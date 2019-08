Náš pes nepřežil operaci, musíme veterináři za výkon zaplatit?

„Veterinář nám doporučil kastraci psa, operaci ovšem náš čtyřnohý miláček nepřežil, prý měl vrozenou srdeční vadu. Jsme povinni zákrok zaplatit nebo je naopak veterinář povinen zaplatit za psa?,“ ptá se čtenářka iDNES.cz.

Z jakých právních předpisů při hodnocení tohoto problému vycházíme?

Tato problematika je upravena v občanském zákoníku, který výslovně stanoví, že živé zvíře není věc a připisuje ji zvláštní význam a hodnotu. Ačkoliv se nejedná o věc, lze na něj použít ustanovení občanského zákoníku o věci, avšak jen do té míry, aby to neodporovalo jeho povaze. Protože v dřívějším občanském zákoníku nebyla živá věc vůbec definována, je vidět určitý posun zákonodárců z hlediska ochrany zvířat, tedy i psů. Nicméně i když to tak na první pohled nevypadá, ve skutečnosti jde o právně velice složitou otázku a k současné zákonné úpravě zatím neexistuje žádná judikatura.

Protože se nejedná ani o věc, ani o člověka, nelze beze zbytku použít žádný občanským zákoníkem předepsaný typ smlouvy. V tomto konkrétním případě by šlo o tzv. Nepojmenovanou smlouvu, pro kterou nový občanský zákoník nevyžaduje písemnou formu. Určitě bude tedy potřeba využít ustanovení občanského zákoníku, která se zabývají všeobecnými ustanoveními o závazcích. V případě, že by se nepodařilo prokázat uzavření určitých podstatných ustanovení, použijí se analogicky ustanovení, která upravují vztah nejblíže. Bavili bychom se patrně o hybridu smlouvy o dílo a péči o zdraví (odborné znalosti veterináře).

Jsem povinna za zákrok zaplatit, když se vlastně nepovedl?

Nedoporučuji odmítnout zaplatit za zákrok, pokud nemáte jistotu, že veterinář porušil zákonnou nebo smluvní povinnost, která měla za bezprostřední následek smrt zvířete. Je potřeba si uvědomit, že něco takového se velice obtížně prokazuje a určitě budete potřebovat „neprůstřelný“ znalecký posudek. Nebudete ovšem prokazovat absenci srdeční choroby, ale případné pochybení veterináře. V každém případě doporučuji se nejprve na odškodnění pokusit domluvit, protože výsledek soudního sporu lze s odkazem na důkazní břemeno na vaší straně těžko předvídat. Pokud se na náhradě škody nedohodnete, můžete ji požadovat soudně.

Pokud se prokáže pochybení veterináře, co mi musí uhradit? Kupní cenu psa? A co duševní újma?

Zákon říká, že pokud nebyla nemajetková újma výslovně ujednána, postihuje škůdce jenom v případě, že to výslovně stanoví zákon. Obávám se, že v tomto případě nárok na nemajetkovou újmu nelze dovodit, protože ačkoliv je zde určitá ochrana zvířete, na úroveň ochrany člověka zdaleka nedosahuje.

Z hlediska vzniklé škody se hradí skutečná škoda a ušlý zisk, což by mohla být cena zvířete, náklady spojené s jeho přepravou a ošetřením (náklady na veterináře), pokud bylo zvíře šampión pak i ušlý zisk a samozřejmě účelně vynaložené náklady na pohřeb. Upozorňuji ale, že soud může s ohledem na okolnosti případu požadovanou výši snížit. Ačkoliv jde nepochybně o citlivou a smutnou událost, je potřeba si uvědomit, že uplatnit náhradu škody je náročné.