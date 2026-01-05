Nová pravidla povinného ručení jsou přísnější. Kdo ho nemusí platit?

Autor:
  12:27
Povinné ručení se od 1. ledna 2026 mění. Nová pravidla dopadnou na notorické neplatiče i zapomnětlivce, kteří zaplatí víc do garančního fondu. Díky online propojení databází si také úřady na hříšníky snáze a rychleji posvítí.

Registr vozidel ve Škodově paláci v Praze. (10.12.2008) - Kdo se dnes vydal do pražského Škodova paláce, kde se nachází registr řidičů a vozidel, si asi ve frontě postojí delší dobu, než předpokládal. Od rána tu nefungují počítače. | foto: Josef Vostárek, MF DNES

Zaplacené povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla musí mít podle zákona (odkaz) sice každé auto či motorka, dosud však při opožděné platbě žádný problém nebyl. Několikadenní toleranci vůči zapomnětlivcům měly všechny pojišťovny, mnoho majitelů aut navíc spoléhalo na to, že když je nechytí policie nebo nebudou mít nehodu, „o nic přece nejde“. Od 1. ledna 2026 se přístup k neplatičům zásadně mění.

Povinné ručení – seznam vozidel

Od 1. 4. 2024 musí mít povinné ručení sjednaná všechna vozidla s výhradně motorovým pohonem, která jsou schopná jet rychleji než 25 km/h, a dále ta, která jsou schopná jet rychleji než 14 km/h a zároveň mají provozní hmotnost vyšší než 25 kg. Patří sem:

  • některé elektrokoloběžky,
  • motorová golfová vozítka .
  • zahradní traktůrky a zemědělské malotraktory,
  • jednokolky (onewheel), dvojkolky (segway, gyroboard) a standardní trojkolky, které přesahují výše uvedené hodnoty.
Sankce za chybějící povinné ručení
Nejnižší pokuta 1 500 Kč (na místě)
Nejvyšší pokuta50 000 Kč (při dlouhodobém prohřešku)
Další možná sankcezákaz řízení

Změny v povinném ručení 2026

Povinné ručení se platí zpravidla na rok, většina pojišťoven nabízí i možnost měsíční či čtvrtletní platby, někdy i pololetní. Když jste se s některou z plateb ocitli ve skluzu, byly dosud pojišťovny značně benevolentní, například u 5denního zpoždění jste se jakékoli sankci zcela vyhnuli a smlouva pokračovala dál, jako by se nic nestalo.

  • Nově to už nebude možné. Při nezaplacení smlouva zanikne a budete s pojišťovnou muset uzavřít novou. Hlídat si termín plateb tak bude důležitější než dřív.
  • Během roku 2026 se také propojí databáze pojišťoven s registrem vozidel, takže Česká kancelář pojistitelů, úřady i policie rovnou uvidí, který majitel auta nemá zaplaceno.
  • A konečně se od 1. ledna 2026 výrazně zvyšují takzvané příspěvky do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Je to fond, z něhož se platí škody z nehod způsobených vozidly bez povinného ručení, anebo z těch, od nichž viníci ujeli.

Například za auto s objemem válců motoru do 1 350 cm3 se dosud platilo 35 Kč/den, nově to bude 51 Kč. Silnější vozy do 1 850 cm3 vyjdou za den bez povinného ručení na 61 Kč místo 47, elektroauta a hybridy až na 109 místo dosavadních 93 Kč. Poplatky určuje vyhláška č. 458/2025 Sb.

Nová výše plateb do garančního fondu

Výše denní sazby příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů od 1. 1. 2026
Motocykl s objemem do 50 cm36 Kč
Motocykl s objemem do 350 cm313 Kč
Motocykl s objemem do 500 cm326 Kč
Motocykl s objemem nad 500 cm332 Kč
Osobní auto s objemem do 1000 cm381 Kč
Osobní auto s objemem do 1350 cm351 Kč
Osobní auto s objemem do 1850 cm361 Kč
Osobní auto s objemem do 2500 cm383 Kč
Osobní auto s objemem nad 2500 cm3109 Kč
Obytné auto74 Kč
Nákladní auto do 3500 kg120 Kč
Nákladní auto do 12 t189 Kč
Nákladní auto nad 12 t493 Kč

Částka se platí za každý jednotlivý den bez povinného ručení, splatnost je nejpozději do 60 dní. Podle dat České kanceláře pojistitelů je v ČR 100 až 200 tisíc vozidel bez povinného ručení.

Znáte povinné ručení a pojištění vozidla? Vyzkoušejte se v kvízu.

Jak neplatit povinné ručení legálně?

Někteří řidiči jsou zvyklí jezdit jen v letní sezóně, v zimě si auto nechávají v garáži, nepoužívají ho a povinné ručení za něj neplatí. Spoléhají na to, že když autem nejezdí, žádnou nehodu způsobit nemohou. Tento způsob neplacení je ale v rozporu se zákonem už nyní a díky online propojení databází bude na tyto řidiče, resp. majitele aut „vidět“, i když za volant neusednou.

Pokud mezi ně patříte a platbu povinné odpovědnosti z provozu vozidla si chcete za zimní období roku odpustit, máte jedinou možnost, jak to udělat legálně a bez sankcí: vozidlo odhlásit z evidence.

Novinky v povinném ručení. Nová smlouva bude platná, až když zaplatíte

Jak odhlásit vozidlo z evidence?

Auto nebo jiné vozidlo můžete odhlásit z evidence na registru vozidel. Musíte k tomu vyplnit příslušnou žádost a odevzdat registrační značky, které pak putují do depozita. Odhlásit auto dočasně z evidence lze maximálně na 12 měsíců v kuse. Je ale možné odhlášení opakovat, například každou zimu.

K odhlášení auta z evidence je potřeba odevzdat registrační značky do depozita.

Za odhlášení zaplatíte poplatek 200 Kč a provést ho lze na počkání. Teprve poté můžete odhlásit povinné ručení. Pojišťovně k tomu musíte zaslat žádost a také kopii velkého technického průkazu se záznamem o dočasném vyřazení z evidence.

Jakmile chcete auto začít používat, musíte si opět sjednat povinné ručení a až poté auto přihlásit (provádí se to stejným formulářem, v němž zaškrtnete možnost Ukončit odhlášení).

Auto odhlášené z evidence:

  • Není možné používat.
  • Musí stát na soukromém pozemku, např. v garáži, nikoli např. na modré parkovací zóně.
  • Musí být zabezpečeno, aby nezpůsobilo škodu (např rozjetím z kopce, vytékáním provozních kapalin apod.).
  • Nesmíte na něm provádět přestavby
  • Smí změnit majitele, tj. můžete ho prodat či darovat.

Povinné ručení 2026 a zelená karta

Doporučujeme zkontrolovat si, kdy máte uhradit další platbu povinného ručení, a nastavit si o několik dní dopředu připomínku v kalendáři. Nezaplacení nebo pozdní zaplacení by vás v roce 2026 mohlo vyjít pekelně draho.

Zelenou kartu, která prokazuje existenci smlouvy o povinném ručení, už od 1. října 2024 s sebou vozit nemusíte a policisté ji při silniční kontrole nevyžadují. Mnohé pojišťovny proto už papírovou zelenou kartu klientům ani neposílají. Pokud k nim patří i ta vaše a máte o papírový doklad zájem, můžete si o něj buď zažádat u své pojišťovny, nebo si vytisknout doklad, který vám pojišťovna pošle elektronicky. Do zahraničí se stále doporučuje zelenou kartu vozit, a to buď v papírové podobě, nebo jako pdf.

Povinné ručení „vyrostlo“. Umí toho víc než kdy dřív

Smlouvu o povinném ručení můžete také ukončit a ručení si zařídit u jiné pojišťovny. V tom případě jste ale zpravidla vázáni výpovědní dobou. Při přechodu k jinému pojistiteli si ohlídejte návaznost smluv, i několikadenní prodleva může být důvodem k sankcím.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Co o sobě v zaměstnání říkat a co si raději nechat pro sebe? Psycholožka vysvětluje

Premium
Kristýna Šlajsová, firemní a poradenský psycholog a také kouč

Kolegyně z osobního oddělení má nemocný žaludek, firemní ajťák se právě rozešel s přítelkyní, markeťák má dluhy a šéfka nezvládá své tři děti. Opravdu toho máte o lidech v pracovním týmu vědět tolik?...

Roboti nám v práci moc nepomohou. Vítejte v továrně na tatrovky do kapsy

Kaden - Na modelech slavných automobilů spolupracuje Kaden s odborníky z...

Psal se rok 1996, když z továrny bývalé textilky v Novém Hrádku vyjela první Škoda Octavia. Nemířila však na silnici, ale do vitríny – byl to totiž přesný zmenšený model slavného automobilu. A od té...

Nemocenská 2026: Proč jsou OSVČ při nemoci většinou bez peněz a jak na mateřskou

ilustrační snímek

Pracovní neschopnost je pro většinu OSVČ výrazně nepříjemnější situací než pro zaměstnance. Zaměstnanci pracující na klasickou pracovní smlouvu mají totiž vždy nárok na náhradu mzdy a následně...

Loví manažery, kteří práci nehledají. Proč headhunter musí být „hráč“

Ondřej Havlíček, spoluzakladatel a spolumajitel poradenské kanceláře WOLF HUNT

Tam, kde se vydělává, se nabírá. Stejně jako e-commerce během covidu dnes tlačí na trh obranný průmysl a poptávka po zkušených manažerech se přelévá i do dalších sektorů. „Jenže ani v době náborového...

Termín přiznání k dani z nemovitosti se letos posouvá na 2. února. Koho se týká?

Ilustrační foto

Všichni, kdo si v roce 2025 pořídili byt či dům, se musí přihlásit k dani z nemovitosti. Termín je do 2. února 2026, později už může běžet penále. V jakých dalších případech je nutné dát finančnímu...

Nová pravidla povinného ručení jsou přísnější. Kdo ho nemusí platit?

Registr vozidel ve Škodově paláci v Praze. (10.12.2008)

Povinné ručení se od 1. ledna 2026 mění. Nová pravidla dopadnou na notorické neplatiče i zapomnětlivce, kteří zaplatí víc do garančního fondu. Díky online propojení databází si také úřady na hříšníky...

5. ledna 2026  12:27

Co o sobě v zaměstnání říkat a co si raději nechat pro sebe? Psycholožka vysvětluje

Premium
Kristýna Šlajsová, firemní a poradenský psycholog a také kouč

Kolegyně z osobního oddělení má nemocný žaludek, firemní ajťák se právě rozešel s přítelkyní, markeťák má dluhy a šéfka nezvládá své tři děti. Opravdu toho máte o lidech v pracovním týmu vědět tolik?...

5. ledna 2026

Roboti nám v práci moc nepomohou. Vítejte v továrně na tatrovky do kapsy

Kaden - Na modelech slavných automobilů spolupracuje Kaden s odborníky z...

Psal se rok 1996, když z továrny bývalé textilky v Novém Hrádku vyjela první Škoda Octavia. Nemířila však na silnici, ale do vitríny – byl to totiž přesný zmenšený model slavného automobilu. A od té...

4. ledna 2026

Loví manažery, kteří práci nehledají. Proč headhunter musí být „hráč“

Ondřej Havlíček, spoluzakladatel a spolumajitel poradenské kanceláře WOLF HUNT

Tam, kde se vydělává, se nabírá. Stejně jako e-commerce během covidu dnes tlačí na trh obranný průmysl a poptávka po zkušených manažerech se přelévá i do dalších sektorů. „Jenže ani v době náborového...

3. ledna 2026

Termín přiznání k dani z nemovitosti se letos posouvá na 2. února. Koho se týká?

Ilustrační foto

Všichni, kdo si v roce 2025 pořídili byt či dům, se musí přihlásit k dani z nemovitosti. Termín je do 2. února 2026, později už může běžet penále. V jakých dalších případech je nutné dát finančnímu...

2. ledna 2026

Se splněním dražších snů může pomoct americká hypotéka

americká hypotéka

Potřebujete zaplatit vysoké školné nebo chcete udělat větší investici, jenže se vám nedostává vlastních finančních prostředků. Na řadu tak nejspíš přijdou úvahy o úvěru. Ovšem který bude ten správný?...

2. ledna 2026

Nemocenská 2026: Proč jsou OSVČ při nemoci většinou bez peněz a jak na mateřskou

ilustrační snímek

Pracovní neschopnost je pro většinu OSVČ výrazně nepříjemnější situací než pro zaměstnance. Zaměstnanci pracující na klasickou pracovní smlouvu mají totiž vždy nárok na náhradu mzdy a následně...

2. ledna 2026

Jaké zhodnocení peněz v roce 2026 považujete za nejlepší? Hlasujte v naší anketě

ilustrační snímek

Z pohledu investic si české domácnosti vedly v roce 2025 vcelku dobře. Investiční apetit Čechů výrazně vzrostl a řada lidí neváhá volit i odvážnější strategie, aby s větší mírou rizika měli šanci...

1. ledna 2026

Bilance bez emocí: co si do nového roku vzít a co je lepší nechat být i ve financích

ilustrační snímek

Konec roku v mnoha lidech probouzí zvláštní směs emocí – od úlevy až po stres. Objevuje se tlak dokončit vše, co během roku zůstalo „rozpracované“. V kalendáři svítí poslední týdny a s nimi přichází...

31. prosince 2025

Zaparkované auto se v Istanbulu propadlo do země. Majitel byl rád

Auto v Istanbulu se propadlo do země před zraky majitele. Nebyl jsem vůbec...

Osobní auto zaparkovaná mimo silnici se v istanbulské čtvrti Esenyurt nečekaně propadlo do jámy. Událost u potoka Haramidere zachytil v pátek 26. prosince svědek na mobilní telefon. Majitel vozu byl...

30. prosince 2025  14:35

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Vede vám elektrické napětí přes stavební pozemek? Počítejte s komplikacemi

elektrické vedení

Stejně rychle jako zdražují byty, rostou i ceny stavebních parcel. Jejich cenu, stejně jako u všech ostatních nemovitostí, určují především lokalita, její kvalita, dostupnost sítí, ale i to, zda...

30. prosince 2025

Jak vrátit nevhodný dárek? Na co máte jako zákazníci právo a co říká zákon

ilustrační snímek

Netrefil se vám Ježíšek do noty? Nevhodný vánoční dárek můžete do určité doby vrátit. Mnoho obchodníků s tím počítá a nabízí v lednu rozšířenou možnost zakoupené zboží vrátit nebo vyměnit. Jak...

30. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.