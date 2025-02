Spořte na penzi už dnes. Proč je rok odkladu dražší, než si myslíte

Dejme tomu, že se ve 25 letech rozhodnete spořit 1 000 korun měsíčně do doplňkového penzijního spoření. Vaše firma vám přispěje stejnou částkou. Po 40 letech budete mít naspořeno 480 000 Kč z vlastních příspěvků. To by samo o sobě nebylo špatné, ale díky úrokům, příspěvkům státu a efektu složeného úročení budete mít na účtu přes 3,6 milionu korun.

Jeden rok odkladu vás může stát čtvrt milionu

Představte si ale, že se rozhodnete začít spořit o rok později. Řeknete si, že jeden rok v dlouhém horizontu přece nehraje roli. Ve skutečnosti však ztrácíte mnohem víc než jen 12 000 korun, které jste mohli za ten rok odložit.

O co všechno vás odklad o jeden rok připraví?

12 000 Kč z vašich příspěvků

12 000 Kč z příspěvků zaměstnavatele

2 400 Kč ze státní podpory

A hlavně o zhodnocení těchto peněz, které v průběhu let narůstá. Celkově můžete přijít o 210 820 Kč pouze na výnosech.

Celkem vás tento zdánlivě nevinný rok čekání může stát zhruba 250 000 korun, které by jinak mohly být součástí vašeho budoucího důchodu.

Krok za krokem

Začít spořit na penzi je jednodušší, než si myslíte. Nejprve zhodnoťte svou aktuální situaci.

Jan Charouz Bývalý automobilový závodník, který má rád výzvy. Posledních 15 let se věnoval startupům oblasti dopravy, nyní se vrhnul do světa penzí a investic. V Consequ vede penzijní platformu ZaVodou, která vzdělává veřejnost v oblasti penzí a investic.

Vytvořte si přehled o svých příjmech a výdajích. Neutrácíte za zbytečnosti? Udělat si takovou revizi dnes snadno umožňují mnohé aplikace či internetové bankovnictví bank.

Vyberte vhodný finanční produkt. Doplňkové penzijní spoření nabízí státní příspěvky, daňové úlevy a v některých případech i bonusy za věrnost. Stanovte si realistický cíl.

Abyste dosáhli na maximální podporu státu, je třeba odkládat měsíčně 1 700 korun. Státní příspěvek je od 1. července 2024 počítán jako 20 procent vašeho měsíčního vkladu, a to maximálně 340 korun. Maximální státní příspěvek tedy získáte jedině s vkladem 1 700 korun měsíčně.

Nicméně I malá částka, například 500 Kč měsíčně, je dobrý začátek. Důležitá je pravidelnost.

Státní příspěvek od 1. července 2024 na „penzijko“ 300 0 500 100 700 140 900 180 1 000 200 1 700 340 Zdroj: propočet iDNES.cz

Automatizujte. Nastavte si trvalý příkaz a o zbytek se už nemusíte starat. A hlavně, začněte hned. Nemusíte čekat na nový rok nebo začátek měsíce.

Začít spořit na penzi je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které můžete pro svou budoucnost udělat. Nemusíte být finančním expertem, stačí malý krok správným směrem. Vaše budoucí já vám za to poděkuje.