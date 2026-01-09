Loňský rok se na realitním trhu nesl ve znamení hledání nové podoby. Byl rokem návratu aktivity kupujících, ale ne euforie. Byl rozhodně růstový, a to jak z hlediska cen, tak z hlediska počtu transakcí. „Trh se po slabších letech znovu rozhýbal, ale velmi selektivně,“ říká Ondřej Mašín, ředitel Bidli reality.
Doplňuje, že rychle se prodávaly kvalitní byty v dobrých lokalitách, zatímco průměrné a energeticky slabé nemovitosti zůstávaly déle v nabídce. Ceny celkově rostly, ale už ne plošně – rozhodovala lokalita, technický stav a správně nastavená cena.
Zvyšuje se pak podíl domů, kde je samotný pozemek cennější než stavba na něm, protože poměr nákladů na celkovou rekonstrukci a novou výstavbu již snese srovnání.