„Jsem v pořádku, nic nepotřebuji.“ Odpověď, kterou dospělé děti od rodičů slýchají po telefonu, může být pravdivá. Ale také nemusí. Matka, která vždy ráda vařila, má najednou prázdnou lednici. Otec, který nikdy nezapomínal na účty, nechává poštu neotevřenou. A rodina přemýšlí, jestli jde o náhodu nebo o začátek období, které změní život všem.
V Česku dnes podle údajů uvedených v projekci Ústavu zdravotnických informací a statistiky žije přibližně 212 tisíc lidí starších 85 let. V roce 2035 jich má být už 392 tisíc. Kdo seniorovi nakoupí, pohlídá léky a pomůže s hygienou?
Důležitý je také způsob, jakým pomoc nabídneme. To pravé ořechové rozhodně nejsou výčitky typu: „Ty už to nezvládáš!“ Naopak mohou seniora zatvrdit. Mnohem lépe zafunguje něco jiného.