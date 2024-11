Na co si dát pozor, než koupíte dům. Co můžete reklamovat a na co máte nárok

Na stopě ideální nemovitosti Koupě nového pozemku, domu či bytu je velkou finanční výzvou. Vyplatí se proto předem ověřit maximum možných nástrah, tak abyste se pokud možno nespálili. Stanovte si, nejen jak by měla vypadat vaše ideální nemovitost, ale hlavně co by měla splňovat daná lokalita. Zamyslete se, kde jste ochotni přistoupit ke kompromisu, a kde neuhnete ani o píď. Řadu parametrů lze v dnešní době ověřit snadno online ve veřejně přístupných rejstřících, databázích a mapách. Územní plán – pomocník i strašák

Územní plán snadno dostupný online je pro spoustu lidí alfou a omegou při rozhodování. Co se v dané lokalitě plánuje a jak to ovlivní mou vysněnou nemovitost? Je nicméně potřeba k aktuálním datům uvedeným v územním plánu přistupovat racionálně a vše ověřit. To, že daný záměr najdete v územním plánu, ještě neznamená, že skutečně bude realizován. Nemusíte se tedy hned děsit. Vyrazte na městský, resp. obecní úřad, a zjistěte, zda má daná stavba či silnice skutečně vzniknout. Třeba budete příjemně překvapeni, že jde o stavbu v takzvaných územních rezervách, jejíž výstavba může začít třeba až za dvacet let, nebo také vůbec. Co je dále vhodné zkontrolovat, je okolí vašeho potenciálního bydlení. Nenachází se v blízkosti lehká výroba? V jaké jsou zóně jsou pozemky v okolí? Může se stát, že hned vedle nové bytové výstavby se nacházejí pozemky určené ke komerční výstavbě. Pak je namístě zbystřit. Pozor na velkou vodu

Nejen ve světle zářijových povodní se jeví jako nanejvýš rozumné prověřit dům také z hlediska rizika povodní. Nemovitosti postavené přímo v bývalých korytech řek a řečištích znamenají značné riziko, navíc je pojišťovna nebude chtít pojistit. Vyhnout byste se měli nemovitostem ve 4. povodňové zóně s vysokým rizikem povodně na území 20leté vody, ačkoli budou jistě cenově výrazně dostupnější. Problém by v tomto případě byl i s hypotékou, již od banky na takovou nemovitost téměř jistě nedostanete. Pro ověření využijte ikatastr.cz, Elektronický digitální povodňový portál nebo na Národní geoportál INSPIRE. Cena dnes a zítra

Klíčovým faktorem při výběru nemovitosti je samozřejmě její cena. Pokud procházíte nabídky realit online, sestavte si srovnání cen obdobných nemovitostí v lokalitě, ať dokážete odhadnout případnou podezřele nízkou nebo nepatřičně vysokou cenu. Důvěryhodnými informacemi o cenách v daném místě by měl disponovat také realitní makléř. Už při koupi nemovitosti lze přitom do určité míry předjímat vývoj ceny do budoucna. Pokud v okolí rostou nové byty, rozšiřuje se občanská vybavenost a posiluje infrastruktura, je pravděpodobné, že i cena stávajících nemovitostí půjde nahoru. Tomu mimochodem nahrávají také aktuálně klesající úrokové sazby. Platí přitom zlaté pravidlo: pokud držím nemovitost sedm a více let, zpravidla neprodělám. Pátrání po zakopaném psovi

Vypravte se na pozemek, k domu či bytu nejlépe několikrát, a to v různých časech. Zkontrolujte vizuálně bezprostřední okolí, jeho čistotu, světelný smog a další. Jak to v okolí vypadá ve tři nebo ve čtyři odpoledne, když končí pracovní směny? Jak rušná je lokalita večer ve všední den, a jak to tam vypadá v pátek či v sobotu, kdy bývají večery obecně o něco uvolněnější? Kolik autobusů projede každou hodinu pod okny a jak moc se budou ve večerním klidu rozléhat zvuková znamení zavírajících se dveří? Je to hodně detailů a bude vás to stát nějaký čas. Ale rozhodně se vyplatí vědět, do čeho jdete, dokud můžete z koupě v klidu vycouvat. Zdroj: Michal Molin, BO! reality a finance