Zaplacené povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla musí mít podle zákona (odkaz) sice každé auto či motorka, dosud však při opožděné platbě žádný problém nebyl. Několikadenní toleranci vůči zapomnětlivcům měly všechny pojišťovny, mnoho majitelů aut navíc spoléhalo na to, že když je nechytí policie nebo nebudou mít nehodu, „o nic přece nejde“. Od 1. ledna 2026 se přístup k neplatičům zásadně mění.
Povinné ručení – seznam vozidel
Od 1. 4. 2024 musí mít povinné ručení sjednaná všechna vozidla s výhradně motorovým pohonem, která jsou schopná jet rychleji než 25 km/h, a dále ta, která jsou schopná jet rychleji než 14 km/h a zároveň mají provozní hmotnost vyšší než 25 kg. Patří sem:
|Nejnižší pokuta
|1 500 Kč (na místě)
|Nejvyšší pokuta
|50 000 Kč (při dlouhodobém prohřešku)
|Další možná sankce
|zákaz řízení
Změny v povinném ručení 2026
Povinné ručení se platí zpravidla na rok, většina pojišťoven nabízí i možnost měsíční či čtvrtletní platby, někdy i pololetní. Když jste se s některou z plateb ocitli ve skluzu, byly dosud pojišťovny značně benevolentní, například u 5denního zpoždění jste se jakékoli sankci zcela vyhnuli a smlouva pokračovala dál, jako by se nic nestalo.
- Nově to už nebude možné. Při nezaplacení smlouva zanikne a budete s pojišťovnou muset uzavřít novou. Hlídat si termín plateb tak bude důležitější než dřív.
- Během roku 2026 se také propojí databáze pojišťoven s registrem vozidel, takže Česká kancelář pojistitelů, úřady i policie rovnou uvidí, který majitel auta nemá zaplaceno.
- A konečně se od 1. ledna 2026 výrazně zvyšují takzvané příspěvky do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Je to fond, z něhož se platí škody z nehod způsobených vozidly bez povinného ručení, anebo z těch, od nichž viníci ujeli.
Například za auto s objemem válců motoru do 1 350 cm3 se dosud platilo 35 Kč/den, nově to bude 51 Kč. Silnější vozy do 1 850 cm3 vyjdou za den bez povinného ručení na 61 Kč místo 47, elektroauta a hybridy až na 109 místo dosavadních 93 Kč. Poplatky určuje vyhláška č. 458/2025 Sb.
Nová výše plateb do garančního fondu
|Motocykl s objemem do 50 cm3
|6 Kč
|Motocykl s objemem do 350 cm3
|13 Kč
|Motocykl s objemem do 500 cm3
|26 Kč
|Motocykl s objemem nad 500 cm3
|32 Kč
|Osobní auto s objemem do 1000 cm3
|81 Kč
|Osobní auto s objemem do 1350 cm3
|51 Kč
|Osobní auto s objemem do 1850 cm3
|61 Kč
|Osobní auto s objemem do 2500 cm3
|83 Kč
|Osobní auto s objemem nad 2500 cm3
|109 Kč
|Obytné auto
|74 Kč
|Nákladní auto do 3500 kg
|120 Kč
|Nákladní auto do 12 t
|189 Kč
|Nákladní auto nad 12 t
|493 Kč
Částka se platí za každý jednotlivý den bez povinného ručení, splatnost je nejpozději do 60 dní. Podle dat České kanceláře pojistitelů je v ČR 100 až 200 tisíc vozidel bez povinného ručení.
Znáte povinné ručení a pojištění vozidla? Vyzkoušejte se v kvízu.
Jak neplatit povinné ručení legálně?
Někteří řidiči jsou zvyklí jezdit jen v letní sezóně, v zimě si auto nechávají v garáži, nepoužívají ho a povinné ručení za něj neplatí. Spoléhají na to, že když autem nejezdí, žádnou nehodu způsobit nemohou. Tento způsob neplacení je ale v rozporu se zákonem už nyní a díky online propojení databází bude na tyto řidiče, resp. majitele aut „vidět“, i když za volant neusednou.
Pokud mezi ně patříte a platbu povinné odpovědnosti z provozu vozidla si chcete za zimní období roku odpustit, máte jedinou možnost, jak to udělat legálně a bez sankcí: vozidlo odhlásit z evidence.
Jak odhlásit vozidlo z evidence?
Auto nebo jiné vozidlo můžete odhlásit z evidence na registru vozidel. Musíte k tomu vyplnit příslušnou žádost a odevzdat registrační značky, které pak putují do depozita. Odhlásit auto dočasně z evidence lze maximálně na 12 měsíců v kuse. Je ale možné odhlášení opakovat, například každou zimu.
Za odhlášení zaplatíte poplatek 200 Kč a provést ho lze na počkání. Teprve poté můžete odhlásit povinné ručení. Pojišťovně k tomu musíte zaslat žádost a také kopii velkého technického průkazu se záznamem o dočasném vyřazení z evidence.
Jakmile chcete auto začít používat, musíte si opět sjednat povinné ručení a až poté auto přihlásit (provádí se to stejným formulářem, v němž zaškrtnete možnost Ukončit odhlášení).
Auto odhlášené z evidence:
- Není možné používat.
- Musí stát na soukromém pozemku, např. v garáži, nikoli např. na modré parkovací zóně.
- Musí být zabezpečeno, aby nezpůsobilo škodu (např rozjetím z kopce, vytékáním provozních kapalin apod.).
- Nesmíte na něm provádět přestavby
- Smí změnit majitele, tj. můžete ho prodat či darovat.
Povinné ručení 2026 a zelená karta
Doporučujeme zkontrolovat si, kdy máte uhradit další platbu povinného ručení, a nastavit si o několik dní dopředu připomínku v kalendáři. Nezaplacení nebo pozdní zaplacení by vás v roce 2026 mohlo vyjít pekelně draho.
Zelenou kartu, která prokazuje existenci smlouvy o povinném ručení, už od 1. října 2024 s sebou vozit nemusíte a policisté ji při silniční kontrole nevyžadují. Mnohé pojišťovny proto už papírovou zelenou kartu klientům ani neposílají. Pokud k nim patří i ta vaše a máte o papírový doklad zájem, můžete si o něj buď zažádat u své pojišťovny, nebo si vytisknout doklad, který vám pojišťovna pošle elektronicky. Do zahraničí se stále doporučuje zelenou kartu vozit, a to buď v papírové podobě, nebo jako pdf.
Smlouvu o povinném ručení můžete také ukončit a ručení si zařídit u jiné pojišťovny. V tom případě jste ale zpravidla vázáni výpovědní dobou. Při přechodu k jinému pojistiteli si ohlídejte návaznost smluv, i několikadenní prodleva může být důvodem k sankcím.