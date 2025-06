Až 800 tisíc lidí pečuje o své blízké. Sami se stávají ohroženými. Má to řešení?

O svou maminku se paní Alena začala pečovat od svých 49 let. „Pracuji na poloviční úvazek, abych se o svou starou a nemocnou maminku mohla postarat. Teď řeším, jak to utáhnout finančně. Nechci ji nikam dávat, je to moje máma, chci se o ni postarat. Jen bych si potřebovala někdy oddechnout,“ říká žena, které zbývá do penze pěkná řádka let a kvůli péči o maminku ji čeká i nízký důchod.

Patří k lidem, kteří jsou označováni jako neformálně pečující a podle projektu Neviditelní, který se v Česku rozběhl před pěti lety, jsou ohroženou skupinou. Podobný příběh jako Alena prožívá denně podle odhadů minimálně 800 tisíc lidí a tyto počty mohou dál narůstat.

Za péči o staršího nebo těžce nemocného příbuzného jim nikdo žádnou mzdu ani pojistné plnění nedá. Bez jejich neformální péče by se ale náš sociální systém nejspíš rozpadl. Fakticky přitom kompenzují státní náklady. Jedinou možností, jak mohou teď pokrýt alespoň část finanční zátěže, je, aby ti, o které pečují, požádali stát o příspěvek na péči.

Stát přispěje podle stupně závislosti

Stát přispívá na péči podle toho, kolik pomoci od druhé osoby žadatel nutně potřebuje například na mobilitu, stravování, tělesnou hygienu či péči o zdraví. Jakou míru nesoběstačnosti člověku stát přiřkne, je na odborném posouzení.

Příspěvek na péči se poskytuje ve čtyřech stupních závislosti:

I. Lehká závislost

II. Středně těžká závislost

III. Těžká závislost

IV. Úplná závislost

Zdroj: Úřad práce

Na nejnižším stupni dostane dospělý pacient měsíčně pouze 880 korun, zatímco na nejvyšším přes 27 tisíc, pokud je péče poskytována mimo pobytové sociální služby. Tento příspěvek však při dnešních cenách pokryje poskytovanou péči jen ve velmi omezeném rozsahu. Zda se chystá finanční a koncepční řešení ze strany státu, je ale nejspíš ve hvězdách.

„Rodinná péče přináší nejen velké fyzické a psychické vypětí, ale i vysoké časové nároky. Ty vedou mnoho lidí k nutnosti opustit zaměstnání, což zpravidla znamená i rapidní zhoršení jejich finanční situace,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Nesoběstačných je přibližně 400 tisíc

Statistiky a prognózy jsou přitom neúprosné. Věk dožití se prodlužuje. Dlouhý život nutně neznamená zdravý život. Průměrný Čech stráví podle statistik posledních 15 až 20 let svého života s určitým stupněm zdravotního omezení, které může vést k částečné nebo úplné ztrátě soběstačnosti. Nesoběstačných lidí je nyní v Česku přibližně 400 tisíc a podle prognózy Národní rozpočtové rady může počet těch, kteří budou potřebovat asistenční péči narůst do roku 2050 až na 600 tisíc.

„Tento trend představuje obrovskou výzvu nejen pro státní rozpočet, ale především pro jednotlivce a jejich rodiny. Nesoběstačnost proto vnímáme jako velké životní riziko, na které by lidé neměli zapomínat,“ reaguje na alarmující statistiky Michal Korejs, ředitel produktu a underwritingu NN Životní pojišťovny.

Kromě zdravotní prevence a zdravého životního stylu je podle Korejse důležité i včasné finanční zajištění pro situace, kdy lidé ztrácejí schopnost postarat se sami o sebe. Proto dnes pojišťovny přicházejí s mnoha produkty, které mohou v takové situaci pomoci. Dříve to tak nebylo.

„Pojištění dlouhodobé péče je speciální typ pojištění, které má lidem pomoci při ztrátě osobní soběstačnosti. Pojišťovny ho nabízejí jako reakci na stárnutí populace – podle predikcí se podíl seniorů ve věku 65 a více let zvýší ze současných 20 na přibližně 30 procent do poloviny století,“ poznamenává Marek Pavlík, CEO portálu hypotecnikalkulacka.cz.

„Pojištění dlouhodobé péče pomáhá najít a zajistit to nejlepší možné řešení, jak se vypořádat s novou životní situací. Nesoběstačnost patří mezi rizika, které stojí za to mít pojištěné – stejně jako například invaliditu. Příprava na dlouhý život a zajištění do budoucna je klíčové téma doby dnešní i budoucí,“ dodává Michal Korejs.

Pojištění nesoběstačnosti je daňově uznatelné

Díky konkurenci na trhu životního pojištění se dnes kompletní krytí rizika nesoběstačnosti všech stupňů dá pro 35letého člověka pořídit za méně než 500 korun měsíčně. Obecně u všech pojišťoven přitom platí, že čím mladší člověk si pojištění sjedná, tím levnější ho bude mít po celou dobu.

Od začátku roku 2024 je navíc pojištění rizika nesoběstačnosti daňově uznatelné v plné výši pojistného za III. a IV. stupeň závislosti stejně jako penzijní spoření, investiční životní pojištění a dlouhodobý investiční produkt až do společného ročního limitu 48 tisíc korun. Velký potenciál má tento typ pojištění i jako zaměstnanecký benefit, protože zaměstnavatel si může z příspěvků pro zaměstnance odečíst až 50 tisíc korun ročně.

„Pojistné plnění může zajistit prostředky na péči v pobytových zařízeních nebo nahradit ušlý příjem v případě, kdy o pojištěného pečuje někdo z rodiny. Z příspěvku lze hradit také rehabilitace a lázně, dopravu za účelem péče, léky, výživové doplňky, nadstandardní pomůcky nebo nutnou úpravu bydlení,“ přibližuje Miroslav Majer z Hyponamíru.cz.

„K pojistnému plnění dojde při ztrátě soběstačnosti, kdy pojišťovna vychází z uznaného stupně závislosti podle posudku Institutu posuzování zdravotního stavu (IPZS). Pro plnění je potřeba uznaná závislost ve III. nebo IV. stupni. Pojišťovny kryjí také II. stupeň závislosti, ale ten pouze se sníženou pojistnou částkou,“ vysvětluje Petr Jermář z Banky.cz.

Problémem prokázání pojistné události podle Majera je, že proces šetření a posuzování ze strany IPZS bývá často zdlouhavý, až několikaměsíční. „Proto pojišťovny provádějí i vlastní předběžné sociální šetření, díky kterému se klienti mohou k plnění dostat dříve, než jim posudek vyhotoví úřady,“ dodává Miroslav Majer

Kdo pojištění dlouhodobé péče již umožňuje

Aktuálně už na trhu existují čtyři produkty státem podporovaného pojištění dlouhodobé péče. Nabízí je pojišťovny Kooperativa, NN, Simplea a Uniqa. Liší se přitom v řadě parametrů i výluk.

Hlavní cílovou skupinou pro tento typ pojištění jsou lidé ve věku 45 až 50 let a více, ale nabídka je zajímavá i pro starší ročníky. Pojišťovny omezují věk pro sjednání pojistky většinou na 40 až 70 let, ale výjimkou není ani vstup do pojistky bez horní hranice omezení věku. Připravují se také nabídky od ČPP, Allianz, Generali ČP, MetLife a Pillow.

Kdo již pojištění umožňuje:

Kooperativa

Nabízí pojištění soběstačnosti pouze v rámci balíčku s dalším krytím a službami, což přirozeně navyšuje i cenu stejně jako omezení věku pro vstup do pojištění až od 40 let. Výhodou je doživotní krytí (není zde výstupní věk). Přiznané plnění závisí na stupni nesoběstačnost – od 100 procent pojistné částky u IV. stupně, přes 75 procent u III. stupně až po 50 procent u II. stupně. Nejnižší stupeň nesoběstačnosti pojištění od Kooperativy nekryje vůbec.

NN

Pojištění dlouhodobé péče garantuje plnění podle současného systému příspěvku na péči (i pokud by stát změnil podmínky). NN jako jediná v ČR nabízí i pojištění všech čtyř stupňů závislosti. Poskytuje pojistné krytí do 85 let s výplatou doživotní renty v případě vážné nesoběstačnosti (stejná pro III. a IV. stupeň). Lidé se pak mohou sami rozhodnout, zda peníze využijí na domácí či institucionální péči.

Simplea

Pojištění dlouhodobé péče zahrnuje možnost umístění v partnerských pobytových zařízeních. Zároveň vzniká nemovitostní fond Ambeat Care pro financování a budování dalších kapacit, aby se pojištění mohlo nabízet více klientům. Simplea indexuje automaticky pojistnou částku, aby pojistné rostlo spolu s inflací (o 3 procenta ročně).

Uniqa

Pro případ vážných nemocí a ztráty soběstačnosti doporučuje Uniqa kombinaci pojištění invalidity a připojištění dlouhodobé péče. To vše lze sjednat v rámci životního pojištění UNIQA. Do pojištění invalidity a připojištění velmi vážných onemocnění UNIQA lze vstoupit do věku 65 let, do připojištění dlouhodobé péče UNIQA do věku 60 let. Pojistná ochrana se poskytuje do 70 let klienta, resp. do 80 let u dlouhodobé péče.