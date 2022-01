Založení s.r.o. online i QR kód pro ověření. Notáři úspěšně digitalizují

Činnost notářů máme nejčastěji spojenou s vyřizováním pozůstalostí. To ale zdaleka není jejich jediná agenda. Novela notářského řádu umožnila některé činnosti převést i do online prostředí. Co vše s notářem vyřídíme na dálku, přibližuje v rozhovoru pro iDNES.cz prezident Notářské komory Radim Neubauer.