KVÍZ: Pečujete o nemocného? Víte, jak vám pomůže stát?

Péče o nemocného blízkého doma je životní rozhodnutí. Ovlivní to vás i vaše okolí.

„Řada lidí pečuje o své blízké bez příspěvku od státu a nevyužívá ani žádnou z odlehčovacích služeb. Dělají to rádi a neměnili by, protože pocit, že mohou pomoci, je nenahraditelný. Ovšem je důležité si uvědomit, že taková péče je opravdu velmi náročná a často vede k dlouhodobému fyzickému a psychickému vyčerpání,“ říká Kateřina Jarošová ze společnosti Provident Financial, iniciátora projektu Neviditelní.

Přesná data o počtu neformálně pečujících nejsou k dispozici, podle projektu Neviditelní jde pravděpodobně o 500 tisíc až milion osob, nejčastěji ženy ve věkovém rozmezí od 36 do 64 let.

„Zhruba u pětiny z nich je možné sledovat znaky neviditelnosti, tedy chudobu a majetkovou deprivaci, omezení na trhu práce, náklady obětované příležitosti (takové, kterým by se mohl neformálně pečující věnovat, kdyby netrávil čas péčí o na něm závislého jedince), negativní impulzy v rodinných vztazích i psychické a zdravotní problémy,“ doplňuje Magdaléna Grünbecková z Pečuj doma.

Pokud se rozhodnete o blízkého pečovat doma, máte nárok na různé příspěvky. Víte, na jaké? A víte, jak na ně dosáhnout, na koho se obrátit? Tušíte, jak vysoké vlastně příspěvky jsou? Otestujte se v našem kvízu.