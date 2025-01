Odmítnutí ošetření, tisícovka za registraci. Co si pacient nemusí nechat líbit

Pamatujte si Zákon umožňuje smluvním lékařům registraci či přijetí pacienta odmítnout, pokud by tím bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, popřípadě pokud by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala výkon návštěvní služby.

Váš registrující lékař vás za určitých podmínek může z evidence vyřadit, ale musí se přitom řídit platnou legislativou, konkrétně zákonem o zdravotních službách, zejména ustanovením § 48.

Tedy například pokud prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele, nebo pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb, závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup či přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb

Důvody odmítnutí nebo ukončení péče posuzuje poskytovatel. Je povinen vám vydat písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí nebo ukončení.

Poskytování zdravotních služeb registrovaným pacientům je hrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění. Lékaři nesmí registraci podmiňovat platbou pacienta

Lékař může požadovat platbu za služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, například administrativní úkony jako potvrzení pro řidičský průkaz či nadstandardní péči (určité vakcíny nebo výběr konkrétního materiálu), popřípadě úkony na žádost pacienta, které nesouvisejí s léčbou.

Pokud máte dojem, že lékař účtováním nadstandardních služeb obchází zákaz účtování registračních poplatků, požadujte účtenku včetně částky a účelu platby. V takovém případě se pak můžete obrátit na zdravotní pojišťovnu, protože může jít o porušení smlouvy s ní.

Ceny za zdravotní služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, nejsou v žádné vyhlášce stanoveny konkrétní sazbou. Poskytovatelé zdravotních služeb jsou ale povinni ceny stanovit tak, aby odpovídaly ekonomicky oprávněným nákladům a obvyklé cenové úrovni v daném regionu.

Lékař nesmí odmítnout pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči. Akutní péči vám poskytne každý smluvní lékař příslušné odbornosti a v naléhavých případech i lékař nesmluvní. Zdroj: Ondřej Preuss, zakladatel webu Dostupný advokát