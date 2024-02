Kupujete byt či dům? Úschova kupní ceny je jistota, jenže kterou zvolit?

Důvod pro úschovu kupní ceny je jednoduchý. Vlastnictví se nabývá až vkladem do katastru nemovitostí. Úschova tedy chrání jak prodávajícího, který ví, že jsou peníze pro něj složené u třetí osoby, tak i vás jako kupujícího. Pokud se nestanete vlastníkem, peníze z úschovy se vám vrátí.

1. Advokátní úschova

Podle zkušeností realitních kanceláří je tato forma úschovy volena nejčastěji, ze statistik České advokátní komory (ČAK) vyplývá, že ročně je realizováno přes 60 tisíc advokátních úschov. Jejich provádění je upraveno přísnými předpisy ČAK.

Každou přijatou úschovu musí advokát nahlásit do tzv. Elektronické knihy úschov, K základním povinnostem patří vedení každé advokátní úschovy na zvláštním, odděleném speciálním bankovním účtu. Advokát není oprávněn s penězi po dobu trvání úschovy nakládat jinak než v souladu s pokyny klienta. Od loňského července Komora předpisy zpřísnila.

„Klienti mohou nově po advokátech vyžadovat, aby je banka informovala o pohybech finančních prostředků na úschovním účtu. Dále nově platí, že pokud si to klient přeje, má advokát povinnost oznámit České advokátní komoře adresu elektronické pošty klienta, na níž mu Komora zasílá potvrzení o tom, že advokát úschovu (a i následně její ukončení) nahlásil do Elektronické knihy úschov,“ upřesňuje mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

Advokáti jsou podle zákona o advokacii pojištěni na odpovědnost za újmu způsobenou klientovi v souvislosti s výkonem advokacie, přičemž v rámci tzv. hromadného pojištění jsou pojištěna i nedbalostní pochybení při provádění advokátní úschovy.

„Pokud se v minulosti stalo, že advokát úmyslně sáhl na peníze klienta, tedy zpronevěřil je, byl to trestný čin a šlo vždy o vysloveně kriminální jednání a individuální lidské a profesní selhání jednotlivce, nikoliv systému provádění advokátních úschov. Nicméně i tak Komora stále pracuje na přijímání dalších opatření, a to včetně legislativních změn (např. větší pravomoci pro kontrolní orgán Komory), aby advokátní úschovy byly co nejvíc chráněny právě systémově „ říká Chaloupková.

Ceny za úschovu jsou smluvní, každý advokát je může účtovat jinak.

2. Notářská úschova

Velmi podobně je nastaven i systém notářských úschov. Notář pro úschovu vede samostatný bankovní účet. Notářská komora ČR funguje jako orgán dozoru a prevence díky povinné evidenci veškerých účtů úschov a pohybech na nich v centrálním informačním systému Notářské komory.

Odměnu notáře určuje notářský tarif vydaný ministerstvem spravedlnosti.

Poplatek za úschovu se pohybuje mezi 0,1 a 1,2 % z uložené částky, a to podle její výše, nejméně však 1 000 Kč, takto: .

z prvních 100 000 Kč 1,2 %,

z přebývající částky až do 500 000 Kč 0,6 %,

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč 0,4 %,

z přebývající částky až do 10 000 000 Kč 0,2 %.

Pokud notář přijme peníze do úschovy v souvislosti s notářským zápisem o právním jednání, který sepsal, tedy jestliže například sepisoval kupní smlouvu, pak jeho odměna činí jednu desetinu ceny vypočtené podle tarifu, sleva pro klienta je 90 %.

„Navíc notář vždy vydá i veškeré úroky, které jsou při aktuálních úrokových sazbách a výši ukládaných částek nezanedbatelné. Samotný převod může totiž katastr realizovat i déle než měsíc a za tu dobu se suma řádově v milionech korun zhodnotí i o více než 10 tisíc korun.,“ doplňuje Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR.

Notář musí mít povinné profesní pojištění. Současně je registrován u notářské komory. Podle notářského řádu odpovídá za svěřené finance osobně svým majetkem. Pokud by zemřel či z jiného důvodu ukončil činnost, banka vždy umožní uvolnění úschovy Komorou ustanovenému zástupci.

3. Úschova u realitní kanceláře

Pravidla pro úschovu u realitní kanceláře stanovuje Zákon o realitním zprostředkování, který uvádí, že na žádost zájemce podanou v písemné formě na samostatné listině může realitní zprostředkovatel poskytnout úschovu peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.

I zde platí další přísné podmínky. Samozřejmostí je, že realitka není oprávněna použít peněžní prostředky na účtu úschovy jinak než v souladu s realitní smlouvou. „O každé úschově učiní realitní zprostředkovatel záznam v jím vedené evidenci úschov a současně s poskytnutím první úschovy peněžních prostředků informuje o této skutečnosti obecní živnostenský úřad,“ uvádí generální sekretář Asociace realitních kanceláří Jan Borůvka.

I pokud by realitní kancelář zkrachovala, klienti by se k penězům měli dostat, protože jsou uloženy na odděleném účtu, který je v bance označen jako účet úschovní.

Poplatek za úschovu peněz u realitní kanceláře se může lišit v závislosti na konkrétní realitní kanceláři a jejich podmínkách, často bývá tato služba zahrnuta do celkové provize. Řada realitních zprostředkovatelů ale tuto službu neposkytuje vůbec.

4. Bankovní úschova

Bankovní úschovu neboli tzv. jistotní účet nabízejí jen některé banky. Mají odlišné podmínky, často tuto službu poskytují jen svým klientům nebo těm, kteří mají u banky sjednanou hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření.

Rozdílná je i výše poplatků, zpravidla se pohybuje od 0,1 do 0,3 % z uschované částky.

Pozitivní zprávou je, že na všechny typy úschov u banky nebo družstevní záložny se vztahuje zákonné pojištění vkladů.

Vklady jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 euro na jednoho klienta u každé jedné finanční instituce. V případě pádu instituce je obdrží od zákonem zřízeného Garančního systému finančního trhu do 7 pracovních dní.

V zákonem přesně vymezených případech je možné vyplatit i zvýšenou náhradu nad rámec základního limitu. A právě úhrada kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení, je typ transakce, za kterou je možné vyplatit až 200 000 eur.

Při založení účtu o úschově musí vkladatel (advokát, notář, realitní kancelář) oznámit bance skutečného vlastníka daných peněžních prostředků. Pokud tuto svou povinnost splní, je v případě pádu finanční instituce výplata náhrady provedena vkladatelem označené osobě.