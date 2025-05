Pořizujete si byt? Špatně napsaná kupní smlouva by vám mohla plán zhatit

Koupě nebo prodej nemovitosti je záležitost, kterou neděláte každý den. Naopak, je to právně i finančně významný krok, který se týká majetku za miliony korun – tedy se často jedná o největší transakci, jakou lidé v životě uskuteční. Obezřetnost je proto na místě. Celý proces totiž obsahuje mnoho proměnných – vždyť jen katastr nemovitostí rozlišuje osm různých druhů nemovitostí a pro každé vyžaduje mírně odlišné označení. Smlouvu ovlivní také účast banky či využití advokátní úschovy. Kromě toho jsou zde i další proměnné.

Použít nějakou smlouvu z internetu je tak docela velký hazard. „Pokud někdo použije vzor z internetu, je možné, že ve smlouvě budou chybět podstatné náležitosti a ta tedy nebude platná, čehož si může všimnout třeba úředník na katastru nebo banka. Dojde tak k průtahům v celém procesu prodeje, a nakonec stejně skončíte u advokáta,“ vysvětluje Hendrik Meyer z realitní skupiny EHS. „Nebo, a to je ta horší varianta, uzavřete smlouvu, která vás nebude dostatečně chránit. Například pokud by z nějakého důvodu nedošlo ke včasnému zaplacení kupní ceny.“ A rozhodně se nespoléhejte ani na to, že by vám precizní kupní smlouvu vytvořila umělá inteligence.

„Ani vzory z internetu, ani umělá inteligence totiž nezohledňují aktuální právní stav nemovité věci, nekontrolují dostupné veřejné rejstříky a seznamy a podobně,“ upozorňuje advokát Jakub Chvátal z kanceláře Spring Walk. Dodává, že nejčastější chybou, která pak vzniká, je špatná identifikace nemovité věci, díky které pak nemůže dojít ke vkladu vlastnického práva. Často se také stává, že chybí některá povinná náležitost kupní smlouvy, případně tyto náležitosti nejsou ve smlouvě uvedeny srozumitelně. Bude tedy lepší obrátit se na advokáta. Základní přehled o tom, co by smlouva měla zahrnovat a na co si dát pozor, je ale dobré přesto mít.

Písemně a v několika vyhotoveních

Kupní smlouva se řídí zejména občanským zákoníkem. „Právní úprava je zakotvena konkrétně v části týkající se koupě nemovitých věcí. Aktuálně platné znění je účinné od 15. února 2025,“ doplňuje Ondřej Mašín, výkonný ředitel Bidli reality. Do hry vstupuje také katastrální zákon.

Smlouva musí mít písemnou formu a potřeba bude hned v několika vyhotoveních. Každý účastník obchodu obvykle obdrží jedno vyhotovení smlouvy. Kromě toho je nutné připravit alespoň jedno vyhotovení pro katastrální úřad – to je příloha návrhu na vklad vlastnického práva.

„Pokud je kupní cena hrazena prostřednictvím hypotéky, vyžaduje banka další originál s ověřenými podpisy – ten se označuje poznámkou, že „slouží pouze pro potřebu úvěrující banky“ a nelze jej použít pro katastr,“ říká Mašín. Jak ale doplňuje Hendrik Meyer, v poslední době často banky akceptují i scan kupní smlouvy, který klient nahraje do portálu banky. Tuto možnost je ale nutné si s bankou dopředu ověřit. V případě, že bude úhrada kupní ceny probíhat přes úschovu, což lze jen doporučit, připadne jedno vyhotovení rovněž schovateli (advokát, notář nebo banka).

Počet kopií ještě vzroste, pokud je kupujících více, nebo prodávající sám splácí na nemovitost hypotéku. A v případě, že obchod zprostředkovává realitní kancelář, bývá zpravidla pořízeno ještě jedno vyhotovení i pro její archivaci.

Podpisy raději ověřené

Podpisy na kupní smlouvě musí být ověřené, tedy minimálně pro následný vklad do katastru nemovitostí. Dobré je ale učinit tak i na ostatních kopiích. Ověření podpisů může provést notář, advokát nebo pracoviště Czech POINT, která se běžně nacházejí na pobočkách České pošty. „Ověření se zapisuje do ověřovací knihy, a to včetně názvu listiny, data ověření a identifikace ověřující osoby. Díky tomu lze kdykoli zpětně dohledat, kde a kým byl podpis ověřen,“ uvedl Mašín.

Advokát Jakub Chvátal ještě doplňuje, že v současné době je možné ověření podpisu provádět i elektronicky, nicméně tomuto způsobu lidé v dnešní době příliš nevěří. A problémy by to mohlo podle něj činit i v rámci vkladového řízení, protože tento způsob ověření podpisů není pro pracovníky katastrálních úřadů běžný.

Jak správně identifikovat strany smlouvy

A pokud jde o náležitosti kupní smlouvy? Vždy musí obsahovat jasnou identifikaci smluvních stran – u fyzických osob je to jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu (doporučuje se i rodné číslo zejména pro účely vkladového řízení). U právnických osob se jedná o název společnosti, sídlo, IČO a případně identifikace zástupce.

Pokud je prodávajících, resp. vlastníků více, musí být uvedeni všichni. A jasně je třeba definovat i to, kdo prodává, jaký podíl. „Například první spoluvlastník vlastní polovinu, druhý a třetí pak každý jednu čtvrtinu. Všichni pak prodávají své podíly společně, čímž dochází k převodu celé nemovitosti. Přesná identifikace osob a jejich vlastnických podílů je zásadní pro platnost a správné provedení vkladu do katastru,“ popisuje Mašín.

Jestliže je více kupujících, například manželé, je třeba uvést, zda nemovitost nabývají do výlučného vlastnictví, podílového spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů (SJM). Zde je nutné podotknout – pokud manželé nemají rozdělené či zúžené SJM, nabývají nemovitost automaticky do SJM.

Přesná identifikace nemovitosti je zásadní

Správně musí být identifikována také nemovitá věc, která je předmětem prodeje/koupě. Podle toho, o jakou nemovitost se jedná, se různí požadavky na identifikaci nemovitosti. „U bytových jednotek je třeba dát si pozor na to, zda jsou vymezeny podle občanského zákoníku nebo zákona o vymezení vlastnictví bytů – je třeba správně definovat také společné části budovy, případně podíly na pozemku či pozemcích, které k bytu náleží,“ říká advokát Chvátal.

Pozornost věnujte například i sklepu, komoře na chodbě či parkovacímu stání. „Sklepy a parkovací stání jsou často uvedeny v tzv. prohlášení vlastníka, tím pádem jsou spojeny s bytem a převádí se automaticky,“ říká Petr Bulan, realitní makléř Century 21. „Někdy ale může být právě garážové stání nebo sklep součástí jiné bytové jednotky. Pak se může stát, že ve smlouvě chybí nebo je napsán jen obecně a v takovém případě by se k převodu nedošlo.“

Pokud se převádí dům, je třeba zjistit, zda je stavba součástí pozemku či nikoliv. U převodu pozemků často stačí uvést parcelní číslo a název katastrálního území – pokud smlouva bude obsahovat jiné údaje, které by obsahovat nemusela (například výměru pozemku) a tento údaj bude uveden špatně, může to být důvod, proč katastrální úřad převod vlastnického práva nepovolí.

Stav nemovitosti a případné závady

Nezapomeňte také na uvedení závad na nemovitosti, a to jak právních, což jsou zejména zástavní práva a věcná břemena, tak těch faktických (například konstrukční vady) a jejich zohlednění v kupní ceně.

U zástavních práv je důležité, aby smlouva obsahovala řešení, jak s nimi bude naloženo. Zda bude vyplaceno a vymazáno, převedeno na jinou nemovitost a vymazáno, nebo postoupeno na kupujícího bez výmazu. Totéž platí u věcných břemen. Musí být jasné, zda zůstanou, což je typické u břemen týkajících se inženýrských sítí, nebo se vymažou, což je typické u břemen s oprávněním užívat nemovitost.

A důležitý je i ten faktický stav bytu či domu. „Pokud neodpovídá obvyklému stavu, určitě je dobré ho popsat podrobněji. Je to důležité pro jakékoliv případné budoucí spory,“ upozorňuje Dominik Ženatý, ředitel Doma makléři.

Kupní cena a časový harmonogram

Důležité je také stanovení kupní ceny, lhůty pro zaplacení a způsobu její úhrady. Při využití úschovy peněz, což se vřele doporučuje, je situace podobná, jen je celý převod peněz ošetřen za pomoci třetí nezávislé osoby – nejčastěji advokáta, který se stará o celý proces prodeje.

Jasně specifikovaný by měl být v kupní smlouvě rovněž časový harmonogram. „Například do kdy má být kupní cena uhrazena, kdo a kdy podá návrh na vklad do katastru, nebo kdy má dojít k výplatě kupní ceny prodávajícímu. Standardně výplata nastává poté, co je kupující zapsán jako nový vlastník a list vlastnictví je bez právních vad, například bez starého zástavního práva,“ popisuje Mašín. Pokud lhůta marně uběhne a kupní cena není zaplacena, ve smlouvě by měly být ošetřeny následky. „Zároveň je možné do smlouvy zahrnout pro tento případ smluvní pokutu,“ doplňuje Hendrik Meyer.

Dobré je také dát do smlouvy také termín na odhlášení trvalého pobytu či sídla společnosti, pokud jsou zapsány. I pro případ jejich porušení by měly být ve smlouvě stanoveny sankce. „Dále lze sankce sjednat také za pozdní předání nemovitosti ze strany prodávajícího nebo za to, že kupující nemovitost včas nepřevezme. Obvyklá forma bývá například tisíc korun za každý den prodlení, případně 0,1 procenta z kupní ceny,“ dodává Ondřej Mašín.