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Partnerské účetnictví: Proč může být kritika partnera dražší než víkend v Benátkách

Jan Urban
Zní to možná chladně, ale naše partnerské vztahy se řídí svérázným účetnictvím, které navíc není příliš spravedlivé. Jízlivé poznámky o druhém na straně jedné, a romantická gesta, na straně druhé, se v něm totiž započítávají zcela jinými hodnotami. Zhruba tak, že jedna negativní poznámka smaže pět hezkých gest. Jak postupovat, abychom se na svém partnerském emocionálním účtu nedostali do mínusu, vysvětluje psycholog Jan Urban.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Znáte tu situaci. Celý týden se snažíte. Nosíte květiny (nebo aspoň vynášíte koš), vaříte večeře, chválíte nový sestřih, i když v něm nevidíte rozdíl, a trpělivě posloucháte historky z práce o lidech, které jste nikdy neviděli.

A pak se jednou špatně vyspíte, utrousíte jízlivou poznámku o tom, co partner řekl nebo udělal, například že jeho nová košile vypadá jako ubrus z nádražní restaurace, a máte před sebou perný den. Celá ta týdenní stavba se sesype rychleji než dietní plán po dvou sklenkách vína.

Proč tomu tak je? Odpověď nabídly psychologické výzkumy, které ukázaly, že naše dlouhodobé partnerské vztahy nejsou jen o romantice, ale i o svérázném účetnictví s velmi drsnými a neúprosnými pravidly.

Jak fungují stabilní vztahy Pravidlo 5:1

Autorem těchto pokusů byl John Gottman, legendární psycholog, který dokázal s děsivou přesností předpovědět rozvod i po pár minutách pozorování páru. Byl v podstatě lidskou verzí technika z STK, jen místo emisí měřil pasivní agresi a počty otrávených povzdechů.

Jan Urban

Jan Urban
  • Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.
  • Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Zjistil totiž překvapivou věc: stabilní vztahy nejsou ty, kde se lidé nehádají, ale ty, kde na každou „výměnu názorů“ připadá alespoň pět „pozitivních interakcí“. Neboli, jak tomu říkají dlouholeté páry, pět momentů, kdy jste se vědomě rozhodli jeden druhého nezabít.

Důvodem je, že v našich vztazích neplatí spravedlnost. Pohlazení po zádech vnímáme jako „standardní provozní údržbu“, čili „fajn, jdeme dál“, kritiku, především tu, která se dotýká našeho sebevědomí, však vyhodnocujeme jako útok tygra, a okamžitě spouštíme vnitřní soudní proces.

A ten není nijak férový. Nezná presumpci neviny, možnost odvolání ani poukaz na „vytržení věty z kontextu“. Jakmile náš partner řekne: „Ty mě neposloucháš“, automaticky otevře archiv všech našich přečinů od roku 2014 včetně případu „zapomenutého výročí“, „komentáře o účesu“ a „incidentu s IKEA skříní“, během něhož se ukázalo, že dva dospělí lidé dokážou kvůli šroubku číslo 7 zpochybnit smysl celého vztahu.

Klesne-li pak poměr událostí, spadajících do oněch dvou typů, tedy pozitivních a negativních, pod pět ku jedné, jste v podstatě na cestě k právníkovi. Pokud je 5:1 a víc, gratulujeme, váš vztah je v „černých číslech“, a nemusíte tak zatím řešit, kdo si nechá kávovar.

Když se však nechceme dostat do problémů, je důležité vědět, že jedna uštěpačná poznámka vymaže pět komplimentů, a snažit se na tomto základě udržet si svůj „emoční účet“ v plusu. Jinak vám totiž hrozí, že budete muset záhy předstírat, že vás baví vybírat odstín závěsů do ložnice.

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Proč jsou negativní momenty tak drahé?

Negativní emoce mají ve srovnání s těmi pozitivními zcela odlišnou „specifickou hmotnost“. Jsou jako hustý dehet – jedna kapka znečistí celý bazén. Pozitivní emoce jsou naopak jako čistá voda, jen bohužel, chcete-li ten dehet vyčistit, nestačí do něj nalít jednu sklenici vody. Potřebujete jich aspoň pět, a ideálně navíc nečekat tři pracovní dny jako banka při převodu.

Náš mozek je totiž evolučně nastavený tak, že nepříjemnosti a hrozby vnímá mnohem silněji než příjemné okamžiky. Což dávalo smysl v dobách, kdy našim předkům šlo o život. Tento sklon si však zachoval dodnes. Představíme-li si vztah jako bankovní účet, pak se na něj „vklady“ připisují v podstatně nižších částkách než „výběry“.

Pokud si navíc řeknete „uklidním to později“, aktivuje se kontokorent. A každý, kdo někdy žil v dlouhodobém vztahu, ví, že emocionální kontokorent je děsivější než ten bankovní. Banka vám maximálně pošle nepříjemný e-mail. Partner vám však na otázku „co se děje“, po tři dny odpovídá slovem „nic“, což je psychologický ekvivalent toho, když se v hororu začne pomalu otevírat sklep.

Příklad z reálného života tak může vypadat následovně. Ráno při odchodu řeknete: „Zase jsi zapomněl(a) vyndat to prádlo z pračky,“ nebo pronesete ironickou poznámku o tchyni. Co se stane? Ze svého partnerského účtu jste vybrali, a to víc, než si myslíte.

Aby se váš účet vyrovnal, tedy aby se váš vztah vrátil do normálu, měl by denní přehled vašich partnerských emocionálních aktivit vypadat zhruba takto:

  • Vklad č. 1: Poslat v poledne milou SMS. Ideálně nejen „Kup mlíko“, protože to není romantika, ale outsourcing.
  • Vklad č. 2: Cestou domů koupit oblíbený dezert (nebo naopak pivo), nebo aspoň uznat, že partner měl v té hádce z roku 2018 pravdu. To je mimochodem emocionální ekvivalent darování ledviny.
  • Vklad č. 3: Při příchodu partnera upřímně obejmout (aspoň 20 sekund, aby se vyplavil oxytocin) nebo vynést koš, aniž byste u toho vzdychali jako mučedník nesoucí kříž na Golgotu.
  • Vklad č. 4: Upřímně pochválit večeři, i když je to zase jen objednaná pizza, nebo nezištně nabídnout, že dneska umyjete nádobí vy. A pak ho skutečně umýt, což je fáze, na které mnoho vztahových strategií selhává.
  • Vklad č. 5: Celý večer se ani jednou nepodívat do telefonu, když vám druhý něco vypráví. Ano, je to tak. Oběť musí bolet.

Když dodržíme tento postup, jsme na nule. Stačí ale jedna ironická poznámka u večerních zpráv a celý ten maraton začíná nanovo.

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Tichý zabiják vztahů Pohrdání

Nejhorší negativní emocí, která zatěžuje váš účet, je podle Gottmana pohrdání. Tedy ten specifický tón hlasu, povýšený úšklebek nebo věta typu: „Ty to fakt nechápeš, viď?“

Pohrdání je totiž moment, kdy partnera nekritizujete (jen) za konkrétní čin, ale začnete se tvářit, že je jako člověk mentálně vybaven na úrovni pokojové rostliny. A jakmile se ve vztahu usadí pohrdání, začne připomínat firmu, kde už zaměstnanci dávno rezignovali, jen ještě čekají na výpověď a kradou propisky.

Typickým znakem je, že se z běžných situací stává olympiáda v pasivní agresi: „Necháš ten hrnek na stole?“ „Promiň, nevěděl jsem, že máme doma výstavu porcelánu.“ Takto dva lidé postupně přestanou být partnery, a stanou se jen glosátory vlastního zklamání.

Tipy na „nízkonákladové“ vklady aneb Jak emocionálně nezkrachovat

Při vkladech na emocionální účet nemusíte hned vypisovat šeky. Vklady lze provést i úplnými drobnostmi, nejlépe takovými, které mozek vašeho partnera (často podvědomě) zaregistruje jako „bezpečné prostředí“. Například v podobě

  • Pochopení: Na poznámku partnera o sporu v práci nereagujte slovy „Určitě to nic nebylo“. Řekněte „Chápu, že tě to naštvalo“. Člověk totiž u druhého většinou nehledá řešení. Hledá pochopení.
  • Sdíleného smíchu: Příkladem je zaslání vtipné zprávy o události, o které víte, že ji pochopíte jen vy dva. Každý dlouhodobý vztah si totiž vytváří vlastní jazyk, kterému nikdo jiný nerozumí. Zvenku to často působí, jako by spolu žili dva lehce narušení lidé, vztah to však tmelí.
  • Očního kontaktu: Když partner mluví, skutečně se na něj dívejte. A ne pohledem člověka, který čeká na pauzu, aby mohl mluvit o sobě. Upřímný zájem je dnes tak vzácný, že působí skoro eroticky.
  • Letmého doteku: Pohladit po rameni, když jdete kolem v kuchyni. Překvapivě účinné gesto, zvlášť pokud poslední fyzický kontakt byl předání ovladače od televize.
  • Poděkování nebo uznání: „Díky, že jsi natankoval(a) auto.“ Protože dospělý člověk, který natankuje, a ještě vrátí auto s víc než jednou čárkou benzínu, si zaslouží respekt, státní vyznamenání a možná i krátký dokument na veřejnoprávní televizi.

Inflace laskavostí

I zde je však háček: z vkladů by se neměla stát rutina. Pusu na rozloučenou po deseti letech už mozek většinou příliš neregistruje.

Jde o problém tzv. „laskavostní inflace“. Abyste udrželi poměr 5 : 1, musíte občas přijít s inovací – něčím, co partnera opravdu překvapí. Nemusí jít hned o let balónem nad Alpami. I zde často stačí maličkosti: spontánně uvařená káva, rezervace večeře bez otázky „kam teda chceš jít?“ nebo fakt, že si po sobě sami uklidíte vousy z umyvadla.

Negativní poznámky na adresu druhého však inflací netrpí a na hodnotě neztrácejí nikdy. Na ty máme v mozku speciální trezor se zlatým lemováním, kde si je pamatujeme i po dvaceti letech: „Vzpomínáš, jak jsi mi v roce 2012 řekl, že ti ta polévka trochu připomíná lepidlo na tapety?“

Vy si samozřejmě nevzpomínáte, ale to nic neznamená. Emoční archiv partnera funguje přesně, a často opačně než archiv finanční. Zatímco účtenku od televize ztratíte do tří dnů, větu pronesenou ve slabé chvilce si partner léta uchová ve stavu vhodném i pro muzejní expozici.

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Ponaučení pro přežití

Co s tím? Máte dvě možnosti: buď se stát chodícím generátorem komplimentů a drobných laskavostí, nebo se naučit včas kousnout do jazyka. Ideálně obojí. Protože emocionální účetnictví říká jasně: mlčet je zlato, a ironie na adresu partnera je sakra drahý koníček, který si většina z nás nemůže dlouhodobě dovolit. A upřímně, jestli každá poznámka o špatném parkování stojí pět pozitivních interakcí, možná už levněji vyjde ten pobyt na Maledivách.

Jen pozor — pokud tam při západu slunce utrousíte něco o tom, že partner fotí horizont „jak důchodce na Facebook“, budete muset příště nejspíš na Bora Bora.

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