KOMENTÁŘ: Novela oddlužení. Záchrana dlužníků, nebo špatný signál pro neplatiče?

Nová pravidla oddlužení Zkracuje se doba oddlužení z pěti let na tři roky roky pro všechny fyzické osoby bez ohledu na věk, zdravotní stav, výdělkové možnosti. Před přijetím novely platila doba 3 roky při splacení 60 % pohledávek, a pro zvýhodněné skupiny – starobní důchodce, invalidy ve II. nebo III. stupni, některé mladistvé – nově nebudou tyto skupiny zvýhodněné.

Prodlužuje se doba, ve které nelze do oddlužení znovu vstoupit z 10 na 12 let. V případě opakovaného oddlužení po 12 letech bude činit délka oddlužení nikoli 3 roky, ale 5 let.

Ruší se posuzování 30 % uspokojení pohledávek věřitelů na konci oddlužení (30 % na vstupu neplatí již od novely z roku 2019), nově se bude posuzovat dosažení předpokládané míry uspokojení určené insolvenční soudem na začátku oddlužení.

Zavádí se povinná součinnost zaměstnavatelů dlužníka a poskytovatelů úvěru s insolvenčním správcem.

Povinností dlužníka je v průběhu plnění splátkového kalendáře plně využívat svůj příjmový potenciál a dosahovat přiměřené mzdy, popř. jiného příjmu.

·Zintenzivňuje se předkládání zpráv o stavu insolvenčního řízení a předkládání přehledu příjmů dlužníka.

Nově lze prodloužit dobu splácení až o 12 měsíců. U případů zvláštního zřetele hodných se může oddlužení prodloužit o dalších 6 měsíců.



Nově lze oddlužení opakovaně přerušit v celkové délce až 1 roku, např. při výpadku příjmů dlužníka. Zdroj: Insolcentrum