původní výše státní podpory či nulové poplatky za vedení poskytovat také užitečné poradenství v souvislosti s dotačními programy na „zelené bydlení“ a související zvýhodněné úvěry, které mají nižší poplatky než aktuálně poskytované hypotéky.